Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जान लें पूरी डिटेल
Advertisement
trendingNow12913962
Hindi Newsटेक

Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जान लें पूरी डिटेल

सोशल मीडिया पर आज लगभग हर शख्स एक्टिव है. कई लोग को इसके जरिए लाखों में कमाई भी कर रहे हैं. इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में से एक फेसबुक भी है, जहां से क्रिएटर्स जमकर कमाई कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि फेसबुक 1000 व्यूज आजने पर कितने पैसे देता है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Facebook से कैसे होती है कमाई, 1000 व्यूज पर ही मिल जाते हैं इतने पैसे, जान लें पूरी डिटेल

डिजिटल के इस दौर में लगभग पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहने लगी है. करोड़ों लोगों ने तरह-तरह के रील्स और वीडियोज बनाने शुरू कर दिए हैं. कमाल की बात तो यह है कि इस तरह के कंटेंट से लोग न अपना और दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि यहां से खूब कमाई भी की जा रही है. कई प्लेटफॉर्मस ऐसे हैं जो वीडियो बनान के लिए पैसे देते हैं. इसमें से यूट्यूब के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन फेसबुक भी अपने व्यूज पर क्रिएटर्स को पैसा देता है. जिनके वीडियोज पर लाखों लाइक्स आ जाते हैं, उन्हें फेसबुक के जरिए कमाई का एक अच्छा सोर्स भी मिल जाता है. कई लोग लाखों रुपये तक की कमाई इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं.

Facebook से कैसे होती है कमाई
आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनने की राह पकड़ चुके हैं. अगर आप भी फेसबुक से कमाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट मॉनेटाइज करना होगा. इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत कमाई होने लगे, बल्कि यह आपके इनकम सिर्फ आपके व्यूज पर निर्भर करेगी. इसमें कई तरह के फैक्टर्स को शामिल किया गया है. इसमें एंगेजमेंट मेट्रिक्स यानी आपके वीडियो पर आने वाल लाइक, शेयर और कमेंट्स, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, मतलब किस देश से कितने व्यूज आ रहे हैं और वीडियो पर मिलने वाले एड जैसी चीजें इस परफॉर्मेंस में शामिल होती हैं.

इस जगह की 99% आबादी आज तक है Instagram, Facebook से कोसों दूर, ATM से भी हैं अनजान

Add Zee News as a Preferred Source

1,000 व्यूज पर होती है इतनी कमाई
फेसबुक से कमाई के अगर आंकड़े देखे जाएं तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर 1,000 व्यूज पर औसत 2 से 10 डॉलर तक यानी भारतीय करेंसी के अनुसार लगभग 175 रुपये से 879 रुपये तक की कमाई हो सकती है. यह सबके लिए और हमेशा एक समान नहीं रहती. ये सिर्फ आपके कंटेंट की क्वालिटी, व्यूवर्स की लोकेशन और एंगेजमेंट पर निर्भर करती है. मजेदार बात तो यह है कि 2025 में फेसबुक ने अपनी Reels की कमाई को बढ़ा दिया है. हाई परफॉर्मिंग कंटेंट पर लगभग 15-50 रुपये तक की कमाई हो सकती है.

क्या भारत में हो रही है Tiktok की वापसी? केंद्रीय मंत्री ने आखिर तोड़ ही दी चुप्पी

ऐसे भी बढ़ती है Facebook से कमाई
क्रिएटर्स की इनकम काफी हद तक वीडियो पर लगने वाले एड्स पर भी निर्भर करती है. एड्स पर जितने ज्यादा क्लिक होंगे, उतनी ही आपकी कमाई भी बढ़ती रहेगी. इसके अलावा आपके वीडियोज कहां के लोग देख रहे हैं, यह भी कमाई पर असर डालता है. अगर आपके वीडियोज भारत की तुलना में अमेरिका या यूरोप जैसे विकसित देशों में देखे जा रहे हैं तो आपकी कमाई भी ज्यादो होगी. इसके अलावा आपके कंटेंट की क्वालिटी का भी कमाई पर असर होता है. इतना ही नहीं, अगर आप अपने व्यूवर्स के साथ लाइव इंटरैक्शन करते हैं या उनसे कमेंट कराते हैं तो आपकी कमाई तेजी से बढ़ती है. 

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

facebooksocial media

Trending news

व्यापार से ट्रेड वॉर तक... चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, इसपर दिया जोर
Xu Feihong
व्यापार से ट्रेड वॉर तक... चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, इसपर दिया जोर
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
;