Hackers भी मान लेंगे हार! बनाएं ऐसा यूनिक Password, पर्सनल डेटा रहेगा सेफ
Hackers भी मान लेंगे हार! बनाएं ऐसा यूनिक Password, पर्सनल डेटा रहेगा सेफ

Make Strong Password: साइबर फ्रॉड से जुड़े बढ़ते अपराधों को देखते हुए अब ऑनलाइन अकाउंट्स पर सिर्फ आसान-सा पासवर्ड बनाना काफी नहीं है. बल्कि एक मजबूत पासवर्ड बनाकर आप अपने पर्सनल डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं. जिसे हैकर्स भी हैक ना कर पाए.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:54 PM IST
Hackers भी मान लेंगे हार! बनाएं ऐसा यूनिक Password, पर्सनल डेटा रहेगा सेफ

Create a Strong Password: एक तरफ इंटरनेट और टेकनोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है. अक्सर हम जल्दबाजी में एक आसान पासवर्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ जाता है.  आपको अकाउंट बनाते हुए एक मजबूत पासवर्ड ही रखना चाहिए, इसीलिए कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स एक दमदार पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहती है. यह हैकर्स को रोकने में मदद करता है. आइए जानते हैं, कैसे आप ऐसा पासवर्ड बना सकते हैं जिसको हैक करना मुश्किल हो.

यह भी पढ़े: FasTag Annual Pass: अपने कार के लिए कैसे बनवाएं पास? तस्वीरों में देखकर करें Book

पासवर्ड में कितने अक्षर हो?
नया पासवर्ड बनाते समय हम सोचते हैं कि ऐसा यूनिक पासवर्ड रखेंगे जो सबसे  हटके हो. लेकिन दुनिया में अरबों पासवर्ड यूजर्स है, किसी ने तो एक जैसा पासवर्ड बनाया ही होगा. अब सिर्फ 8 अक्षरों वाला पासवर्ड भी अकाउंट सेफ्टी के लिए काफी नहीं है. हैकर्स कमजोर पासवर्ड को हैकिंग टूल्स की मदद से फटाफट क्रैक कर सकते हैं. एकस्पर्ट्स के मुताबिक कम से कम 13 से 20 अक्षरों वाला पासवर्ड ही बेहतर सुरक्षा दे सकता है जिससे आपका पर्सनल डेटा बचा रहेगा.

कैसा होना चाहिए पासवर्ड?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर मजबूत पासवर्ड Capital या Small Letter को मिलकार बनाया जाता है. साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर का भी इस्तेमाल करें. जैसे- sunny123 के बजाय S#uNnY54@ रख सकते हैं. ताकि कोई आसानी से हैक ना कर सके. आप किसी फिल्म, खास मैमोरी की डेट, गाने या कुछ ऐसा जो आपके दिल के बेहद करीब हो उससे भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. जैसे- दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से DdLj, pl@Ywi6mE, Whoo$46Tv आदि. आप Security.org जैसे रैंडम पासवर्ड जेनरेटर से भी पासवर्ड के आइडिया ले सकते हैं.

यह भी पढ़े: iPhone यूजर्स ध्यान दें! फोन में दिखें ये 6 संकेत, तो समझ जाइए खतरे की घंटी

एक ही पासवर्ड रिपीट ना करें
अक्सर लोग जल्दबाजी में या पासवर्ड भूल ना जाएं इसलिए सभी अकाउंट्स का एक जैसा ही पासवर्ड रखते हैं. साइबर सेफ्टी डोडी ग्लेन के अनुसार, ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. अगर एक अकाउंट का पासवर्ड हैक हो गया तो हैकर्स उस पासवर्ड को यूज करके आपके दूसरे अकाउंट्स को भी आसानी से हैक कर सकते हैं. जिससे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स और पर्सनल डेटा की चोरी हो सकती है.

