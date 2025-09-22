How To Transfer Data: केबल से लेकर Wi-Fi तक... नया iPhone सेटअप का सबसे आसान तरीका

नया iPhone खरीदना जितना रोमांचक होता है, उसे सेटअप करना उतना ही झंझट भरा लग सकता है. खासकर जब बात आती है पुराने फोन से सारा डेटा- जैसे कि ऐप्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और सेटिंग्स- नए iPhone में ट्रांसफर करने की. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. Apple आपको चार आसान तरीके देता है जिससे आप अपना सारा डेटा आराम से नए डिवाइस में ला सकते हैं. आपको बस यह तय करना है कि कौन-सा तरीका आपके इंटरनेट कनेक्शन और बैकअप आदतों के हिसाब से सबसे सही रहेगा.

iCloud से डेटा ट्रांसफर: सबसे आसान तरीका

अगर आप पहले से ही iCloud का इस्तेमाल करते हैं और नियमित रूप से अपने iPhone का बैकअप लेते हैं, तो iCloud के जरिए डेटा ट्रांसफर करना आपके लिए सबसे सुविधाजनक रहेगा. इसके लिए सबसे पहले अपने पुराने iPhone में जाकर iCloud Backup ऑप्शन में "Back Up Now" चुनें और बैकअप पूरा होने का इंतजार करें. फिर नए iPhone को चालू करें और सेटअप प्रक्रिया के दौरान “Apps & Data” स्क्रीन पर पहुंचने के बाद “Restore from iCloud Backup” चुनें. अपने Apple ID से लॉग इन करें और लेटेस्ट बैकअप को सेलेक्ट करें. पहले फोन की सेटिंग्स बहाल होंगी, और उसके बाद ऐप्स व बाकी डेटा बैकग्राउंड में डाउनलोड होता रहेगा. अगर आपका पिछला बैकअप एक दिन से पुराना है, तो नया बैकअप लेना बेहतर रहेगा.

डायरेक्ट iPhone से iPhone ट्रांसफर: सबसे तेज तरीका

अगर आपके पास पुराना और नया दोनों iPhone एक साथ मौजूद हैं, तो आप Quick Start फीचर का फायदा उठा सकते हैं. दोनों डिवाइस को ऑन करें और पास-पास रखें. नया iPhone अपने आप पुराने iPhone को डिटेक्ट कर लेगा और स्क्रीन पर Quick Start ऑप्शन दिखेगा. यहां आप “Transfer Directly from iPhone” को चुन सकते हैं. यह ट्रांसफर वायर्ड (केबल से) या वायरलेस (Wi-Fi के जरिए) हो सकता है. अगर आप तेजी चाहते हैं तो वायर्ड ट्रांसफर बेहतर रहेगा, बशर्ते आपके पास डाटा सपोर्ट करने वाली केबल हो. दोनों डिवाइस को चार्जिंग में लगाकर छोड़ दें और स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें. एक बार बेसिक डेटा ट्रांसफर हो जाने के बाद बाकी ऐप्स और मीडिया बैकग्राउंड में डाउनलोड होते रहेंगे.

कंप्यूटर से Encrypted Backup के जरिए: सबसे कम्प्लीट तरीका

अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड, हेल्थ डेटा, Wi-Fi सेटिंग्स और अन्य संवेदनशील जानकारियां भी ट्रांसफर हो जाएं, तो Mac या PC से Encrypted Backup लेना सबसे असरदार तरीका है. इसके लिए पुराने iPhone को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और iTunes (PC) या Finder (Mac) में जाकर Encrypted Backup का ऑप्शन चुनें. एक मजबूत पासवर्ड सेट करें और बैकअप बनाएं. अब अपने नए iPhone को उसी कंप्यूटर से कनेक्ट करें और “Restore Backup” ऑप्शन चुनें. पासवर्ड डालें और प्रोसेस पूरा होने दें. इस तरीके से आपका नया iPhone पुराने iPhone की लगभग हूबहू कॉपी बन जाएगा और आपको ज्यादातर ऐप्स में दोबारा लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा.

Android से iPhone पर शिफ्ट कर रहे हैं? Move to iOS ऐप है काम का

अगर आप Android यूजर हैं और पहली बार iPhone ले रहे हैं, तो Apple की Move to iOS ऐप आपके काम आएगी. अपने Android फोन में Google Play Store से यह ऐप डाउनलोड करें. जब आप नए iPhone को पहली बार सेट कर रहे हों, तो "Move Data from Android" विकल्प चुनें. दोनों डिवाइस को Wi-Fi के जरिए या USB-C to Lightning केबल से कनेक्ट करें. फिर ऐप में दिखाए गए निर्देशों के अनुसार कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फोटोज, वीडियो और अन्य जरूरी डेटा को ट्रांसफर करें. हालांकि ध्यान रखें कि कुछ चीजें जैसे लोकल म्यूजिक, PDF फाइल्स और ऐप डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, जिन्हें आपको मैन्युअली फिर से डाउनलोड करना होगा.

ट्रांसफर से पहले ध्यान देने वाली कुछ बातें

डेटा ट्रांसफर शुरू करने से पहले अपने दोनों डिवाइस को अच्छी तरह चार्ज कर लें और Wi-Fi नेटवर्क, चार्जिंग केबल और एडेप्टर जैसी जरूरी चीजें अपने पास रखें. Apple ID और पासवर्ड पहले से कहीं नोट कर लें ताकि लॉगिन में दिक्कत न हो. एक बार आखिरी बैकअप और जरूर बना लें, ताकि कोई डेटा खोने का डर न रहे.