Advertisement
trendingNow13158865
Hindi Newsटेकक्या है एप्पल का लॉकडाउन मोड जो हैकर्स के लिए बन गया है सिरदर्द? जानें इसे ऑन करने के बाद क्या-क्या बदल जाता है

क्या है एप्पल का 'लॉकडाउन मोड' जो हैकर्स के लिए बन गया है सिरदर्द? जानें इसे ऑन करने के बाद क्या-क्या बदल जाता है

कंपनी का दावा है कि 2022 से अब तक एक भी हैकर इसे नहीं तोड़ पाया है. इसे ऑन करते ही आपका फोन एक डिजिटल किले में बदल जाता है, जहां अनचाहे कॉल्स, लिंक्स और अटैचमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या है एप्पल का 'लॉकडाउन मोड' जो हैकर्स के लिए बन गया है सिरदर्द? जानें इसे ऑन करने के बाद क्या-क्या बदल जाता है

Apple ने दावा किया है कि उसका Lockdown Mode फीचर लॉन्च के बाद से आज तक कभी हैक नहीं हुआ है. यह फीचर साल 2022 में लॉन्च किया गया था और खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें साइबर हमलों का ज्यादा खतरा रहता है. कंपनी के मुताबिक, अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें स्पायवेयर Lockdown Mode ऑन होने के बावजूद किसी डिवाइस में घुस पाया हो.

किसके लिए बना है Lockdown Mode?

Lockdown Mode उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एडवांस्ड डिजिटल खतरों का सामना कर सकते हैं. इसमें पत्रकार, एक्टिविस्ट और सरकारी अधिकारी शामिल हैं. यह फीचर आपके डिवाइस की कुछ सुविधाओं को सीमित कर देता है, जिससे हैकर्स के लिए अटैक करना मुश्किल हो जाता है. यानी यह सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ फंक्शन्स को कम कर देता है.

कैसे ऑन करें Lockdown Mode (iPhone और iPad)

अगर आप अपने iPhone या iPad में Lockdown Mode ऑन करना चाहते हैं, तो यह काम बहुत आसान है. सबसे पहले अपने डिवाइस की Settings में जाएं और Privacy & Security सेक्शन खोलें. यहां आपको Lockdown Mode का ऑप्शन मिलेगा. इसे चुनकर “Turn On Lockdown Mode” पर टैप करें. इसके बाद “Turn On & Restart” पर क्लिक करें और अपना पासकोड डालें. आपका डिवाइस रीस्टार्ट होगा और Lockdown Mode एक्टिव हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Mac में कैसे एक्टिवेट करें?

Mac यूजर्स भी इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए Apple मेन्यू में जाकर System Settings खोलें. फिर Privacy & Security सेक्शन में जाएं और नीचे स्क्रॉल करके Lockdown Mode का ऑप्शन चुनें. इसके बाद “Turn On” पर क्लिक करें और कन्फर्म करें. पासवर्ड डालने के बाद “Turn On & Restart” पर क्लिक करें, जिससे आपका Mac रीस्टार्ट होकर सिक्योर मोड में आ जाएगा.

Lockdown Mode ऑन करने पर क्या बदलता है?

जब आप Lockdown Mode ऑन करते हैं, तो आपके डिवाइस की कई सुविधाएं सीमित हो जाती हैं ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके. मैसेज ऐप में ज्यादातर अटैचमेंट ब्लॉक हो जाते हैं, सिर्फ इमेज, वीडियो और ऑडियो ही काम करते हैं. लिंक प्रीव्यू बंद हो जाते हैं और कुछ वेबसाइट्स ठीक से लोड नहीं होतीं. FaceTime पर अनजान लोगों के कॉल ब्लॉक हो जाते हैं और सिर्फ उन्हीं से कॉल आती है जिनसे आपने पहले संपर्क किया हो. इसके अलावा, अनजान Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्शन से बचाव किया जाता है और पुराने नेटवर्क जैसे 2G और 3G को भी बंद कर दिया जाता है. हालांकि, जरूरी सुविधाएं जैसे कॉल, SMS और इमरजेंसी सर्विसेस सामान्य रूप से काम करती रहती हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

appleApple lockdown modeiPhone privacy protection

Trending news

यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
Iran Navy
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया