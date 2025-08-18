अब नहीं चलेगी ई-कॉमर्स सेंटर की दादागिरी! सरकार लेगी एक्शन, जानें कहां करें शिकायत
Advertisement
trendingNow12886578
Hindi Newsटेक

अब नहीं चलेगी ई-कॉमर्स सेंटर की दादागिरी! सरकार लेगी एक्शन, जानें कहां करें शिकायत

e- Commerce Service Centre Fraud: अगर किसी दुकानदार या e-commerce प्लेटफॉर्म ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप मिनटों में घर बैठें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. बस एक अकाउंट बनाएं और कंप्लेंट करके अपना हक हासिल करें. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब नहीं चलेगी ई-कॉमर्स सेंटर की दादागिरी! सरकार लेगी एक्शन, जानें कहां करें शिकायत

Consumer Helpline against Shopkeeper: अगर आपके साथ किसी दुकानदार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस जैसे जोमैटो, अमेजन, सर्विस सेंटर और फ्लिपकार्ट  जैसी कंपनी ने आपके साथ कोई स्कैम किया है तो आप फटाफट इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. आपको बस इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करनी होगी. आप कुछ आसान तरीकों की मदद से घर बैठें आसानी से शिकायत कर सकते हैं. 

यह भी पढ़े: E-mail डिलीट करो और पानी बचाओ! सरकार की हैरान कर देने वाली चेतावनी, कैसे हो सकता है ये मुमकिन जानें

NCH पर कंप्लेंट कैसे करें?
1. आपको टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या फिर 1915 पर कॉल करें और एजेंट से बात करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. 
2. आप SMS या WhatsApp पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं. व्हाट्सएप से शिकायत दर्ज करने के लिए 8800001915 पर सिटी, स्टेट, कंपनी का नाम, कंप्लेंट आदि जानकारी भर दें या इसी नंबर पर मैसेज करें.
3. आप consumerhelpline.gov.in की वेबसाइट से भी कंप्लेंट से जुड़ी जानकारी और सबूत अपलोड कर सकते हैं.
4. आप NCH ऐप डाउनलेड करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहां आपको लॉगिन करके कंप्लेंट लॉज करनी होगी. ऐप पर अपनी की गई शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं.
5. इसके साथ ही आप nch-ca@gov.in की ईमेल पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं.
6. आप UMANG APP का भी यूज करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

यह भी पढ़े: Airtel Down: एयरटेल सर्विस हुई ठप, कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आई समस्या, कंपनी ने मांगी माफी

NCH पर शिकायत दर्ज कराने का पूरा प्रोसेस
1. आपको ऐप, UMANG या वेब पर अकाउंट बनाना होगा.
2. अब ऐप पर रजिस्टर करक लॉगिन करें और Register Grievance के विकल्प पर क्लिक करें.
3. अब आपको कंप्लेंट से जुड़ी जानकारी कंपनी का नाम, सर्विस या ऑर्डर की जानकारी और घटना की पूरी सूचना दें.
4. इसके बाद आपको ऑडर से जुडे़ डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ अपलोड करें. जैसे बिल, स्क्रीनशॉट या रसीद आदि.
5.  अब अपना केस सबमिट करें, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा.
6. उस डॉकेट नंबर की मदद से आप शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

e commercefraud

Trending news

'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कठपुतली का शर्मनाक प्रदर्शन'... महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर कसा तंज
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कठपुतली का शर्मनाक प्रदर्शन'... महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर कसा तंज
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
;