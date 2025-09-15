एक Earbud में कम आवाज के झंझट से है परेशान? मिनटों में खुद करें फिक्स, म्यूजिक एक्सपीरियंस का मजा होगा डबल
Earbuds Sound Problem: अक्सर यूजर्स ईयरबड्स में कम आवाज आने की समस्या से परेशान रहते हैं. इसके पीछे ओडियो बैलेंस सेटिंग में चेंज या फर्मवेयर अपडेट न होने जैसी कई वजह हो सकती है. लेकिन आप कुछ आसान ट्रिक्स से ऐसी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:07 PM IST
Fix Earbuds Low Sound Issue: आजकल वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसके जरिए आसानी से कॉल अटेंड और गाने सुन सकते हैं. ये काफी छोटे और पोर्टेबल होते हैं. लेकिन कई बार इनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और कभी-कभी  एक ईयरबड में दूसरे की तुलना में कम आवाज आती है. जिसकी वजह से म्यूजिक सुनने में भी मजा नहीं आता है. ये खराबी कई कारणों से हो सकती है. लेकिन आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ आसान ट्रिक्स को अपनाकर इस समस्या को ठीक कर सकते हैं. 

बैटरी और फर्मवेयर की जांच करें

कभी-कभी ईयरबड्स केस में ठीक से फीट न होने पर सही से चार्ज नहीं हो पाते हैं और यूज करने पर उसे कान में लगाते हैं, तो एक ईयरबड से आवाज कम आने लगती है. ध्यान रखें कि दोनों ईयरबड्स सही से चार्ज हो.

बीच-बीच में चेक करें कि ईयरबड्स में लेटेस्ट अपडेट हो रखा है या नहीं. क्योंकि पुराना अपडेट से अक्सर साउंड की समस्याएं हो सकती है. जिस भी कंपनी के ईयरबड्स आप यूज करते हैं उसकी ऑडियो एप्लीकेशन में जाएं और अपडेट चेक करते रहें.

Audio Balance सेटिंग सही है या नहीं?

आजकल नए स्मार्टफोन में ऑडियो बैलेंस के लिए सेटिंग्स दी जाती है, जिसकी मदद से आप राइट और लेफ्ट ईयरबड्स की साउंड को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर अंजाने में यह सेटिंग चेंज हो जाए, तो किसी ईयरबड में कम तो किसी में ज्यादा आवाज आने लगेगी. इसलिए ऑडियो बैलेंस का खास ध्यान रखें.

इस प्रोब्लम से निपटने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और इसका बैलेंस बीच में करें. इसके बाद दोनों बड्स में एक जैसी साउंड आने लगेगी. जिससे आपकी परेशानी का हल भी निकल जाएगा. लेकिन ये सेटिंग ठीक होने के बाद भी आपको सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ईयरबड्स की बैटरी और फर्मवेयर की जांच करनी चाहिए.

