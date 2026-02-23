Advertisement
trendingNow13119454
Hindi Newsटेककलयुग के कालनेमी कर रहे बैंक बैलेंस साफ! आ गया फेक वेबसाइटों को पहचानने का देसी जुगाड़, आज ही सीख लें तरीका

कलयुग के 'कालनेमी' कर रहे बैंक बैलेंस साफ! आ गया फेक वेबसाइटों को पहचानने का देसी जुगाड़, आज ही सीख लें तरीका

Safe Browsing Tips: कई बार किसी बड़ी वेबसाइट के जैसे दिखने वाली नकली वेबसाइटें आपका बैंक खाता खाली कर देती हैं. ऐसे में आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले कई सावधानियां रखने की जरूरत है. क्योंकि आपकी एक चूक स्कैमर्स का काम आसान कर सकती है. तो आइए जानते हैं कि आप इस तरह के फ्रॉड से कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कलयुग के 'कालनेमी' कर रहे बैंक बैलेंस साफ! आ गया फेक वेबसाइटों को पहचानने का देसी जुगाड़, आज ही सीख लें तरीका

Safe Browsing Tips: इंटरनेट की दुनिया जितनी काम की है, उतनी ही खतरनाक भी हो गई है. आज के समय में इंटरनेट पर 'असली' बनकर बैठे ये कालनेमी आपको लूटने की ताक में हैं. जहां एक तरफ AI की वजह से सब एडवांस हो गया है, तो स्कैमर्स का तरीका भी बदल गया है. स्कैमर्स लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए हर बार कोई नया तरीका खोज लेते हैं. ऐसा ही एक तरीका है फेक वेबसाइट से लोगों को ठगने का. आजकल स्कैमर्स फ्रॉड ऐसी हुबहू वेबसाइटें बना रहे हैं जिन्हें देखकर असली-नकली का फर्क करना नामुमकिन सा लगता है. एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई पर लुटेरे हाथ साफ कर सकते हैं. ऐसे में आज हम यहां आपको वो आसान तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी फेक वेबसाइट के पीछे छिपी उसकी असलियत जान सकेंगे.

Padlock पर न करें आंख मूंदकर भरोसा
अक्सर हमें सिखाया जाता है कि अगर वेबसाइट के URL में आपको छोटा सा ताला (Padlock) बना दिख रहा है, तो वह सिक्योर है. लेकिन सावधान! साइबर ठग अब अपनी फर्जी साइटों पर भी HTTPS और यह Padlock लगा रहे हैं. अब आपको केवल लॉक का साइन नहीं देखना है, बल्कि उस पर क्लिक करके Certificate चेक करना है. अगर सर्टिफिकेट किसी अनजान नाम पर है, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है.

स्पेलिंग का झोल पकड़ना सीखें
कई बार ठग लोगों को बड़ी कंपनियों के नाम में हेरफेर करके उसके नाम जैसी वेबसाइट से लूटने की कोशिश करते हैं. जैसे 'google.com' की जगह 'g00gle.com' या 'amazon.in' की जगह 'amaz0n-offers.net'. कई बार ये अंतर इतनी बारीकी से किए जाते हैं कि जल्दबाजी में हमारी नजर उस पर नहीं पड़ती. ऐसे में किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले आप उसकी स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ें. अगर नाम में अजीबोगरीब नंबर या डैश (-) लगे हैं, तो वहां से तुरंत भाग निकलें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! अब बैंक के चक्कर काटना बंद, घर बैठे ऐसे जमा करें Life...

फ्री के लालच में न फंसे
अगर कोई वेबसाइट आपको iPhone ₹999 में देने या रातों-रात पैसा डबल करने का वादा कर रही है, तो वह पक्की फर्जी है. ऐसी साइटें अक्सर पॉप-अप विज्ञापनों के जरिए खुलती हैं. असली वेबसाइटें कभी भी आपसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी या OTP मांगने के लिए डरावने मैसेज नहीं भेजतीं. ऐसे में आप खुद ऐसे फ्री के लालच में न फंसें.

वेबसाइट की ऐज और पता चेक करें
इंटरनेट पर ऐसे कई फ्री टूल्स (जैसे Who.is) हैं, जहां से आप वेबसाइट का नाम डालकर यह देख सकते हैं कि वह कितनी पुरानी है. अगर कोई शॉपिंग साइट केवल 2 दिन पहले बनी है और भारी डिस्काउंट दे रही है, तो वह पक्का शिकार फंसाने के लिए बिछाया गया जाल है. इसको आप इग्नोर कर दें, तभी आपके लिए सेफ रहेगा.

ब्राउजर को बनाएं अपना बॉडीगार्ड
अपने गूगल क्रोम या सफारी ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर 'Safe Browsing' मोड को हमेशा ऑन रखें. यह फीचर किसी भी अनजान साइट पर जाने से पहले आपको लाल रंग की चेतावनी स्क्रीन दिखा देता है. साथ ही, अनजान ईमेल या व्हाट्सऐप पर आए शॉर्ट लिंक्स (bit.ly जैसे) को बिना पूरी तरह से जांच के न खोलें.

यह भी पढ़ें:- इंजीनियर और डिजाइनरों की कुर्सी खतरे में? Anthropic इंजीनियर बोले- मैनेजर हो या...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Safe Browsing TipsIdentify Fake WebsitesOnline scam alert

Trending news

ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
SPICE-1000, Rampage... भारत को मिलेंगे इजराइल के वो हथियार जिनसे कांप उठेंगे मुनीर!
PM Modi Israel visit
SPICE-1000, Rampage... भारत को मिलेंगे इजराइल के वो हथियार जिनसे कांप उठेंगे मुनीर!
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा