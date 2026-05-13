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Hindi Newsटेकयहां पर बिल्कुल Free मिल रहा iPhone 17! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की; जान लीजिए ये शर्त

यहां पर बिल्कुल Free मिल रहा iPhone 17! खरीदने के लिए मची धक्का-मुक्की; जान लीजिए ये शर्त

कंपनी दावा कर रही है कि योग्य ग्राहकों को iPhone 17 मुफ्त में दिया जाएगा. हालांकि, यह ऑफर सुनने में जितना शानदार लग रहा है, असल में इसके साथ कई शर्तें जुड़ी हुई हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 13, 2026, 12:06 PM IST
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Apple iPhone 17 को लेकर एक नया प्रमोशनल ऑफर पेश किया है.
Apple iPhone 17 को लेकर एक नया प्रमोशनल ऑफर पेश किया है.

अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी T-Mobile ने Apple iPhone 17 को लेकर एक नया प्रमोशनल ऑफर पेश किया है. कंपनी दावा कर रही है कि योग्य ग्राहकों को iPhone 17 मुफ्त में दिया जाएगा. हालांकि, यह ऑफर सुनने में जितना शानदार लग रहा है, असल में इसके साथ कई शर्तें जुड़ी हुई हैं. यह ऑफर खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो T-Mobile का नया कनेक्शन लेते हैं या अपने मौजूदा प्लान में नया लाइन जोड़ते हैं. इसके अलावा यूजर्स को कंपनी के कुछ चुनिंदा Unlimited Plans चुनने होंगे. कई मामलों में पुराना स्मार्टफोन ट्रेड-इन करना भी जरूरी होगा, तभी ग्राहक को पूरा फायदा मिल पाएगा.

कैसे काम करता है Free iPhone 17 ऑफर?

T-Mobile सीधे तौर पर iPhone 17 मुफ्त में हाथ में नहीं दे रही है. कंपनी फोन की कीमत को हर महीने के बिल क्रेडिट्स के जरिए एडजस्ट करती है. इसका मतलब यह है कि ग्राहक फोन की इंस्टॉलमेंट भरते हैं, लेकिन उतनी ही रकम उन्हें हर महीने बिल क्रेडिट के रूप में वापस मिलती रहती है. हालांकि, शुरुआत में ग्राहकों को टैक्स और एक्टिवेशन फीस देनी पड़ सकती है. इसके अलावा अगर कोई यूजर प्रमोशनल पीरियड खत्म होने से पहले अपना प्लान बदल देता है या नेटवर्क छोड़ देता है, तो फोन की बची हुई रकम तुरंत चुकानी पड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे ऑफर्स आमतौर पर 24 महीने या 36 महीने तक चलते हैं. यानी आपको लंबे समय तक उसी नेटवर्क और प्लान के साथ जुड़े रहना होगा.

Unlimited Plan बन सकता है महंगा सौदा

इस ऑफर का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि iPhone 17 पाने के लिए ग्राहकों को प्रीमियम Unlimited Plans लेना होगा. ये प्लान सामान्य मोबाइल प्लान्स की तुलना में काफी महंगे होते हैं. ऐसे में भले ही फोन फ्री दिखाई दे, लेकिन लंबे समय में यूजर्स ज्यादा सर्विस चार्ज भर सकते हैं. कई बार ग्राहक सिर्फ “फ्री फोन” देखकर ऑफर ले लेते हैं, लेकिन बाद में हर महीने आने वाला भारी बिल उन्हें महंगा पड़ सकता है. इसलिए किसी भी टेलीकॉम ऑफर को लेने से पहले पूरे प्लान की लागत और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को समझना जरूरी है.

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किन शर्तों को पूरा करना होगा?

इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को कुछ जरूरी नियम पूरे करने होंगे. सबसे पहले नया लाइन एक्टिवेट करना या अपना नंबर T-Mobile पर पोर्ट करना पड़ सकता है. इसके साथ एक योग्य Unlimited Plan चुनना होगा. कई मामलों में पुराना स्मार्टफोन ट्रेड-इन करना जरूरी होगा. ट्रेड-इन की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी. अगर फोन अच्छी हालत में है, तो ज्यादा फायदा मिल सकता है. इसके अलावा पूरे प्रमोशनल पीरियड के दौरान अकाउंट एक्टिव और अच्छी स्थिति में बनाए रखना भी जरूरी होगा. अगर बीच में पेमेंट मिस होती है या प्लान बदला जाता है, तो ऑफर खत्म हो सकता है.

टेलीकॉम कंपनियां क्यों देती हैं ऐसे ऑफर?

टेलीकॉम कंपनियां अक्सर नए ग्राहकों को जोड़ने और पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ऐसे ऑफर्स लाती हैं. खासतौर पर Apple iPhone जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ग्राहकों को लंबे समय तक अपने नेटवर्क से जोड़कर रखने के लिए किया जाता है. ऐसे ऑफर शुरुआत में काफी आकर्षक लगते हैं क्योंकि ग्राहकों को फोन की पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती. लेकिन किसी भी ऑफर को लेने से पहले कुल खर्च, प्लान की कीमत और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि का सही हिसाब लगाना बेहद जरूरी होता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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