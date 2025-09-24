मोबाइल में सेव करें ये नंबर और WhatsApp पर पाए अपना आधार कार्ड, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

अब Aadhaar कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको UIDAI वेबसाइट या DigiLocker ऐप खोलने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार ने MyGov Helpdesk WhatsApp chatbot के जरिए Aadhaar डाउनलोड करने की सुविधा शुरू कर दी है. इसका मतलब है कि आप अब सिर्फ एक WhatsApp चैट के जरिए अपना Aadhaar कार्ड PDF फॉर्मेट में पा सकते हैं- वो भी बिना किसी अतिरिक्त ऐप के.

Aadhaar WhatsApp पर कैसे मिलेगा?

Aadhaar कार्ड अब WhatsApp के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

• आपका मोबाइल नंबर Aadhaar से लिंक होना चाहिए.

• आपके पास एक DigiLocker खाता होना जरूरी है.

• आपको MyGov का आधिकारिक WhatsApp नंबर +91-9013151515 अपने मोबाइल में सेव करना होगा.

Step-by-Step प्रक्रिया क्या है?

1. WhatsApp खोलें और +91-9013151515 पर “Hi” या “Namaste” भेजें.

2. जब चैटबॉट रिप्लाई करे, तो DigiLocker सेवाएं चुनें.

3. अपने DigiLocker अकाउंट को कन्फर्म करें और फिर अपना 12 अंकों का Aadhaar नंबर दर्ज करें.

4. आपके Aadhaar से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें.

5. ऑथेंटिकेशन के बाद, चैटबॉट आपको उपलब्ध दस्तावेजों की सूची देगा.

6. Aadhaar को सेलेक्ट करें और कुछ ही सेकंड्स में वो PDF फॉर्मेट में WhatsApp पर मिल जाएगा.

ध्यान देने योग्य बातें

• एक बार में सिर्फ एक ही डॉक्युमेंट डाउनलोड किया जा सकता है.

• Aadhaar तभी डाउनलोड होगा जब वह पहले से DigiLocker से लिंक हो.

• अगर Aadhaar लिंक नहीं है, तो पहले DigiLocker वेबसाइट या ऐप पर जाकर उसे लिंक करना होगा.

WhatsApp पर Aadhaar मंगवाने का फायदा क्या है?

• तेज और आसान: किसी वेबसाइट या ऐप में लॉगइन करने की जरूरत नहीं.

• सुरक्षित: MyGov का WhatsApp चैटबॉट सरकारी मान्यता प्राप्त है.

• WhatsApp-फ्रेंडली: जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं, उनके लिए भी यह तरीका बेहद आसान है.

• 24x7 उपलब्ध: किसी भी समय चैट करके Aadhaar पाया जा सकता है.

क्या ये सुविधा सुरक्षित है?

जी हां, यह सेवा भारत सरकार के MyGov प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है और OTP आधारित वेरिफिकेशन से ही दस्तावेज दिए जाते हैं. इसलिए यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित मानी जा सकती है.