REEL बनाओ, पैसा कमाओ! Instagram से कमाई के ऐसे तरीके शायद ही कभी सुने हों
REEL बनाओ, पैसा कमाओ! Instagram से कमाई के ऐसे तरीके शायद ही कभी सुने हों

Instagram के जरिए भी लोग आज जमकर कमाई कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इससे कैसे पैसा कमाया जाता है. चलिए आज ऐसे ही टिप्स जानने की कोशिश करते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:49 PM IST
REEL बनाओ, पैसा कमाओ! Instagram से कमाई के ऐसे तरीके शायद ही कभी सुने हों

सोशल मीडिया आज कमाई का भी जरिया बन चुके हैं. लोग घंटों किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए बिता देते हैं, ऐसे में कई लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसे भी कमा रहे हैं. इसके लिए जरूर है तो सिर्फ आपके क्रिएटिव माइंड और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने की. इस मामले में आज Instagram भी लोगों की काफी मदद कर रहा है, जहां लोग अपने फोटोज और वीडियोज शेयर खूब पैसे कमा रहे हैं. अगर आप भी चाहते हैं कि Instagram के जरिए कुछ इनकम की जाए, लेकिन इसके तरीके नहीं पता तो चलिए इस बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं.

कोलैबोरेशन करें
Instagram पर सबसे फेमस और आसान तरीका है कोलैबोरेशन का. जैसे-जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं कई बड़े ब्रांड्स आपसे कोलैबोरेशन के लिए संपर्क करने लगते हैं. आपके जरिए वह अपने ब्रांड्स, सर्विस या प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, जिसके लिए वह आपको अच्छा-खासा पैसे देते हैं. ऐसे में अगर आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आने लगता है तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट और रील्स से भी आपको पैसे आने लगते हैं.

YouTube ने खोला कमाई का नया खजाना, इस फीचर से होगा बंपर कारोबार, जानें तरीका

एफिलिएट मार्केटिंग
Instagram पर कमाई का एक और तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होती है. इसमें क्रिएटर्स को किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना पड़ता है. इसके बाद जब भी लोग इस लिंक के जरिए शॉपिंग करेंगे तब-तब आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा. इस एफिलिएट मार्केटिंग का ऑफर Amazon और Flipkart सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियां देती हैं, जिससे क्रिएटर्स को जबरदस्त कमाई हो जाती है.

शॉपिंग फीचर
Instagram ने एक शॉपिंग फीचर भी दिया है. अगर आप अपना कोई काम करते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स भी इंस्टाग्राम पर बेच सकते हैं. इसके लिए आप Instagram पर अपनी शॉप सेटअप कर सकते हैं. यहां लोग आसानी से आपके प्रोडक्ट्स देख पाएंगे और खरीद सकते हैं. शॉपिंग का यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका स्टार्टअप है.

23 साल के मनोज को Meta में मिली 3.36 करोड़ की नौकरी! जानें कैसे चमकी किस्मत

Instagram भी देता है पैसा
Instagram पर कंटेंट क्रिएटर्स को क्रिएटर फंड और लाइव बैज जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त आपके फॉलोअर्स बैज खरीद सकते हैं, ऐसा करके उनका सीधा आपको सपोर्ट आपको मिल सकता है. इसके अलावा अगर आपकी रील्स और पोस्ट्स पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो Instagram भी इसके लिए आपको पैसे देता है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

Instagram

;