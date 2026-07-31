/कूलर चलाने के बाद भी कमरे में होती है चिपचिपी गर्मी? तुरंत बदलें यह एक आदत, एसी जैसी मिलेगी ठंडक!

मानसून की शुरुआत होते ही तापमान भले ही थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गर्मी परेशान करना बंद नहीं करती. ऐसे में लोग कूलर का सहारा लेते हैं. लेकिन जैसे ही कूलर ऑन करते हैं, आधे घंटे के बाद ही कमरा ठंडा होने के बजाय चिपचिपी गर्मी और उमस से भर जाता है. चिपचिपाहट इतनी बढ़ जाती है कि पसीना सूखने का नाम ही नहीं लेता. ऐसे में कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनके कूलर में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, आपकी एक छोटी सी आदत आपके कूलर को कूलिंग की जगह से ह्यूमिडिटी क्रिएटर बना रही है. ऐसे में आप कुछ सिंपल हैक करके इस तरह की समस्या से बच सकते हैं. आइए जानते हैं...