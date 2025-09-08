Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जान लें पूरी डिटेल

डिजिटल के इस दौर में लगभग पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहने लगी है. करोड़ों लोगों ने तरह-तरह के रील्स और वीडियोज बनाने शुरू कर दिए हैं. कमाल की बात तो यह है कि इस तरह के कंटेंट से लोग न अपना और दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि यहां से खूब कमाई भी की जा रही है. कई प्लेटफॉर्मस ऐसे हैं जो वीडियो बनान के लिए पैसे देते हैं. इसमें से यूट्यूब के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन फेसबुक भी अपने व्यूज पर क्रिएटर्स को पैसा देता है. जिनके वीडियोज पर लाखों लाइक्स आ जाते हैं, उन्हें फेसबुक के जरिए कमाई का एक अच्छा सोर्स भी मिल जाता है. कई लोग लाखों रुपये तक की कमाई इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं.

Facebook से कैसे होती है कमाई

आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने की राह पकड़ चुके हैं. अगर आप भी फेसबुक से कमाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट मॉनेटाइज करना होगा. इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत कमाई होने लगे, बल्कि यह आपके इनकम सिर्फ आपके व्यूज पर निर्भर करेगी. इसमें कई तरह के फैक्टर्स को शामिल किया गया है. इसमें एंगेजमेंट मेट्रिक्स यानी आपके वीडियो पर आने वाल लाइक, शेयर और कमेंट्स, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, मतलब किस देश से कितने व्यूज आ रहे हैं और वीडियो पर मिलने वाले एड जैसी चीजें इस परफॉर्मेंस में शामिल होती हैं.

1,000 व्यूज पर होती है इतनी कमाई

फेसबुक से कमाई के अगर आंकड़े देखे जाएं तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर 1,000 व्यूज पर औसत 2 से 10 डॉलर तक यानी भारतीय करेंसी के अनुसार लगभग 175 रुपये से 879 रुपये तक की कमाई हो सकती है. यह सबके लिए और हमेशा एक समान नहीं रहती. ये सिर्फ आपके कंटेंट की क्वालिटी, व्यूवर्स की लोकेशन और एंगेजमेंट पर निर्भर करती है. मजेदार बात तो यह है कि 2025 में फेसबुक ने अपनी Reels की कमाई को बढ़ा दिया है. हाई परफॉर्मिंग कंटेंट पर लगभग 15-50 रुपये तक की कमाई हो सकती है.

ऐसे भी बढ़ती है Facebook से कमाई

क्रिएटर्स की इनकम काफी हद तक वीडियो पर लगने वाले एड्स पर भी निर्भर करती है. एड्स पर जितने ज्यादा क्लिक होंगे, उतनी ही आपकी कमाई भी बढ़ती रहेगी. इसके अलावा आपके वीडियोज कहां के लोग देख रहे हैं, यह भी कमाई पर असर डालता है. अगर आपके वीडियोज भारत की तुलना में अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित देशों में देखे जा रहे हैं तो आपकी कमाई भी ज्यादो होगी. इसके अलावा आपके कंटेंट की क्वालिटी का भी कमाई पर असर होता है. इतना ही नहीं, अगर आप अपने व्यूवर्स के साथ लाइव इंटरैक्शन करते हैं या उनसे कमेंट कराते हैं तो आपकी कमाई तेजी से बढ़ती है.