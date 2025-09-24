स्लो इंटरनेट से छुटकारा! घर में ये स्मार्ट डिवाइस करेगा Wi-Fi स्पीड 2x डबल, पलक झपकते Movies होगी डाउनलोड

Boost Your Wi-Fi Speed: घर में वाई-फाई लगाने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड कुछ खास नहीं चलती है. छोटे-छोटे डाउनलोड में भी मिनटों लग जाती है. जिससे परेशान होकर लोग राउटर बदल देते हैं या फिर नया सर्विस प्रोवाइडर बुला लेते हैं. लेकिन कभी-कभी ये सब करने के बाद भी Wifi में सिग्नल और स्पीड सही से नहीं आती है. लेकिन अब आप इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दो डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जैसे- mesh router और रेंज एक्सटेंडर.

यह भी पढ़ें: GST लागू होने के बाद भी ज्यादा वसूली? अब दुकानदारों की चालाकी नहीं चलेगी, WhatsApp से करें मिनटों में शिकायत

राउटर को सही जगह रखें

Add Zee News as a Preferred Source

आपको चेक करना है कि वाई-फाई तक सिग्नल सही से पहुंच पा रहा है या नहीं. हो सकता है आपने Router सही जगह न रखा हो या फिर इंटरनेट का प्लान स्लो हो. इसके लिए फ्री टूल का यूज करें, जो बताते हैं कि घर के किस कोने में सिग्नल कमजोर है. यदि Wifi सिग्नल -67 से -30 dBm है, तो स्पीड ठीक है. लेकिन -70 dBm से कम है तो आपको सिग्नल बढ़ाना पड़ेगा

रेंज एक्सटेंडर को इस्तेमाल करें

पीसी एमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेंज एक्सटेंडर आपके Wifi के नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करता है. यह सिग्नल को फिर से भेजता है ताकि कवरेज बढ़ सके. साथ ही इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है. ये डिवाइस दो तरह के नेटवर्क बनाता है- HomeWiFi और HomeWiFi_EXT. इसे मैनेज करना और सेट करना थोड़ा कठिन है. साथ ही आपको अपने वाई-फाई को मैन्युअली एक नेटवर्क से दूसरे पर स्विच करना पड़ सकता है.

Mesh Router सिस्टम क्या है?

मेश राउटर छोटे डिवाइसों (नोड्स) को मिलकार बनाया जाता है और ये पूरे घरे में बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड करता है. इसकी मदद से आपके मोबाइल और लैपटॉप सबसे ताकतवर सिग्नल से ही कनेक्ट होता है. यह सिस्टम 2.4GHz और 5GHz बैंड पर काम करता है, जो तेज इंटरनेट स्पीड देने में सहायक है. इस सिस्टम को मैनेज और सेट करना आसान है. इसे एक फोन ऐप से ही कंट्रोल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: AI दिन-ब-दिन बनता जा रहा है तबाही का हथियार! अब 'गॉडफादर' समेत कई वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी, बोले; तुरंत करो ये काम

पुराने राउटर को ही बनाएं पावरफुल

Wifi में समस्या होने पर जरूरी नहीं है कि डिवाइस ही बदल दे. आप पुराने राउटर को ही सही जगह पर रख के सिग्नल को पहले से ज्यादा ठीक कर सकते हैं. राउटर को दीवारों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से दूरी पर रखें और घर के बीच में रखें. साथ ही राउटर के एटीना को सीधा और डिवाइस को ऊंची जगह पर रखें. ऐसा करने से सिग्नल पूरे घर में सही से पहुंचता है. अगर फिर भी समस्या का हल नहीं हो, तो आप मेश राउटर या रेंज एक्सटेंडर की मदद लें.