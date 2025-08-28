तुरंत चाहिए Voter ID Card? अब घर बैठे सिर्फ एक क्लिक में ऐसे करें डाउनलोड, ये है सबसे तेज तरीका

Download E-Voter ID Card Online: ज्यादातर लोग अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर घर में ही रखते हैं. ऐसे में आपको बाहर किसी आईडी प्रूफ जैसे पहचान पत्र की जरूरत पड़ जाए या गुम हो जाए, तो आप टेंशन में आ जाते हैं. लेकिन अब आप आसानी से अपने फोन पर ही फटाफट पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. जो ओरिजनल कॉपी की तरह ही मान्य है. आइए जानते हैं कैसे?

ई-कॉपी पूरी तरह मान्य है

वोटर आईडी कार्ड की ई-कॉपी हर जगह वैलिड होती है, चाहे बैंक वेरिफिकेशन हो, सरकारी काम या फिर वोट डालना. किसी काम के लिए पहचान पत्र की जरूरत पड़ने पर आप इसका प्रिंटआउट निकाल कर वहां सब्मिट भी कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसे डाउनलोड करने के लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता.

Voter ID Card वेबसाइट से डाउनलोड करें

आप पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए लैपटॉप या कम्प्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:

1. https://www.nvsp.in वेबसाइट ओपन करें.

2. अब आपको e-EPIC Download के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

3. इसके बाद आपको अपना यूजर और पासवर्ड डालना है. अगर आप न्यू यूजर है तो नीचे दिए गए अकाउंट Register करने के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बनाएं.

4. पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए EPIC Number या फॉर्म Reference Number में से एक ऑप्शन पर क्लिक करें. आप EPIC Number सेलेक्ट करें.

5. इसे भरने के बाद State को चुनें और सर्च करें.

6. सर्च करते ही आपको पहचान पत्र की जानकारी एक टैबल फॉर्मेट में दिखेगी. इसमें आपको अपना नाम, रिलेटिव का नाम, स्टेट और फोन नंबर दिखेगा.

7. अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो Send OTP पर क्लिक करें और वेरिफाई करें.

8. इसके बाद आपको Captcha डालना होगा और आपका e-Voter ID Card डाउनलोड हो जाएगा.

फोन पर डाउनलोड करें Voter ID Card

आप अगर वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आसान स्टेप्स अपनाएं:

1. सबसे पहले अपने फोन पर Voter Helpline ऐप डाउनलोड करें.

2. अब आपको मोबाइल नंबर के जरिए इस ऐप पर अपना अकाउंट रजिस्टर करके OTP की मदद से नंबर वेरिफाई करें.

3. इसके बाद EPIC डाउनलोड के ऑप्शन में जाएं.

4. आप EPIC या फिर दूसरी डिटेल्स से भी वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऑप्शन वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है.

5. अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है या पहचान पत्र खो गया है, तो आप दूसरी डिटेल्स जैसे- नाम, डेट ऑफ बर्थ या पता भरके भी डाउनलोड कर सकते हैं.

6. अगर आपके पास EPIC नंबर है, तो इसे भरके आप Send OTP का रिक्वेस्ट कर पाएंगे.

7. OTP डालने के बाद आपके वोटर आईडी कार्ड का ई-कॉपी डाउनलोड हो जाएगी.

जरूरी बातों का ध्यान रखें

अगर आपके पास EPIC Number नंबर नहीं है, तो चिंता ना करें. आप Voter Helpline ऐप के जरिए अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आपको खुद से जुड़ी दूसरी डिटेल्स डालकर भी ई-कॉपी मिल जाएगी. ध्यान रखें ई-कॉपी डाउनलोड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर पहचान पत्र से लिंक होना चाहिए, वरना आप OTP वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा और पहचान पत्र भी डाउनलोड नहीं होगा.