अब कोई नहीं देख पाएगा आपकी Transaction हिस्ट्री, एक क्लिक में ऐसे मिटाएं Paytm और Google Pay का पूरा रिकॉर्ड!

Delete Transaction History Of Paytm & Google Pay: किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो या कोई बिल पे करना हो, ज्यादातर लोग UPI पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे Paytm, Google Pay या PhonePe. आपने जितने भी पैसों का लेन-देन किया है, अपने आप ही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में सेव हो जाता है. जिससे कोई भी आपके ऐप में देख सकता है कि आपने कब और किसे पैसे भेजे हैं. इस समस्या को देखते हुए Paytm में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है. लेकिन ध्यान दे पेटीएम पर हिस्ट्री को पूरी तरह डिलीट करने की सुविधा नहीं मिलती है. क्योंकि ये जानकारी बैंक और RBI के नियमों के तहत सेफ रहती है. बता दें कि आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को हाईड कर सकते हैं. जानिए कैसे?

Paytm ऐप में ऐसे करें हाईड

अगर आप पेटीएम की डिजिटल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को छिपाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स अपनाएं.

1. सबसे पहले फोन में Paytm ऐप को खोलें.

2. अब हेम पेज पर Money Transfer सेक्शन में Balance And History का ऑप्शन दिखेगा. उस पर टैप करें.

3. इसके बाद आपके सामने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खुल जाएगी.

4. अब आप जिस भी हिस्ट्री को हाईड करना चाहते हैं, उसे लेफ्ट में स्वाइप कर दें.

5. इसके बाद स्क्रीन पर Hide का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

6. अब आपको 'Yes, Hide Payment' पर टैप करना है, बस हो गई सेलेक्ट की गई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हाईड.

ऐसा करने पर आप उस कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तब भी आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं दिखेगी.

Google Pay में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिखता

Google Pay और PhonePe में डिलीट करने का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलता है. लेकिन आप गूगल पे में My Activity पर जाकर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं. आइए जानते है कैसे?

Google Pay ऐप में ऐसे करें हिस्ट्री डिलीट

1. सबसे पहले गूगल पे ऐप ओपन करें और राइट साइड में प्रोफाइल के आइकन पर टैप करें.

2. इसके बाद सेटिंग में जाएं और Privacy and Setting के ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. अब Data and Personalization पर टैप करें और गूगल अकाउंट को ऑप्शन पर जाएं.

4. इसके बाद Google My Activity का पेज ओपन हो जाएगा. वहां स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आ जाएं.

5. आपके सामने सभी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख जाएगी. आप जिस भी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, इसके सामने बने X के निशान पर क्लिक कर दें.

6. इसके बाद Delete के ऑफ्शन पर क्लिक करें, ऐसा करने पर हिस्ट्री नहीं दिखेगी.