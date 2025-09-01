पुराना फोन लग रहा है स्लो और बोरिंग? अपनाएं ये 5 स्मार्ट टिप्स जो देंगी आपके डिवाइस को नया लुक

Make Your Old Phone Like New: हम लंबे समय तक एक ही फोन को चलाकर बोर होने लगते हैं और एक नया फोन खरीदने का मन बना लेते हैं. लेकिन अब आप नया स्मार्टफोन खरीदने की जगह पुराने फोन को ही न्यू लुक दे सकते हैं, जो पहले से भी शानदार तरीके से काम करेगा. ऐसा करने के लिए आपको बस अपने फोन में ही कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे, आइए जानते हैं कैसे?

एक्स्ट्रा ऐप्स हटाएं

अक्सर हमारे फोन में बेकार के ऐप्स और फाइल्स होती है, जो फालतू की जगह घेरते है, इन्हें डिलीट कर दें. इससे फोन का स्पेस कम होगा और स्मार्टफोन नए जैसा खाली दिखेगा. साथ ही स्टोरेज ऑप्टिमाइज भी कर लें, इससे आपका फोन फास्ट और रिफ्रेश जैसा लगेगा.

यह भी पढ़े: Apple Hebbal: खूबसूरती में किसी Mall से कम नहीं एप्पल का तीसरा स्टोर, 8 तस्वीरों में देखें कैसा दिखता है अंदर से

Add Zee News as a Preferred Source

बैटरी चेंज करवाएं

ज्यादातर लोग नया फोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पुराने फोन की बैटरी में चार्जिंग की समस्या होने लगती है. नया मोबाइल लेने की बजाय आप इसकी बैटरी को बदलवा सकते हैं. इससे पुराना फोन लंबे समय तक चलेगा और नए फोन का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा.

ग्लास और कवर बदलें

हम हर समय एक ही कवर में फोन को देखकर बोर होने लगते हैं, इसलिए बीच-बीच में मोबाइल का कवर बदले ताकि एक नया लुक देखने को मिलें. आप ट्रांसपेरेंट या कलरफुल कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले फोन की बैक साइड को सही से साफ जरूर कर लें. साथ ही अगर पुराने टेंपर पर स्क्रैच या टूटा हुआ है तो नया टेंपर ग्लास लगवाएं.

Factory Reset करें

अगर आपका फोन में एक साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ऐप काम नहीं कर रहा, फोन स्लो चलना, कभी भी स्विच ऑफ होना आदि तो आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. ध्यान रखें कि रीसेट से पहले डेटा बैकअप ले लें, ताकि आपका जरूरी डेटा डिलीट ना हो. इससे आप अपने फोन में नए जैसा सेटअप कर पाएंगे.

यह भी पढ़े: Flipkart Big Billion Days Sale की डेट लीक! Amazon सेल देगी बराबर की टक्कर, मिलेंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ताबड़तोड़ डिस्काउंट

Wallpaper और Lock Screen चेंज करें

अक्सर एक ही लॉक स्क्रीन और वॉलपेपर देखकर हम जल्दी ही बोर होने लगते हैं. आप बीच-बीच में फोन की वॉलपेपर बदलते रहें और इसके साथ नए एसक्सपेरिमेंट करें. जिससे आपको थोड़ा न्यू फील हो और उभाऊ ना लगें. इससे फोन को एक फ्रेश लुक मिलेगा.