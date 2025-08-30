WiFi स्लो होने की ये है असली वजह! 99% लोग नहीं जानते राउटर लगाने की सही जगह

Best WiFi Speed tips: आज के समय में ऑफिस हो या घर बिना इंटरनेट के काम ही नहीं चलता है. ऐसे में लोग WiFi राउटर लगवाना पसंद करते हैं जिससे उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके. लेकिन बहुत बार WiFi राउटर लगवाने के बाद भी इंटरनेट की समस्या बनी रहती है. जिसके कारण फोन पर न तो कोई वीडियो चल पाता है और न ही कोई दूसरा काम हो पाता है. इसके पीछे की वजह है WiFi राउटर का सही जगह पर न होना. आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि WiFi राउटर का सही जगह न होने पर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हो जाती है. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए WiFi राउटर को कहां रखना चाहिए. आइए जानते हैं.



ये है राउटर की सही लोकेशन

बहुत से लोग हाई स्पीड के लिए WiFi राउटर को अपने बेडरूम में या फिर ड्राइंगरूम में किसी कोने पर लगवा देते हैं. ऐसे में कई बार स्लो स्पीड की समस्या होती है.लेकिन अगर आप बिना किसी रुकावट के हाई स्पीड इंटरनेट चाहते हैं तो WiFi राउटर को छत या किसी ऊंची जगह पर इंस्टॉल कराना चाहिए. अगर ध्यान दिया होगा कि तो अक्सर ऑफिस में भी राउटर्स ऊंची जगहों पर ही लगाए जाते हैं.

पूरे घर में मिलेगा नेटवर्क

छत पर ऊंची जगह पर राउटर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरे घर में 360 डिग्री WiFi कवरेज मिलती है. अगर आप इसे किसी कोने में रखते हैं तो सिग्नल रुक जाते हैं और कई जगह नेटवर्क बहुत स्लो मिलता है. वहीं सीलिंग पर लगाने से सिग्नल गोलाई में फैलते हैं और घर के हर कोने तक पहुंच जाते हैं. खासतौर पर बड़े घरों में, जहां कई कमरे होते हैं, ये तरीका काफी कारगर साबित हो सकता है. ऊंचाई पर लगे राउटर से सिग्नल नीचे की ओर बराबर फैलते हैं और हर जगह हाई स्पीड नेट मिलता है.

स्पीड होती है बेहतर

राउटर को छत पर लगाने से इंटरनेट स्पीड में भी बेहतर हो जाती है. हालांकि ये समझना जरूरी है कि अगर आपका प्लान 100 Mbps का है तो छत पर लगाने से यह 200 Mbps नहीं हो जाएगा. फर्क बस इतना होता है कि फोन या लैपटॉप तक पहुंचने वाली स्पीड बेहतर हो जाती है. जैसे अगर कोने में रखे राउटर से आपको सिर्फ 50 Mbps स्पीड मिल रही थी, तो सीलिंग पर लगाने के बाद वही स्पीड बढ़कर और ज्यादा स्टेबल हो सकती है.

बढ़ जाती है राउटर की लाइफ

राउटर को छत पर लगाने का एक बड़ा फायदा यह है कि उसे बेहतर हवा का सर्कुलेशन मिलता है. लगातार काम करने की वजह से राउटर गर्म हो जाते हैं और अगर हवा का सही सर्कुलेशन न हो तो उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. सीलिंग पर लगे राउटर के चारों ओर खुली हवा रहती है, जिससे नेचुरल कूलिंग मिलती है. इससे न सिर्फ ओवरहीटिंग की समस्या कम होती है बल्कि राउटर की उम्र भी बढ़ती है और स्पीड कम नहीं होती है. खासकर गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी होती है तो छत पर लगे राउटर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करते हैं.

