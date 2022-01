फ्री में बनना है Amazon Prime का मेंबर? जानें आसान तरीका और उठाएं Sale का फायदा

नई दिल्ली: Amazon Great Republic Day Sale की शुरुआत 17 जनवरी से हो रही है लेकिन Amazon Prime मेंबर्स के लिए ये सेल एक दिन पहले यानी आज (16 जनवरी) से ही शुरू हो गई है. आप भी Amazon Prime मेंबर बनकर एक दिन पहले ही Amazon Great Republic Day Sale का अर्ली एक्सेस पा सकते हैं. और जान लीजिए कि आप बिल्कुल मुफ्त में Amazon Prime मेंबर बनकर इस सेल का फायदा उठा सकते हैं.

फ्री में कैसे बनें Amazon Prime मेंबर?

फ्री में Amazon Prime मेंबर बनने के लिए अपने मोबाइल पर Amazon ऐप डाउनलोड करें. Amazon ऐप ओपन करने पर आपको Amazon Great Republic Day Sale का एक बैनर नजर आएगा. इस बैनर पर क्लिक करें. बैनर पर क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज पर Enjoy Prime For Free लिखा दिखेगा. इस पर भी क्लिक करें. फिर आपको Choose Your Prime Plan दिखेगा और इसमें पहला ऑप्शन Try Prime Free (एलीजिबल विद केड्रिट एंड डेबिट कार्ड) होगा.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

फिर आप Start Your 30 Day Free Trial के ऑप्शन पर क्लिक करें. लेकिन रजिस्टर करने से पहले एक बात का ध्यान रखें जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि 30 दिन के बाद आपकी तरफ से रजिस्टर किए गए कार्ड से 1499 रुपये अपने आप कट जाएंगे. लेकिन अगर आप चाहें तो Amazon Prime Subscription को कैंसिल भी कर सकते हैं. इस तरह आप 30 दिनों के लिए Amazon Prime Membership का फायदा उठाकर Amazon Great Republic Day Sale का एक दिन पहले ही एक्सेस पा सकते हैं.

Amazon Prime Membership के प्लान क्या हैं?

जान लें कि Amazon Prime Membership लेने के लिए 3 प्लान हैं. मंथली प्लान 179 रुपये, 3 महीने वाला प्लान 459 रुपये और 12 महीने वाला प्लान 1499 रुपये का है. फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद आप प्लान अपने अनुसार चुन सकते हैं.