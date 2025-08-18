अब नहीं चलेगी ई-कॉमर्स सेंटर की दादागिरी! सरकार लेगी एक्शन, जानें कहां करें शिकायत

Consumer Helpline against Shopkeeper: अगर आपके साथ किसी दुकानदार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस जैसे जोमैटो, अमेजन, सर्विस सेंटर और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ने आपके साथ कोई स्कैम किया है तो आप फटाफट इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. आपको बस इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करनी होगी. आप कुछ आसान तरीकों की मदद से घर बैठें आसानी से शिकायत कर सकते हैं.

यह भी पढ़े: E-mail डिलीट करो और पानी बचाओ! सरकार की हैरान कर देने वाली चेतावनी, कैसे हो सकता है ये मुमकिन जानें

NCH पर कंप्लेंट कैसे करें?

1. आपको टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या फिर 1915 पर कॉल करें और एजेंट से बात करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

2. आप SMS या WhatsApp पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं. व्हाट्सएप से शिकायत दर्ज करने के लिए 8800001915 पर सिटी, स्टेट, कंपनी का नाम, कंप्लेंट आदि जानकारी भर दें या इसी नंबर पर मैसेज करें.

3. आप consumerhelpline.gov.in की वेबसाइट से भी कंप्लेंट से जुड़ी जानकारी और सबूत अपलोड कर सकते हैं.

4. आप NCH ऐप डाउनलेड करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहां आपको लॉगिन करके कंप्लेंट लॉज करनी होगी. ऐप पर अपनी की गई शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं.

5. इसके साथ ही आप nch-ca@gov.in की ईमेल पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं.

6. आप UMANG APP का भी यूज करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

यह भी पढ़े: Airtel Down: एयरटेल सर्विस हुई ठप, कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आई समस्या, कंपनी ने मांगी माफी

NCH पर शिकायत दर्ज कराने का पूरा प्रोसेस

1. आपको ऐप, UMANG या वेब पर अकाउंट बनाना होगा.

2. अब ऐप पर रजिस्टर करक लॉगिन करें और Register Grievance के विकल्प पर क्लिक करें.

3. अब आपको कंप्लेंट से जुड़ी जानकारी कंपनी का नाम, सर्विस या ऑर्डर की जानकारी और घटना की पूरी सूचना दें.

4. इसके बाद आपको ऑडर से जुडे़ डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ अपलोड करें. जैसे बिल, स्क्रीनशॉट या रसीद आदि.

5. अब अपना केस सबमिट करें, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा.

6. उस डॉकेट नंबर की मदद से आप शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं