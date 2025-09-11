Incognito Mode में भी होती है हिस्ट्री रिकॉर्ड! Android और iPhone पर डिलीट करने का तरीका जानिए

Incognito Search History: क्या आपको भी लगता है कि Incognito Mode ऑन करने पर हिस्ट्री रिकार्ड नहीं होती है? जवाब अगर हां हैं तो आप गलत हैं आप. Incognito Mode में भी आपकी कुछ जानकारी और ब्राउजिंग डेटा कहीं न कहीं रिकॉर्ड होता है. चाहे आप Android यूजर हों या iPhone, Incognito Mode आपकी प्राइवेसी की पूरी गारंटी नहीं देता. इसके अलावा कई बार आप खुद भी समझ नहीं पाते कि अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे डिलीट करें जिससे कोई आपकी ऑनलाइन को एक्टिविटी ट्रैक न कर पाए. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको की Incognito Mode हिस्ट्री डिलीट करने की ट्रिक बताते हैं.

इनकॉग्निटो हिस्ट्री क्यों करना चाहिए डिलीट

अगर आप अपने स्मार्टफोन पर इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके ब्राउजिंग डेटा और कुकीज को फोन पर अस्थायी रूप से स्टोर करता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ऑनलाइन गतिविधियां पूरी तरह से प्राइवेट हैं. आईएसपी या वेबसाइट्स अभी भी आपका डेटा ट्रैक कर सकती हैं. इसलिए अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर इनकॉग्निटो हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट करना जरूरी है. ऐसा करने से आप उन फाइल्स और ट्रैकिंग डेटा से बच जाते हैं जो आपके ऑनलाइन एक्टिविटी को उजागर कर सकते हैं.

Incognito Search History को कैसे डिलीट करें?

आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी इनकॉग्निटो मोड सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं:

Android

अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, तो इन स्टेप्स की सहायात से Incognito Search History को डिलीट कर सकते हैं:

इसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर क्रोम ऐप ओपन करें.

अब DNS सेटिंग्स पर जाएं. इसके लिए अड्रेस बार में chrome://net-internals/#dns टाइप करें और एंटर करें.

अब, DNS Cache को क्लियर करें. इसके लिए:

दाईं ओर वाले मेन्यू से DNS पर क्लिक करें.

आपके डिवाइस में स्टोर्ड इनकॉग्निटो डेटा और DNS डिलीट करने के लिए Clear host cache को सेलेक्ट करें.

इस तरह आप Incognito Search History डिलीट कर सकते हैं.

iPhones

आईफोन यूजर Incognito Search History को डिलीट करने के लिए सबसे पहले एयरप्ले मोड एक्टिवेट करें.

जब आप एयरप्लेन मोड एक्टिवेट ऑन करेंगे तो आपके आईफोन का DNS cache और इनकॉग्निटो हिस्ट्री अपने आप क्लियर हो जाएंगे.

सिर्फ इतना ही नहीं इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन्स पर अपनी इनकॉग्निटो मोड हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं.

