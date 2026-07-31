/कूलर चलाने के बाद भी कमरे में होती है चिपचिपी गर्मी? तुरंत बदलें यह एक आदत, एसी जैसी मिलेगी ठंडक!

मानसून की शुरुआत होते ही तापमान भले ही थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गर्मी परेशान करना बंद नहीं करती. ऐसे में लोग कूलर का सहारा लेते हैं. लेकिन जैसे ही कूलर ऑन करते हैं, आधे घंटे के बाद ही कमरा ठंडा होने के बजाय चिपचिपी गर्मी और उमस से भर जाता है. चिपचिपाहट इतनी बढ़ जाती है कि पसीना सूखने का नाम ही नहीं लेता. ऐसे में कुछ लोगों को यह भी लगता है कि उनके कूलर में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, आपकी एक छोटी सी आदत आपके कूलर को कूलिंग की जगह से ह्यूमिडिटी क्रिएटर बना रही है. ऐसे में आप कुछ सिंपल हैक करके इस तरह की समस्या से बच सकते हैं. आइए जानते हैं...
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एयर कंडीशनर यानी AC की तरह कमरे को पूरी तरह बंद रखने से कूलर भी ज्यादा ठंडक देता है. लेकिन, यह तरीका कूलर के मामले में बिल्कुल उल्टा असर दिखाता है. दरअसल, एयर कूलर ठंडी हवा देने के लिए पानी से भीगे पैड्स के जरिए हवा गुजारता है, जिससे हवा में नमी अपने आप जुड़ जाती है.
सूखे मौसम में यह तरीका बहुत कारगर होता है, लेकिन मानसून के दौरान जब बाहर की हवा में पहले से ही बहुत नमी होती है, तब बंद कमरे में यह एक्स्ट्रा मॉइश्चर यानी नमी जमा होने लगता है. कमरे में नमी बाहर निकलने का रास्ता न मिलने के कारण 30 से 40 मिनट में कमरा ठंडा होने के बजाय चिपचिपा होने लगता है. काफी समय तक ऐसा होने पर दीवारों और फर्नीचर पर नमी जमने लगती है, जिससे कमरे में अजीब सी सीलन भरी बदबू आने लगती है. इस समस्या को दूर करने के लिए आपको बस कमरे की खिड़की खोलना है.
कूलर चलाते समय खिड़की खोलना ठंडी हवा को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि कमरे में जमा हो रही एक्स्ट्रा नमी को बाहर का रास्ता दिखाना है. जब आप खिड़की को थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं, तो कमरे की उमस भरी हवा बाहर निकल जाती है और उसकी जगह ताजा हवा ले लेती है.
हवा का यह बहाव नमी को एक जगह जमा नहीं होने देता. इससे कमरे में उमस बनने के बजाय बराबर ठंडक बनी रहती है. हवा के बेहतर बहाव के लिए कोशिश करें कि कमरे की खिड़की और सामने के दरवाजे को थोड़ा खुला रखें, जिससे क्रॉस-वेंटिलेशन हो सके.
खिड़की को पूरा न खोलें, इससे बाहर की नमी अंदर आ जाएगी. सिर्फ 2 से 3 इंच का गैप ही काफी है.
मानसून में कूलर को तेज स्पीड के बजाय धीमी स्पीड पर चलाएं. इससे नमी धीरे-धीरे बनती है और बाहर निकलने का पूरा समय मिल जाता है.
कूलर को खुली खिड़की के पास रखें, जिससे उससे निकलने वाली नमी कमरे में घूमने के बजाय सीधे बाहर निकल सके.