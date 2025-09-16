अरे छोड़िए Saree ट्रेंड... आ गया अपने बचपन को गले लगाने वाला Trend, फटाफट जानिए कैसे
वायरल हुए रेट्रो AI इमेजेज ने खूब लोकप्रियता पाई थी, लेकिन अब ध्यान एक और इमोशनल ट्रेंड की ओर चला गया है जिसका नाम है – ‘Hug My Younger Self’.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:58 AM IST
Hug My Younger Self: इंटरनेट हमेशा से क्रिएटिव ट्रेंड्स का घर रहा है. कभी डांस चैलेंज, कभी मीम्स तो कभी फोटो एडिटिंग का नया अंदाज़. हाल ही में वायरल हुए रेट्रो AI इमेजेज ने खूब लोकप्रियता पाई थी, लेकिन अब ध्यान एक और इमोशनल ट्रेंड की ओर चला गया है जिसका नाम है – ‘Hug My Younger Self’. यह ट्रेंड सिर्फ एक इमेज एडिट नहीं है, बल्कि बचपन की मासूमियत और आज के खुद के बीच का खूबसूरत कनेक्शन है.

‘Hug My Younger Self’ ट्रेंड क्या है?
इस ट्रेंड में लोग अपनी मौजूदा फोटो को बचपन की तस्वीर के साथ जोड़ते हैं. नतीजे में एक ऐसी इमेज बनती है जिसमें व्यक्ति अपने छोटे (चाइल्डहुड) वर्ज़न को गले लगा रहा होता है. तस्वीरें देखकर लगता है जैसे हम अपने ही छोटे रूप को प्यार और अपनापन दे रहे हों. इसमें न कोई चमक-धमक है और न ही ओवर-एडिटिंग, बल्कि यह दिल से जुड़ा हुआ एहसास है. यही कारण है कि यह ट्रेंड युवाओं से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक सभी को भावुक कर रहा है.

इस ट्रेंड की लोकप्रियता तब और बढ़ी जब इंस्टाग्राम यूज़र shreyya_official ने इसका डिटेल प्रॉम्प्ट शेयर किया. उन्होंने दिखाया कि कैसे कोई भी इंसान अपने बचपन और वर्तमान की तस्वीरों को मिलाकर इस तरह का दिल छू लेने वाला पोर्ट्रेट बना सकता है.

कैसे बनाएं ‘Hug My Younger Self’ इमेज Gemini AI से?
अगर आप भी यह ट्रेंड ट्राय करना चाहते हैं, तो इसके लिए गूगल का Gemini Nano Banana मॉडल काफी मददगार है.

स्टेप 1: ऐप इंस्टॉल करें
सबसे पहले अपने फोन में Google Gemini ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें.

स्टेप 2: लॉगिन करें
अपने गूगल अकाउंट से इसमें लॉगिन करें ताकि AI इमेज जेनरेटर तक एक्सेस मिल सके.

स्टेप 3: तस्वीरें चुनें
एक हाई-क्वालिटी सेल्फी (वर्तमान की) और अपनी बचपन की फोटो तैयार रखें. दोनों तस्वीरें साफ और अच्छी रोशनी में होनी चाहिए.

स्टेप 4: अपलोड करें
दोनों फोटोज़ को ऐप पर अपलोड करें. ध्यान रखें कि चेहरा स्पष्ट दिखे ताकि AI सही तरीके से फीचर्स को मर्ज कर सके.

स्टेप 5: प्रॉम्प्ट डालें
अब वह प्रॉम्प्ट डालें जो इस ट्रेंड के लिए वायरल हुआ है –
“Using my present photo and my childhood photo, create a realistic and heartwarming image where my current self is hugging my younger self. Make sure both faces and features are preserved accurately so the resemblance is clear. The mood should express self-love, nostalgia, and warmth, with natural lighting and a soft, emotional atmosphere.”

स्टेप 6: इमेज जेनरेट करें
Generate पर क्लिक करें और कुछ सेकंड में आपके सामने आपकी Hug My Younger Self फोटो होगी.

स्टेप 7: सेव और शेयर करें
बनी हुई इमेज को डाउनलोड करें और चाहें तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप या किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर करें.

क्यों हो रहा है यह ट्रेंड इतना पॉपुलर?

इस ट्रेंड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें हमारे बचपन से जोड़ता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह इमेज देखकर लोग खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कर रहे हैं. यह ट्रेंड सिर्फ एक फोटो एडिटिंग का तरीका नहीं, बल्कि सेल्फ-लव, नॉस्टेल्जिया और इमोशंस का खूबसूरत संगम है.

FAQs

Q1. ‘Hug My Younger Self’ ट्रेंड कैसे शुरू हुआ?
यह ट्रेंड इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ जब shreyya_official ने इसका प्रॉम्प्ट शेयर किया.

Q2. इसके लिए कौन सा ऐप चाहिए?
आपको Google Gemini ऐप का इस्तेमाल करना होगा.

Q3. क्या इस ट्रेंड को हर कोई कर सकता है?
हाँ, बस आपको अपनी बचपन और वर्तमान की तस्वीरें चाहिए.

Q4. क्या यह ट्रेंड सुरक्षित है?
हां, यह सिर्फ AI इमेज एडिटिंग है और पूरी तरह सुरक्षित है.

