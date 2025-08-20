कपड़े डालते ही धड़-धड़ कांपने लगती है Washing Machine? अपनाएं ये धांसू Trick, चलेगी मक्खन की तरह
कपड़े डालते ही धड़-धड़ कांपने लगती है Washing Machine? अपनाएं ये धांसू Trick, चलेगी मक्खन की तरह

Washing Machine Care: अब हर घर में कपड़े धोने के लिए Washing Machine का इस्तेमाल करना बहुत आम हो गया है. फटाफट कपड़े धो और सुखा देती है. लेकिन अचानक से मशीन तेज आवाज या जोर से हिलने लगती है. ऐसे में घबराए नहीं, आप बिना मैकेनिक को बुलाए भी वॉशिंग मशीन को आसानी से ठीक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:56 PM IST
कपड़े डालते ही धड़-धड़ कांपने लगती है Washing Machine? अपनाएं ये धांसू Trick, चलेगी मक्खन की तरह

Washing Machine Shaking Problem: आजकल वॉशिंग मशीन के यूज से काम आसान और समय की बचत हो जाती है. बस इसमें कपड़े डालिए और कुछ ही देर में धुलकर सूख भी जाते हैं. लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि मशीन अचानक से तेजी से हिलने लगती है. जिसकी वजह से लोग घबराकर तुरंत मैकेनिक को बुलाने का सोचते हैं. जबकि इसके तेज आवाज करने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं. 

ऐसी समस्या कई बार कुछ छोटी गलतियों की वजह से भी हो सकती है. जिन्हें आप खुद ही आसानी से ठीक कर सकते हैं. जानिए ऐसी समार्ट टिप्स जो वॉशिंग मशीन की इस प्रॉब्लम को फटाफट दूर कर सकती है. जानें कैसे?

यह भी पढ़े: GST Reform FAQ: क्या सस्ते हो जाएंगे Smartphones? कैसे मिलेगा आपको फायदा? जानिए सवालों के जवाब

एक साथ ज्यादा कपड़े न डालें
लोग कपड़े जल्दी धोने के चक्कर में वॉशिंग मशीन में कपड़ो को ठूस देते हैं. इसकी वजह से एक तरफ वजन ज्यादा हो जाता है और मशीन तेजी से हिलने लगती है. ध्यान रखें कि कपड़े सही से फैलाकर डाले, भारी और हल्के कपड़ों को एक साथ ना डालें. वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से कपड़े डालें.

ड्रायर सही से चेक करें
ध्यान रखें कि ड्रायर में कोई चीज तो नहीं फंसी है. अक्सर कपड़ों की जेब में पिन, सिक्के, कागज या छोटी-मोटी चीजे ड्रायर में अटक जाती है. जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन जोर से हिलने लगती है. ऐसा होने पर सबसे पहले मशीन का प्लग निकाल दें और ड्रायर को सही से चेक करें. अगर कोई चीज फंसी हो तो तुरंत हटा दें.

ट्रांसपोर्ट बोल्ट हटाएं
ज्यादातर नई वॉशिंग मशीन में पीछे की तरफ कुछ ट्रांसपोर्ट बोल्ट लगे आते हैं. जो मशीन को सेफ रखने का काम करते है. इन बोल्ट्स को नहीं हटाया तो मशीन कपड़े धोते टाइम और स्पिन मोड पर तेजी से हिलने लगती है. आप यूजर मैनुअल देखकर इन बोल्ट्स को निकाल सकते हैं.

यह भी पढ़े: Jio यूजर्स को मिला सबसे गजब फीचर! एक क्लिक से पुरानी कॉल हिस्ट्री कर सकेंगे चेक; जानिए पूरा Process

रबर मैट का इस्तेमाल करें
अगर आपकी वॉशिंग मशीन जमीन पर रखी है तो उससे झटके और आवाज अधिक आने लगती है. ऐसा होने पर आपको मशीन के नीचे एंटी वाइब्रेशन रबर मैट या कोई भी मैट बिछा दें. इससे मशीन ऑन होने पर हिलेगी डुलेगी नहीं और सीधी खड़ी रहेगी. 

वॉशिंग मशीन का लेवल चेक करें
अगर आपने मशीन को एक प्लेन जगह पर नहीं रखा है, तो यह स्पिन या कपड़े धोते समय जोर-जोर से हिलने की वजह से तेज आवाज आने लगती है. ध्यान रखें कि वॉशिंग मशीन को एक समान और मजबूत जगह पर रखें.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

