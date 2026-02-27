Advertisement
trendingNow13124434
Hindi Newsटेकसरकारी ऑफिस के चक्करों से मिलेगी आजादी! घर बैठे ऐसे करें किसी भी विभाग की शिकायत, सीधा PMO तक पहुंचेगी आपकी बात

सरकारी ऑफिस के चक्करों से मिलेगी आजादी! घर बैठे ऐसे करें किसी भी विभाग की शिकायत, सीधा PMO तक पहुंचेगी आपकी बात

Government Complaint Portal: राशन कार्ड न बनना हो, बिजली विभाग की मनमानी हो या फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने में हो रही देरी हो, अक्सर आम आदमी सरकारी तंत्र के मकड़जाल में फंसकर रह जाता है. लोग सोचते हैं कि सरकारी काम है, तो सालों लगेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके फोन में ऐसा पावर है कि पूरी सरकारी मशीनरी उससे बेचैन हो सकती है. इसे CPGRAMS कहते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी ऑफिस के चक्करों से मिलेगी आजादी! घर बैठे ऐसे करें किसी भी विभाग की शिकायत, सीधा PMO तक पहुंचेगी आपकी बात

Government Complaint Portal: अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सरकारी दफ्तरों में काम समय पर नहीं होता. कभी फाइल अटक जाती है, कभी अधिकारी मिलते नहीं, तो कभी बार-बार कागज जमा करने को कहा जाता है. ऐसे में आम आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर जाए तो जाए कहां. लेकिन अब समय पहले जैसा नहीं रहा. आज के समय में अगर किसी भी सरकारी विभाग से आपको शिकायत है, तो उसका समाधान घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है. आपके फोन में एक ऐसा बटन है, जिसे दबाते ही सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती है. इसे CPGRAMS (सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) कहते हैं.

क्या है CPGRAMS और यह कैसे काम करता है?
यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो देश के हर नागरिक को सीधे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से जोड़ता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां की गई शिकायत को अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकते. हर शिकायत का एक ट्रैकिंग नंबर होता है और विभाग को एक तय समय सीमा (डेडलाइन) के अंदर शिकायत का जवाब देना ही पड़ता है. इसके लिए बस आपको वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और शिकायत से जुड़ी पूरी जानकारी भरनी होती है. अगर आपके पास कोई सबूत, फोटो या कागज है, तो उसे भी साथ में अपलोड किया जा सकता है. यहां शिकायत करते ही खेल शुरू हो जाता है. 

अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
पहले लोग शिकायत करने के लिए अलग-अलग दफ्तरों में घूमते रहते थे. कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता था. अब ऑनलाइन सिस्टम से शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और अधिकारियों पर जवाब देने का दबाव भी रहता है. अगर तय समय में शिकायत का समाधान नहीं होता, तो आप उसी पोर्टल पर दोबारा याद दिला सकते हैं. कई मामलों में शिकायत ऊपर के अधिकारी तक भी भेजी जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत?
यहां आप कई मामलों की शिकायत कर सकते हैं. जैसे अगर आपका सरकारी काम बेवजह लटका हुआ है, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आपके लाइट का बिल गलत आ गया है या किसी अधिकारी ने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया है. यहां तक कि अगर आपको लगता है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा, तब भी आप अपनी बात रख सकते हैं.

डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों से सुविधा
यह व्यवस्था मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर काम करती है. यानी आप गांव में हों या शहर में, कहीं से भी अपनी बात रख सकते हैं. शिकायत की स्थिति जानने के लिए बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, बस शिकायत नंबर डालकर आप अपडेट देख सकते हैं.

क्यों है यह तरीका 'ब्रह्मास्त्र'?
इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि इसकी निगरानी ऊपर के स्तर पर होती है. अगर कोई अधिकारी आपकी शिकायत को बिना हल किए बंद कर देता है, तो आपके पास अपील करने का ऑप्शन होता है. कई बार तो शिकायत सीधे संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आ जाती है, जिससे काम रॉकेट की रफ्तार से होता है.

कैसे करें कंप्लेन?
1. इसके लिए सबसे पहले आप pgportal.gov.in पर लॉग-इन करें. अगर आप पहली बार यहां आए हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करें.
2. अब यहां आपको 'Lodge Public Grievance' का ऑप्शन दिखेगा.
3. यहां आपको रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम से लेकर लगभग हर सरकारी विभाग की लिस्ट मिल जाएगी.
4. इसमें आप सरल भाषा में अपनी समस्या लिखें.
5. अगर आपके पास कोई दस्तावेज या फोटो है, तो उसे भी अपलोड करें.
6. फॉर्म जमा करते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप समय-समय पर देख सकते हैं कि आपकी शिकायत किस अधिकारी की मेज पर अटकी है.

यह भी पढ़ें:- होली का हुड़दंग अब AI के संग! बिना कैमरा उठाए ऐसे खींचें अपनी और परिवार की सबसे...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Government Complaint Portal IndiaCPGRAMS registration guidePG Portal complaint

Trending news

स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती