Jio यूजर्स 18 महीने तक फ्री में कैसे पाएं Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन? रिडीम करने के लिए फॉलो करें ये 5 स्टेप्स

रिलायंस जियो ने एक बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने Google के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री Gemini AI Pro सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इस सब्सक्रिप्शन की कीमत करीब ₹35,100 है, लेकिन यह पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है. इसके साथ ही जियो यूजर्स को 100GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाएगा जो JioCloud Welcome Offer के तहत मिलेगा. दोनों ऑफर को MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकता है.

Google Gemini AI Pro क्या है?

Google का Gemini AI Pro एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो चैटबॉट, कंटेंट जनरेशन, कोडिंग और स्मार्ट असिस्टेंस जैसी सुविधाएं देता है. इसे OpenAI के ChatGPT के टक्कर का माना जाता है. अब जियो यूजर्स इस सर्विस का 18 महीने तक फ्री इस्तेमाल कर पाएंगे.

कैसे रिडीम करें Google Gemini AI Pro का फ्री ऑफर

पहला स्टेप: सबसे पहले MyJio ऐप को अपडेट करें ताकि आपके पास इसका नया वर्जन हो.

दूसरा स्टेप: ऐप खोलें और बैनर ढूंढें जिस पर लिखा हो – “Google AI Pro plan FREE” या “Gemini AI Offer”.

तीसरा स्टेप: बैनर पर टैप करें और “Register Interest” पर क्लिक करें. इससे जियो को पता चलेगा कि आप इस ऑफर में रुचि रखते हैं.

चौथा स्टेप: इसके बाद Jio से एक नोटिफिकेशन आएगा जब आपका अकाउंट ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाएगा. फिलहाल यह ऑफर पहले 18 से 25 साल की उम्र वाले यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है.

पांचवां स्टेप: जब आपको नोटिफिकेशन मिले, तब स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने Google अकाउंट को लिंक करें और ऑफर को एक्टिव कर लें.

कौन ले सकता है यह ऑफर

इस ऑफर का फायदा सिर्फ Jio 5G यूजर्स को मिलेगा. आपके पास ₹349 या उससे ज्यादा वाले प्रीपेड प्लान या कोई एक्टिव पोस्टपेड प्लान होना जरूरी है. फिलहाल यह ऑफर 18 से 25 वर्ष के यूजर्स के लिए शुरू किया गया है, लेकिन धीरे-धीरे इसे बाकी यूजर्स तक भी पहुंचाया जाएगा.

ऐसे मिलेगा 100GB का फ्री JioCloud स्टोरेज

1. MyJio ऐप खोलें.

2. स्क्रीन पर “100GB Cloud Storage” वाला बैनर देखें.

3. उस पर टैप करें और ऑन-स्क्रीन गाइड फॉलो करें.

4. इसके बाद JioCloud ऐप डाउनलोड करें और उसमें लॉगिन करके अपनी फाइलें अपलोड करना शुरू करें.