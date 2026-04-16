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Hindi Newsटेकएसी ठीक है, फिर भी कमरा ठंडा नहीं हो रहा? मैकेनिक को बुलाने से पहले आजमाएं ये ₹500 वाली ट्रिक

एसी ठीक है, फिर भी कमरा ठंडा नहीं हो रहा? मैकेनिक को बुलाने से पहले आजमाएं ये ₹500 वाली ट्रिक

अगर आपका एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है, तो कमी मशीन में नहीं बल्कि आपके कमरे के तापमान और खिड़कियों से आने वाली गर्मी में हो सकती है. 'ब्लैकआउट' या इंसुलेटेड पर्दों का इस्तेमाल करके और कमरे की हीट रिटेंशन कम करके आप न केवल एसी की कूलिंग बढ़ा सकते हैं, बल्कि बिजली बिल में भी भारी बचत कर सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:59 AM IST
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ब्लैकआउट' पर्दों का इस्तेमाल करके आप केवल एसी की कूलिंग बढ़ा सकते हैं.
ब्लैकआउट' पर्दों का इस्तेमाल करके आप केवल एसी की कूलिंग बढ़ा सकते हैं.

जब भी AC ठीक से ठंडा नहीं करता, तो सबसे पहले हमें लगता है कि उसमें कोई खराबी आ गई है. लोग तुरंत गैस कम होने, कंप्रेसर खराब होने या सर्विस की जरूरत जैसी बातें सोचने लगते हैं. हालांकि ये कारण सही हो सकते हैं, लेकिन हर बार यही वजह नहीं होती. कई बार असली समस्या AC में नहीं, बल्कि आपके कमरे में होती है. खासकर यह कि आपका कमरा AC चालू होने से पहले कितना गर्म हो चुका है.

कमरे का शुरुआती तापमान क्यों है जरूरी

AC का काम होता है कमरे का तापमान एक तय स्तर तक लाना, जो आमतौर पर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. लेकिन अगर आपका कमरा पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे 45 डिग्री, तो AC को उसे ठंडा करने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है. इससे कूलिंग धीमी हो जाती है या कई बार AC उस तापमान तक पहुंच ही नहीं पाता. इसके उलट, अगर कमरे का तापमान पहले से कम है, जैसे 35 डिग्री, तो वही AC ज्यादा तेजी और आसानी से ठंडा कर सकता है. यानी शुरुआत का तापमान जितना कम होगा, कूलिंग उतनी बेहतर होगी.

पर्दों का कूलिंग में बड़ा रोल

अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्दों का AC से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. साधारण पर्दे धूप और गर्मी को रोक नहीं पाते, जिससे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ जाता है. खासकर दोपहर के समय, खिड़कियों से आने वाली धूप कमरे को और ज्यादा गर्म कर देती है. अगर आप सामान्य पर्दों की जगह इंसुलेटेड या ब्लैकआउट पर्दे इस्तेमाल करते हैं, तो ये धूप और गर्मी को काफी हद तक रोक सकते हैं. इससे आपका कमरा पहले से ही ठंडा रहता है और AC को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. ये पर्दे आपको 500 रुपये के आस-पास में मिल जाएंगे.

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बिजली बिल भी होगा कम

जब कमरे में कम गर्मी आएगी, तो AC को लगातार फुल पावर पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे न सिर्फ कूलिंग बेहतर होगी, बल्कि बिजली की खपत भी कम होगी. ब्लैकआउट पर्दे इस्तेमाल करने से कई डिग्री तक तापमान कम हो सकता है, जिससे AC आसानी से सेट तापमान बनाए रखता है. इसका फायदा यह भी है कि AC के पार्ट्स पर कम दबाव पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है और बार-बार सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती.

सर्विस बुलाने से पहले क्या करें

अगर आपका AC ठीक से ठंडा नहीं कर रहा, तो सबसे पहले कमरे की स्थिति चेक करें. देखें कि कहीं ज्यादा धूप तो अंदर नहीं आ रही या कमरे में गर्मी ज्यादा तो नहीं जमा हो रही. छोटे-छोटे बदलाव, जैसे अच्छे पर्दे लगाना या कमरे को इंसुलेट करना, कूलिंग में बड़ा फर्क ला सकते हैं.

आसान बदलाव, बड़ा असर

गर्मी से बचने के लिए हमेशा महंगे उपाय जरूरी नहीं होते. कई बार छोटे और स्मार्ट बदलाव ही सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं. अगर आप अपने कमरे में आने वाली गर्मी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका AC भी बेहतर काम करेगा और आपको ज्यादा ठंडक महसूस होगी.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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