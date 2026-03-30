क्या है एप्पल का 'लॉकडाउन मोड' जो हैकर्स के लिए बन गया है सिरदर्द? जानें इसे ऑन करने के बाद क्या-क्या बदल जाता है

कंपनी का दावा है कि 2022 से अब तक एक भी हैकर इसे नहीं तोड़ पाया है. इसे ऑन करते ही आपका फोन एक डिजिटल किले में बदल जाता है, जहां अनचाहे कॉल्स, लिंक्स और अटैचमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं.
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Apple ने दावा किया है कि उसका Lockdown Mode फीचर लॉन्च के बाद से आज तक कभी हैक नहीं हुआ है. यह फीचर साल 2022 में लॉन्च किया गया था और खास तौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जिन्हें साइबर हमलों का ज्यादा खतरा रहता है. कंपनी के मुताबिक, अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें स्पायवेयर Lockdown Mode ऑन होने के बावजूद किसी डिवाइस में घुस पाया हो.
Lockdown Mode उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो एडवांस्ड डिजिटल खतरों का सामना कर सकते हैं. इसमें पत्रकार, एक्टिविस्ट और सरकारी अधिकारी शामिल हैं. यह फीचर आपके डिवाइस की कुछ सुविधाओं को सीमित कर देता है, जिससे हैकर्स के लिए अटैक करना मुश्किल हो जाता है. यानी यह सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ फंक्शन्स को कम कर देता है.
अगर आप अपने iPhone या iPad में Lockdown Mode ऑन करना चाहते हैं, तो यह काम बहुत आसान है. सबसे पहले अपने डिवाइस की Settings में जाएं और Privacy & Security सेक्शन खोलें. यहां आपको Lockdown Mode का ऑप्शन मिलेगा. इसे चुनकर “Turn On Lockdown Mode” पर टैप करें. इसके बाद “Turn On & Restart” पर क्लिक करें और अपना पासकोड डालें. आपका डिवाइस रीस्टार्ट होगा और Lockdown Mode एक्टिव हो जाएगा.
Mac यूजर्स भी इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए Apple मेन्यू में जाकर System Settings खोलें. फिर Privacy & Security सेक्शन में जाएं और नीचे स्क्रॉल करके Lockdown Mode का ऑप्शन चुनें. इसके बाद “Turn On” पर क्लिक करें और कन्फर्म करें. पासवर्ड डालने के बाद “Turn On & Restart” पर क्लिक करें, जिससे आपका Mac रीस्टार्ट होकर सिक्योर मोड में आ जाएगा.
जब आप Lockdown Mode ऑन करते हैं, तो आपके डिवाइस की कई सुविधाएं सीमित हो जाती हैं ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके. मैसेज ऐप में ज्यादातर अटैचमेंट ब्लॉक हो जाते हैं, सिर्फ इमेज, वीडियो और ऑडियो ही काम करते हैं. लिंक प्रीव्यू बंद हो जाते हैं और कुछ वेबसाइट्स ठीक से लोड नहीं होतीं. FaceTime पर अनजान लोगों के कॉल ब्लॉक हो जाते हैं और सिर्फ उन्हीं से कॉल आती है जिनसे आपने पहले संपर्क किया हो. इसके अलावा, अनजान Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्शन से बचाव किया जाता है और पुराने नेटवर्क जैसे 2G और 3G को भी बंद कर दिया जाता है. हालांकि, जरूरी सुविधाएं जैसे कॉल, SMS और इमरजेंसी सर्विसेस सामान्य रूप से काम करती रहती हैं.