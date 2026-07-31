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कूलर चलाने के बाद भी कमरे में होती है चिपचिपी गर्मी? तुरंत बदलें यह एक आदत, एसी जैसी मिलेगी ठंडक!

मानसून में कूलर चलाने पर अगर आपका कमरा ठंडा होने के बजाय चिपचिपा हो जाता है, तो वजह कूलर नहीं बल्कि एक छोटी सी गलती है. वेंटिलेशन की कमी से जमा होने वाली यह उमस कैसे दूर होगी? आइए जानते हैं इसका असरदार उपाय.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 31, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:52 PM IST
कूलर चलाने के बाद भी कमरे में होती है चिपचिपी गर्मी? तुरंत बदलें यह एक आदत, एसी जैसी मिलेगी ठंडक!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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