YouTube पर वीडियो वायरल करना बेहद आसान! बस जान लीजिए ये ट्रिक, आने लगेंगे लाखों व्यूज

More Views on YouTube: YouTube अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कमाई का जरिया भी बन गया है. लोग इस पर वीडियो बनाकर अपना करियर बना रहे हैं. प्लेटफॉर्म पर कुकिंग से लेकर कोचिंग, टीचिंग, ट्रैवलिंग, लाइफ स्टाइल, साइंस, कॉमेडी तक सभी कंटेट पर वीडियो बनाई जाती है. एक तरफ लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है, वहीं कुछ नजरअंदाज हो जाती है. बढ़ते क्रिएटर कंपटीशन के कारण वीडियो पर व्यूज पाना मुश्किल होता जा रहा है. लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रख कर अपने चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं.

क्रिएटिव और यूजफुल कंटेट

अगर आप यूटयूब पर व्यूज लाना चाहते हैं, तो आपका कंटेंट क्रिएटिव और यूजफुल होना चाहिए. आपकी वीडियो में कोई जरूरी मैसेज, लोगों से जुड़ा हुआ, काम की जरूरी बात और एंटरटेनमेंट का एलिमेंट हो. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे. आप अपनी बात को यूनिक तरीके से बताएं ताकि लोगों की नजर में आएं.

अपलोडिंग का टाइम ध्यान रखें

ध्यान दें कि यूटयूब पर वीडियो का अपलोडिंग टाइम बेहद जरूरी है. किसी ट्रेंड पर वीडियो बनाते हैं तो ट्रेंड के दौरान ही अपलोड करें. इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके व्यूअर्स किस समय ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं. अगर आपकी वीडियो पर अपलोड होते ही अच्छी एंगेजमेंट मिलने लगे तो वीडियो वायरल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं.

सब्सक्राइबर से इंटरेक्टशन करें

आप अपने सब्सक्राइबर्स से इंटरेक्ट करें ताकि वे आपके चैनल से जुड़े रहें. आप अपनी वीडियोज में कोई सवाल रख सकते हैं और लोगों को उसका जबाव देने के लिए कहें. इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई देते रहें. इससे लोगों को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस होगा.

वीडियो की क्वालिटी का ध्यान रखें

अक्सर लोग वीडियो को जल्दबाजी में बनाते हैं और क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते. इसकी वजह से आपकी वीडियो को वारयल होने में प्रॉब्लम होगी. वीडियो प्रोडक्शन के साथ ऑडियो क्वालिटी का भी ध्यान रखें. जिससे लोगों को आपकी बात साफ और क्लियर सुनाई दें. अगर आप अलग-अलग भाषा के लोगों तक वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो कैप्शन डालना न भूलें.