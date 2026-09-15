/Apple का भारत में सबसे बड़ा धमाका! सिर्फ 75 रुपये में मिलेगा iCloud+, OTT और 200 से ज्यादा गेम्स का फुल डोज

अगर आप भी iPhone, iPad या Apple का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो आपके लिए एक बेहद ही कमाल की खुशखबरी सामने आई है. टेक दिग्गज कंपनी Apple ने भारतीय यूजर्स के लिए अपने iCloud+ सब्सक्रिप्शन को एक नए अवतार में पेश कर दिया है. अब आपको अपने फोटोज, वीडियोज और फाइल्स का बैकअप रखने के लिए जो स्टोरेज मिलता था, उसके साथ-साथ धांसू फिल्में, सीरीज और 200 से ज्यादा बेहतरीन गेम्स का भी मजा मिलेगा. सबसे गजब की बात तो यह है कि इसके लिए आपको अपनी जेब से ₹1 भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा. तो चलिए आसान शब्दों में जानते हैं कि एप्पल के इस नए प्लान में आपके लिए क्या-क्या खास है और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं.
एप्पल ने इस महीने से भारत में अपने iCloud+ सब्सक्रिप्शन का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. अब जितने भी इंडियन यूजर्स iCloud+ का इस्तेमाल कर रहे हैं या नया प्लान लेंगे, उन्हें ऑटोमैटिकली Apple TV और Apple Arcade का एक्सेस मिल जाएगा. कंपनी ने साफ़ कहा है कि इसके लिए यूजर्स को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा. मतलब साफ है कि अब एक ही छोटे से रीचार्ज में आपको स्टोरेज भी मिलेगा, ओटीटी का मजा भी मिलेगा और गेमिंग का तगड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा.
इस सर्विस के तहत आप अपनी पर्सनल फाइल्स, फोटो और वीडियो को तो सेफ़ली क्लाउड पर रख ही सकते हैं, साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं. Apple के फैमिली शेयरिंग फीचर के जरिए आप एक ही iCloud+ प्लान को अपने घर के 5 मेंबर्स तक के साथ शेयर कर पाएंगे. इससे पूरे परिवार का एंटरटेनमेंट सेट हो जाएगा.
अगर आपको वेब सीरीज, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री देखने का शौक है तो यह अपडेट आपके काम का है. iCloud+ सब्सक्रिप्शन के साथ अब आपको Apple TV का फुल एक्सेस मिलने वाला है. इसमें आपको हर हफ्ते नई-नई रीलीज देखने को मिलेंगी. इसमें बच्चों के कंटेंट से लेकर कॉमेडी, ड्रामा और माइंड-बेंडिंग शोज शामिल हैं.
Apple TV पर आपको 'Ted Lasso', 'Severance', 'The Studio' और ऑस्कर विनिंग फिल्म 'CODA' जैसी ब्लॉकबस्टर चीजें देखने को मिलेंगी. इसके अलावा दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली स्पोर्ट्स मूवी 'F1' भी आप इस पर आसानी से देख पाएंगे. एप्पल की ओरिजिनल फिल्मों और शोज ने अब तक 900 से ज्यादा अवार्ड्स और 3,800 से ज्यादा नॉमिनेशंस अपने नाम किए हैं. आप इसे अपने iPhone, iPad, Mac, Smart TV या फिर गेमिंग कंसोल पर कभी भी देख सकते हैं.
गेमिंग के शौकीन यूथ के लिए यह खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है. iCloud+ के इस नए ऑफर में Apple Arcade का भी सब्सक्रिप्शन शामिल है. इसका मतलब है कि आपको 200 से भी ज्यादा प्रीमियम गेम्स खेलने का चांस मिलेगा. इसमें Football Manager 26 Touch, NBA 2K26, Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch और Angry Birds Reloaded जैसे बहुत सारे मशहूर गेम्स दिए गए हैं.
