/मानसून में सुस्त हो गई है वॉशिंग मशीन? बस इस छोटी सी जाली को साफ करते ही भागेगी बुलेट जैसी

क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी आजकल पानी भरने में सदियां लगा रही है? या फिर पानी आना बिल्कुल बंद हो गया है? रुकिए, मैकेनिक को फोन घुमाने और हजारों रुपये खर्च करने से पहले इस लेख को पूरा पढ़ लीजिए. अक्सर समस्या मशीन की मोटर या इंटरनल पार्ट्स में नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी जगह पर होती है, जिसे हम इनलेट वाटर फिल्टर कहते हैं. यह एक छोटी सी जाली होती है जो पानी की पाइप के जोड़ के पास होती है. इसका काम आपके घर के पानी में आने वाली मिट्टी, जंग और कचरे को मशीन के अंदर जाने से रोकना है. जब यह ब्लॉक हो जाती है, तो मशीन को पानी मिलना बंद हो जाता है. आइए जानते हैं कि कैसे आप इसे खुद सिर्फ 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं.
बरसात के मौसम में नगर निगम या बोरवेल के पानी में मिट्टी, रेत और जंग के कण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. जब यह गंदा पानी पाइप के रास्ते आपकी वॉशिंग मशीन में आता है, तो इनलेट फिल्टर इन सारे कचरे को रोक लेता है. लगातार कुछ हफ़्तों तक ऐसा होने से जाली पूरी तरह से चोक हो जाती है. यही कारण है कि मानसून में मशीन पानी भरने में दोगुना समय लेती है या फिर बीच में ही एरर कोड दिखाकर रुक जाती है. अगर समय पर इसे साफ न किया जाए, तो कपड़ों की धुलाई पर भी बुरा असर पड़ता है.
इसे साफ करना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी खास टूल की जरूरत नहीं है. सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ करें और प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल दें. इसके बाद पानी की सप्लाई वाले नल को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि पाइप खोलते समय पानी न फैले.
अब मशीन के पीछे लगे इनलेट होज (पानी की पाइप) को घुमाकर खोलें. पाइप हटाते ही आपको अंदर एक छोटी प्लास्टिक या स्टील की जाली दिखाई देगी. इसे ही इनलेट फिल्टर कहते हैं. एक प्लास (pliers) या अपनी उंगलियों की मदद से इस फिल्टर को धीरे से बाहर खींच लें. इस पर आपको भूरे रंग का कचरा या मिट्टी जमा दिखेगी.
इस फिल्टर को बहते हुए नल के पानी के नीचे रखें. अगर कचरा ज्यादा पुराना और सख्त है, तो एक पुराने टूथब्रश की मदद से जाली को हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें. जब जाली बिल्कुल साफ हो जाए और उसके आर-पार रोशनी दिखने लगे, तो उसे वापस उसकी जगह पर फिट कर दें. पाइप को दोबारा मजबूती से कसें, नल चालू करके चेक करें कि कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा, और फिर मशीन का प्लग लगा दें.
अगर मानसून का महीना चल रहा है, तो आपको हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार इस फिल्टर को जरूर साफ करना चाहिए क्योंकि इस दौरान पानी में गंदगी सबसे ज्यादा होती है. साल के बाकी महीनों में, हर 2 से 3 महीने में एक बार सफाई करना काफी रहता है. लेकिन अगर आपको कभी भी अचानक पानी का प्रेशर कम लगे या मशीन स्क्रीन पर वाटर एरर (Water Error) दिखाए, तो बिना देर किए तुरंत इस फिल्टर को खोलकर साफ कर लें. ऐसा करने से आपकी मशीन की लाइफ बढ़ेगी और कपड़े भी बिल्कुल नए जैसे चमकेंगे.