आज भी सीक्रेट हैं YouTube से कमाई के ये रास्ते, जानिए क्या है लाखों की कमाई का फॉर्मूला!

YouTube पर आज लगभग हर दूसरा शख्स एक्टिव रहता है. यह प्लेटफॉर्म आज न सिर्फ एंटरटेनमेंट का, बल्कि कमाई का भी जरिया बन चुका है. लोगों ने इसे अपना फुल टाइम प्रोफेशन ही बना लिया है और इससे हर महीने मोटी कमाई कर रहे हैं. जैसे-जैसे इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसके लिए काफी अट्रैक्ट भी होने लगे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है आखिर कैसे इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमाया जा सकता है. यहां तक कि कुछ ऐसी भी ट्रिक है जिनके बाद खुद YouTube भी कभी खुलकर बात नहीं करता. अगर आप भी YouTube के जरिए कमाई करना चाहते हैं तो चलिए प्लेटफॉर्म की इस जादुई ट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.

क्या आप सिर्फ जानते हैं YouTube से कमाई का तरीका

YouTube के बारे में अक्सर लोग मानते हैं कि इससे पैसे कमाने का मतलब है वीडियो डालो, व्यूज बढ़ाओ और सब्सक्राइबर्स जुटाओ, क्योंकि इसके बाद से ही आपके वीडियोज पर एड्स लगने शुरी होते हैं, जहां से कमाई हो सकती है. लेकिन क्या सच बस इतना ही है? दरअसल, हकीकत इससे थोड़ी और अलग है. YouTube ने अगर कमाई करनी है तो इसका सही तरीका सिर्फ एड्स हैं नहीं है, बल्कि कमाई और भी अलग-अलग तरीकों से की जाती है, जिसमें से एक है Multiple Revenue Streams. इसी सीक्रेट के बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी नहीं है, वहीं, YouTube भी कभी खुलकर इस बारे में नहीं बताता. चलिए जानते हैं ये Multiple Revenue Streams कौन-कौन से हैं.

Affiliate Marketing

एफिलिएट मार्केटिंग से मतलब है कि जब भी आप अपना कोई वीडियो बनाते या कोई शेयर करते समय उनके डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देते हैं और आपके दिए लिंक से कोई उस प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करता है तो कंपनी इसके लिए आपको कुछ कमीशन देती है, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है. इस तरह की सुविधाएं Amazon, Flipkart जैसी बड़ी कंपनियां भी देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 की चमक पर पड़ा दाग! नए मॉडल में दिखे खरोचों के निशान, मचा हड़कंप

प्रमोशन करें

आपका चैनल जब भी थोड़ा-बहुत पॉपुलर होने लगता है तब कई ब्रांड्स अपने प्रमोशन के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करने लगते हैं. इन प्रमोशन्स के लिए कंपनियां आपको अच्छी-खासी फीस देती है. इसे YouTube पर ज्यादा कमाई करने वाले तरीकों में से माना जाता है.

ट्रेनिंग बेचने की सुविधा का लाभ

YouTube आपको अपनी E-book, कोर्स, वर्कशॉप या ट्रेनिंग बेचने की सुविधा भी देता है. इसके लिए आपको एक बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसका रिटर्न आपको लंबे वक्त तक मिलता है.

शख्स ने Tim Cook के सामने जमीन पर गिरा दिया अपना नया iPhone 17, फिर हुआ कुछ ऐसा

मेंबरशिप फीचर

अगर आपका YouTube चैनल मॉनेटाइज हो चुका है तो आप मेंबरशिप फीचर का भी फायदा उठा सकते हैं. इसमें आपके दर्शक हर महीने एक तय कीमत देकर आपके खास कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता. इसके अलावा जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो Super Chat और Stickers के जरिए भी अच्छी कमाई हो सकती है.