अब Paytm पर नहीं दिखेगी बोरिंग ID, एक मिनट में ऐसे करें कस्टमाइज

Paytm Introduces Custom UPI IDs: पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट को और भी आसान बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. अब यूजर अपनी पसंद की UPI ID क्रिएट कर सकते हैं. इससे आपको डिफॉल्ट ID पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. यह सुविधा आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा को भी बढ़ाने में मदद करती है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:10 PM IST
Paytm Launches Custom UPI ID Feature: क्या आप भी अपनी पसंद की UPI ID बनाना चाहते हैं? पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. अब आपको पेमेंट्स के लिए पहले से दी गई डिफॉल्ट ID पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आप अपनी खुद की कस्टम पसंदीदा UPI ID यूज कर सकेंगे.

इस नए फीचर की खासियत ये है कि यह आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा. अब आपको पैसे भेजने या लेते समय अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद से बनाई कस्टम टेक्स्ट ID का यूज कर पाएंगे. अभी ज्यादा लोगों को इस फीचर के बारे में जानकारी नहीं है. चलिए जानते हैं कैसे अपनी पसंदीदा UPI ID बना सकते हैं.

डिजिटल पेमेंट के लिए मनपसंद UPI ID बनाएं
- सबसे पहले Paytm ऐप पर जाएं.
- अब ऊपर दिए गे Profile के आइकन पर टैप करें.
- इसके बाद आपको UPI & Payments Settings का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करें.
- अब UPI ID पर टैप करें और यहां आपको 'Try Personalised UPI ID' के ऑप्शन पर क्लिक करना है. 
- इसके बाद अपने पसंद की UPI ID भरें या सजेशन लिस्ट से भी कोई आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं.
- बस Confirm पर क्लिक करें और आपकी कस्टम न्यू Paytm ID बन जाएगी.

बाकी ऐप्स में भी जल्द होगा कस्टम UPI ID ऑप्शन

खबरों के मुताबिक, Paytm के बाद अब Google Pay और PhonePe भी जल्द ही UPI ID को कस्टम करने का फीचर पेश कर सकते हैं. हालांकि, अभी ये फीचर Google Pay के सभी यूजर्स को अभी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही इसके सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होने की उम्मीद है. 

बता दें कि Paytm ने यह फैसिलिटी पहले केवल Yes Bank और Axis Bank के लिए पेश की थी. लेकिन अब SBI और HDFC बैंक के यूजर्स भी अपनी पसंदीदा UPI ID क्रिएट कर सकते हैं.

;