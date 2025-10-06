पहले Arattai अब Zoho Mail मचा रहा तहलका, इन तरीकों से चुटकी में बनाएं अकाउंट

Zoho Mail Account: भारतीय कंपनी जोहो इस समय तेजी से लोकप्रिय हो रही है. कंपनी ने WhatsApp को बराबरी की टक्कर देने के लिए Arattai ऐप लॉन्च किया. अब जोहो के दूसरे ऐप्स भी चर्चा का विषय बन रहे हैं. कई लोग Zoho Mail पर स्विच हो रहे हैं, जो Gmail से मुकाबला करने की खूबियां रखता है. इस ऐप पर आप पर्सनल और बिजनेस दोनों अकाउंट बना सकते हैं. अगर आप भी जोहो मेल पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके आसान स्टेप्स.

Zoho Mail पर पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए स्टेप्स

- सबसे पहले Zoho Mail अकाउंट बनाने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं.

- इसके बाद Personal Email सेलेक्ट करें .

- अब एक यूजरनेम क्रिएट करें, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा. जैसे- username@zohomail.com

- इसके बाद पासवर्ड बनाएं. इसमें कम से कम 8 अक्षर हो. एक बड़ा और एक छोटा अक्षर, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे- @#*$ और एक नंबर हो.

- अब अपना फर्स्ट ओर लास्ट नाम लिखे.

- मोबाइल नंबर भरे. अब आपके फोन पर वेरिफिकेशन कोड आएगा.

- अब सर्विसेस की कंडीशन को एक्सेप्ट करके Sign Up For Freeपर क्लिक करें.

- फोन पर आए कोड को भरकर अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करें. बस बन गया आपका अकाउंट.

Business Account बनाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करें

- सबसे पहले zoho.com/mail पर जाएं. अब Business Mail के ऑप्शन पर क्लिक करें.

- Sign Up With a Domain I Already Own को सेलेक्ट करें. इसके लिए आपके पास पहले से ही एक डोमेन नेम होना जरूरी है.जैसे- yourbusiness.com

- इसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी डालें. जैसे- Domain नेम, कंपनी का नाम और बाकी की डिटेल्स.

- जोहो के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और अपने डोमेन के रजिस्टर में DNS TXT भरें. जिससे कंफर्म हो जाए कि डोमेन आपका ही है.

- अब अपने Domain के Mail Exchanger (MX) रिकॉर्ड्स को जोहो के सर्वर्स की ओर प्वाइंट कीजिए.

- अपनी ईमेल सिक्योरिटी के लिए डोमेन के DNS में SPF और DKIM के लिए TXT रिकॉर्ड्स भरें .

- अब अपना Super Admin ईमेल सेट करें. फ्री प्लान में 5 यूजर्स तक ऐड करें.

ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी जरूरी है

अपने अकाउंट के लिए Multi-Factor Authentication याद से ऑन करें. इससे आपका ईमेल अकाउंट और भी सुरक्षित बनता है. इसकी मदद से सिर्फ पासवर्ड भरने से कोई आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा. जैसे अगर आप SMS बेस्ड वेरिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल में एक कोड आएगा. इस कोड को भरने के बाद ही अकाउंट ओपन हो सकता है. Zoho Mail में Authentication के चार तरीके हैं. SMS बेस्ड ओटीपी, OneAuth, OTP Authenticator और Ybikey.