Hindi Newsटेक

चलती ट्रेन से फोन गिर गया? तुरंत करें ये काम, मोबाइल मिल सकता है दोबारा

What Do If Phone Fell From Train: चलती ट्रेन से मोबाइल फोन रेलवे ट्रैक पर गिर गया है? तो घबराएं नहीं, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आप अपने खोए फोन का वापस कैसे पा सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:25 PM IST
What Do If Phone Fell From Train: भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है. यहां रोज करोड़ों यात्री सफर करते हैं. ऐसे में सफर के दौरान कई बार लोग गलती से मोबाइल फोन चलती ट्रेस से गिरा देते हैं और सोचते हैं कि वह दोबारा कभी मिल नहीं पाएगा. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फोन को दोबारा वापस पा सकते हैं. 

 

घबराएं नहीं और ट्रेन की चेन बिल्कुल भी न खींचें
आमतौर पर ऐसा होने पर लोग घबरा जाते हैं, और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे ट्रेन की चेन को खींचा. लेकिन ऐसा करना कानूनी अपराध है और आपको इसके 5000 रुपये तक का जुर्माना या जेल भी हो सकता है. इसलिए ऐसे हालात में सबसे पहले बिल्कुल शांत हो जाएं. फोन के लिए ट्रेन रोकने की कोशिश न करें, बल्कि स्किति को समझदारी से संभालें. 

गिरने की जगह याद रखें
आपको फोन गिर जाए, तो पैनिक करने की जगह उस जगह को अच्छी तरह से याद कर लें. आपको फोन जहां गिरा है, वहां खिड़की के पास लगे किलोमीटर या पोल नंबर पर ध्यान दें. ये नंबर आपको बताता है कि ट्रेन के उस समय के लोकेशन को बताया है. इसके बाद उस पोल नंबर या साइड ट्रैक नंबर को नोट कर लें या याद कर लें. आपको बता दें, ये जानकारी रेलवे पुलिस को बहुत काम आती है और उन्हें फोन खोजने में आसानी होती है. 

 

रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें
इसके बाद किसी दूसरे यात्री या साथी से फोन लेकर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल कर दें. यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की 24x7 सुरक्षा हेल्पलाइन है. आप उन्हें बताएं कि आपका फोन किस ट्रेन में, किस जगह (पोल नंबर/किलोमीटर मार्क) पर गिरा है. अगर आपकी कॉल नहीं लगती है, तो दूसरे हेल्पलाइन नंबर जैसे 1512 (GRP हेल्पलाइन) या 138 (रेलवे पैसेंजर हेल्पलाइन) पर कॉल करें. इसके बाद उनसे सही-सही ट्रेन नंबर, नाम, समय और गिरने की जगह की जानकारी बताएं. आपको बता दें, इसके बाद रेलवे अधिकारी उस क्षेत्र में तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे.

 

शिकायत के रेफरेंस नंबर को तुरंत ट्रैक करें
कॉल के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. इस नंबर के जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन पर ट्रैक कर सकते हैं. फोन मिल जाता है तो ID Proof और मोबाइल की डिटेल बताकर आप उसे वापस ले सकते हैं.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

What do if phone fell from trainTrain se Phone gir jaye to kya kare