इन गेम्स की सबसे अच्छी बात यह है कि खेलते टाइम आपको कोई भी इरिटेटिंग ऐड्स (Ads) देखने को नहीं मिलेंगे. साथ ही गेम के बीच में कोई इन-ऐप परचेज यानी अलग से पैसा देने का झंझट भी नहीं रहेगा. आप इन गेम्स को बिना इंटरनेट के यानी ऑफलाइन भी प्ले कर सकते हैं. अगर आप अपने आईफोन, आईपैड या मैक पर गेमिंग करना पसंद करते हैं तो फिर आपको अलग से कोई गेमिंग सर्विस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
मनोरंजन का डोज यहीं खत्म नहीं होता. iCloud+ सब्सक्रिप्शन लेने वाले भारतीय यूजर्स को Apple Music Select का एक्सेस भी दिया जा रहा है. इसमें आपको बिना किसी ऐड ब्रेक के कई तरह के रीजनल और टॉप ट्रेंडिंग गानों के स्टेशन मिलेंगे. आप 80s और 90s के पुराने गानों से लेकर आज के लेटेस्ट गानों तक का मजा ले सकते हैं.
अगर आप एप्पल म्यूजिक का फुल ऑन-डिमांड प्लान लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा अलग से पेमेंट करना होगा. इसका इंडिविजुअल प्लान ₹115 पर मंथ और फैमिली प्लान ₹145 पर मंथ का पड़ेगा. इसमें आपको स्पेशल ऑडियो, लिरिक्स ट्रांसलेशन और ऑटो-मिक्स जैसे धांसू फीचर्स मिलते हैं जो आपके म्यूजिक सुनने के एक्सपीरियंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं.
अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी पैसों की. भारत में iCloud+ का बेस प्लान यानी 50GB स्टोरेज वाला पैक सिर्फ ₹75 प्रति महीने से शुरू होता है. इसी ₹75 में आपको स्टोरेज के साथ-साथ Apple TV और Apple Arcade दोनों मिल जाएंगे. अगर आपकी स्टोरेज की जरूरत ज्यादा है तो आप इससे बड़े प्लान्स भी चुन सकते हैं.
यह नया प्लान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में रोलआउट किया जा रहा है. इस अपडेट के बाद Apple TV अब दुनिया के 170 देशों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. यूजर्स अपने आईफोन या आईपैड की सेटिंग्स (Settings) में जाकर अपने प्लान को आसानी से अपडेट या चेक कर सकते हैं.
अगर आप सोच रहे हैं कि जो लोग पहले से Apple TV या Apple Arcade का अलग-अलग सब्सक्रिप्शन ले रहे थे उनका क्या होगा, तो एप्पल ने इसे भी साफ कर दिया है. अब भारत में Apple TV और Apple Arcade के अलग से स्टैंडअलोन सब्सक्रिप्शन नहीं बिकेंगे.
जो यूजर्स पहले से इन्हें अलग से खरीदकर यूज कर रहे थे, उनका पुराना प्लान कैंसिल हो जाएगा और वे सीधे iCloud+ के तहत इन सर्विसेस को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर पाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि Apple Arcade पर आपका जितना भी गेम प्रोग्रेस और सेव डेटा था, वह वैसा ही रहेगा और डिलीट नहीं होगा.
इसके अलावा, अब भारत में नए यूजर्स के लिए 'Apple One' प्लान बंद कर दिया गया है. हालांकि, जो लोग पहले से Apple One का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका प्लान चलता रहेगा और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी.
अगर आप Airtel का सिम यूज करते हैं और आपके पास iPhone है तो आपके लिए एक और बढ़िया खबर है. एयरटेल के कुछ सिलेक्टेड पोस्टपेड प्लान्स के साथ यूजर्स को यह नया iCloud+ सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा. जो एयरटेल ग्राहक पहले से उनके प्लान्स के जरिए Apple TV चला रहे थे, उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इस नए iCloud+ ऑल-इन-वन सब्सक्रिप्शन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा.