फ्रिज का 'पेपर टेस्ट' क्या है? जानिए 1 मिनट का वो हैक जो आपके खाने और पैसे दोनों को बचाएगा!

क्या आपका फ्रिज अचानक सही से ठंडा करना बंद कर चुका है या फिर फ्रीजर में बर्फ जमने लगा है? अक्सर लोग ऐसी स्थिति में तुरंत मैकेनिक को फोन लगा देते हैं और भारी-भरकम खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फ्रिज की इस कूलिंग प्रॉब्लम की वजह दरवाजे की एक छोटी सी रबर हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस खराबी को पकड़ने यानी जानने और ठीक करने के लिए आपको किसी मैकेनिक की नहीं, बल्कि एक छोटे से कागज के टुकड़े की जरूरत होती है. आइए जानते हैं इस पेपर टेस्ट के बारे में, जो न सिर्फ आपके खाने को खराब होने से बचाएगा, बल्कि आपके बिजली के बिल को भी बढ़ने नहीं देगा!
फ्रिज का बिजली बिल अचानक बढ़ने, फ्रीजर में जरूरत से ज्यादा बर्फ जमने या फ्रिज से तेज आवाज के पीछे डोर सील यानी दरवाजे की रबर हो सकती है. फ्रिज के दरवाजे के किनारों पर लगी यह रबर गैसकेट अंदर की ठंडी हवा को बाहर जाने से रोकती है और बाहर की गर्म हवा को अंदर नहीं आने देती. लेकिन सालों इस्तेमाल के बाद यह रबर ढीली या खराब हो जाती है, जिससे ठंडी हवा लीक होने लगती है. इसे चेक करना बहुत आसान है.
यह तरीका पूरी तरह से घर्षण यानी फ्रिक्शन और एयर प्रेशर पर काम करता है. इसे करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-
A4 साइज का एक कागज का टुकड़ा लें और फ्रिज का दरवाजा खोलें.
कागज को इस तरह रखें कि उसका आधा हिस्सा फ्रिज के अंदर रहे और आधा बाहर.
अब फ्रिज का दरवाजा बंद कर दें.
इसके बाद, दरवाजा बिना खोले कागज को सीधे बाहर खींचने का प्रयास करें.
इस टेस्ट को दरवाजे के ऊपर, बीच में, नीचे और चारों कोनों पर करें, क्योंकि रबर अक्सर किसी एक जगह से ज्यादा घिसती है.
अगर रबर सही स्थिति में है, तो कागज मजबूती से अटका रहेगा और खींचने पर आसानी से बाहर नहीं आएगा. लेकिन अगर कागज बिना किसी मेहनत के आसानी से बाहर निकल आता है, तो समझ जाएं कि उस जगह से फ्रिज की सीलिंग खराब हो चुकी है.
डोर सील में गैप होने से फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा लगातार बाहर निकलती रहती है. इसे मेंटेन करने के लिए फ्रिज के कंप्रेसर को ज्यादा देर तक और ज्यादा ताकत से काम करना पड़ता है. इसके कारण बिजली का बिल ज्यादा आता है, फ्रीजर में ज्यादा नमी जाने से बर्फ तेजी से जमती है और टेंपरेटर स्थिर न रहने के कारण खाना जल्दी खराब होने लगता है. साथ ही, बाहरी सतह पर नमी जमने से फ्रिज की बॉडी में जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.
सील बदलने का फैसला करने से पहले रबर को गुनगुने पानी और गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ करें. कई बार धूल, गंदगी या खाने के कण जमने से भी रबर की ग्रिप कम हो जाती है. सफाई के बाद फिर से पेपर टेस्ट करें. अगर सफाई के बाद भी कागज आसानी से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि रबर की ग्रिप पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इसे बदलना पड़ेगा. ज्यादातर ब्रांड्स के फ्रिज की डोर सील मार्केट में अलग से मिल जाती है. इसे घर पर ही आसानी से खुद बदला जा सकता है, क्योंकि यह दरवाजे के किनारे बने खांचे में आसानी से फिट हो जाती है.
वहीं अगर आपका फ्रिज 4-5 साल से ज्यादा पुराना है, तो हर कुछ महीनों में यह पेपर टेस्ट जरूर करें. समय रहते इस समस्या को पकड़कर आप बिजली के भारी बिल और खाने के नुकसान से बच सकते हैं.