स्लो इंटरनेट से छुटकारा! घर में ये स्मार्ट डिवाइस करेगा Wi-Fi स्पीड 2x डबल, पलक झपकते Movies होगी डाउनलोड
Advertisement
trendingNow12934720
Hindi Newsटेक

स्लो इंटरनेट से छुटकारा! घर में ये स्मार्ट डिवाइस करेगा Wi-Fi स्पीड 2x डबल, पलक झपकते Movies होगी डाउनलोड

Increase Wifi Speed: अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर में Wi-Fi लगाने के बाद भी स्पीड स्लो रहती है. अगर आपको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप कुछ टिप्स अपनाकर इंटरनेट स्पीड को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्लो इंटरनेट से छुटकारा! घर में ये स्मार्ट डिवाइस करेगा Wi-Fi स्पीड 2x डबल, पलक झपकते Movies होगी डाउनलोड

Boost Your Wi-Fi Speed: घर में वाई-फाई लगाने के बाद भी इंटरनेट की स्पीड कुछ खास नहीं चलती है. छोटे-छोटे डाउनलोड में भी मिनटों लग जाती है. जिससे परेशान होकर लोग राउटर बदल देते हैं या फिर नया सर्विस प्रोवाइडर बुला लेते हैं. लेकिन कभी-कभी ये सब करने के बाद भी Wifi में सिग्नल और स्पीड सही से नहीं आती है. लेकिन अब आप इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दो डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जैसे- mesh router और रेंज एक्सटेंडर.     

यह भी पढ़ें: GST लागू होने के बाद भी ज्यादा वसूली? अब दुकानदारों की चालाकी नहीं चलेगी, WhatsApp से करें मिनटों में शिकायत 

राउटर को सही जगह रखें

Add Zee News as a Preferred Source

आपको चेक करना है कि वाई-फाई तक सिग्नल सही से पहुंच पा रहा है या नहीं. हो सकता है आपने Router सही जगह न रखा हो या फिर इंटरनेट का प्लान स्लो हो. इसके लिए फ्री टूल का यूज करें, जो बताते हैं कि घर के किस कोने में सिग्नल कमजोर है. यदि Wifi सिग्नल -67 से -30 dBm है, तो स्पीड ठीक है. लेकिन -70 dBm से कम है तो आपको सिग्नल बढ़ाना पड़ेगा

रेंज एक्सटेंडर को इस्तेमाल करें
पीसी एमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेंज एक्सटेंडर आपके Wifi के नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करता है. यह सिग्नल को फिर से भेजता है ताकि कवरेज बढ़ सके. साथ ही इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है. ये डिवाइस दो तरह के नेटवर्क बनाता है- HomeWiFi और HomeWiFi_EXT. इसे मैनेज करना और सेट करना थोड़ा कठिन है. साथ ही आपको अपने वाई-फाई को मैन्युअली एक नेटवर्क से दूसरे पर स्विच करना पड़ सकता है. 

Mesh Router सिस्टम क्या है?
मेश राउटर छोटे डिवाइसों (नोड्स) को मिलकार बनाया जाता है और ये पूरे घरे में बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड करता है. इसकी मदद से आपके मोबाइल और लैपटॉप सबसे ताकतवर सिग्नल से ही कनेक्ट होता है. यह सिस्टम 2.4GHz और 5GHz बैंड पर काम करता है, जो तेज इंटरनेट स्पीड देने में सहायक है. इस सिस्टम को मैनेज और सेट करना आसान है. इसे एक फोन ऐप से ही कंट्रोल किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: AI दिन-ब-दिन बनता जा रहा है तबाही का हथियार! अब 'गॉडफादर' समेत कई वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी, बोले; तुरंत करो ये काम

पुराने राउटर को ही बनाएं पावरफुल

Wifi में समस्या होने पर जरूरी नहीं है कि डिवाइस ही बदल दे. आप पुराने राउटर को ही सही जगह पर रख के सिग्नल को पहले से ज्यादा ठीक कर सकते हैं. राउटर को दीवारों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से दूरी पर रखें और घर के बीच में रखें. साथ ही राउटर के एटीना को सीधा और डिवाइस को ऊंची जगह पर रखें. ऐसा करने से सिग्नल पूरे घर में सही से पहुंचता है. अगर फिर भी समस्या का हल नहीं हो, तो आप मेश राउटर या रेंज एक्सटेंडर की मदद लें.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Increase WiFi Speedrange extender

Trending news

सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
;