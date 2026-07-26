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फ्रिज का 'पेपर टेस्ट' क्या है? जानिए 1 मिनट का वो हैक जो आपके खाने और पैसे दोनों को बचाएगा!

Refrigerator Paper Test Hack: अक्सर लोग फ्रिज की कूलिंग कम होते ही महंगे मैकेनिक पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि एक मामूली कागज का टुकड़ा आपकी इस बड़ी टेंशन को मिनटों में सुलझा सकता है? आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:33 PM IST
फ्रिज का 'पेपर टेस्ट' क्या है? जानिए 1 मिनट का वो हैक जो आपके खाने और पैसे दोनों को बचाएगा!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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