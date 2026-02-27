सरकारी ऑफिस के चक्करों से मिलेगी आजादी! घर बैठे ऐसे करें किसी भी विभाग की शिकायत, सीधा PMO तक पहुंचेगी आपकी बात

Government Complaint Portal: अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सरकारी दफ्तरों में काम समय पर नहीं होता. कभी फाइल अटक जाती है, कभी अधिकारी मिलते नहीं, तो कभी बार-बार कागज जमा करने को कहा जाता है. ऐसे में आम आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर जाए तो जाए कहां. लेकिन अब समय पहले जैसा नहीं रहा. आज के समय में अगर किसी भी सरकारी विभाग से आपको शिकायत है, तो उसका समाधान घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है. आपके फोन में एक ऐसा बटन है, जिसे दबाते ही सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है. इसे CPGRAMS (सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) कहते हैं.

क्या है CPGRAMS और यह कैसे काम करता है?

यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो देश के हर नागरिक को सीधे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से जोड़ता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां की गई शिकायत को अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकते. हर शिकायत का एक ट्रैकिंग नंबर होता है और विभाग को एक तय समय सीमा (डेडलाइन) के अंदर शिकायत का जवाब देना ही पड़ता है. इसके लिए बस आपको वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और शिकायत से जुड़ी पूरी जानकारी भरनी होती है. अगर आपके पास कोई सबूत, फोटो या कागज है, तो उसे भी साथ में अपलोड किया जा सकता है. यहां शिकायत करते ही खेल शुरू हो जाता है.

अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

पहले लोग शिकायत करने के लिए अलग-अलग दफ्तरों में घूमते रहते थे. कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता था. अब ऑनलाइन सिस्टम से शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और अधिकारियों पर जवाब देने का दबाव भी रहता है. अगर तय समय में शिकायत का समाधान नहीं होता, तो आप उसी पोर्टल पर दोबारा याद दिला सकते हैं. कई मामलों में शिकायत ऊपर के अधिकारी तक भी भेजी जा सकती है.

किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत?

यहां आप कई मामलों की शिकायत कर सकते हैं. जैसे अगर आपका सरकारी काम बेवजह लटका हुआ है, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आपके लाइट का बिल गलत आ गया है या किसी अधिकारी ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया है. यहां तक कि अगर आपको लगता है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा, तब भी आप अपनी बात रख सकते हैं.

डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों से सुविधा

यह व्यवस्था मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर काम करती है. यानी आप गांव में हों या शहर में, कहीं से भी अपनी बात रख सकते हैं. शिकायत की स्थिति जानने के लिए बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, बस शिकायत नंबर डालकर आप अपडेट देख सकते हैं.

क्यों है यह तरीका 'ब्रह्मास्त्र'?

इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि इसकी निगरानी ऊपर के स्तर पर होती है. अगर कोई अधिकारी आपकी शिकायत को बिना हल किए बंद कर देता है, तो आपके पास अपील करने का ऑप्शन होता है. कई बार तो शिकायत सीधे संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आ जाती है, जिससे काम रॉकेट की रफ्तार से होता है.

कैसे करें कंप्लेन?

1. इसके लिए सबसे पहले आप pgportal.gov.in पर लॉग-इन करें. अगर आप पहली बार यहां आए हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करें.

2. अब यहां आपको 'Lodge Public Grievance' का ऑप्शन दिखेगा.

3. यहां आपको रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम से लेकर लगभग हर सरकारी विभाग की लिस्ट मिल जाएगी.

4. इसमें आप सरल भाषा में अपनी समस्या लिखें.

5. अगर आपके पास कोई दस्तावेज या फोटो है, तो उसे भी अपलोड करें.

6. फॉर्म जमा करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप समय-समय पर देख सकते हैं कि आपकी शिकायत किस अधिकारी की मेज पर अटकी है.

