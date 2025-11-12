रॉकेट की स्पीड से चलेगा Wifi! किचन की ये चीज बढ़ाएगी इंटरनेट स्पीड, अभी आजमाएं ये देसी जुगाड़

Wifi Signal Tips: वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एल्युमिनियम फॉयल सचमुच आपके वाई-फाई राउटर का सिग्नल बढ़ा सकती है. आप सस्ते में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए इस जुगाड़ से ही इंटरनेट की स्पीड को तेज कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस सस्ते और तेज तरीका कैसे काम करता है.
Trending Photos
Wifi Tips: आजकल घरों में वाई-फाई की इंटरनेट स्पीड कम होना एक आम समस्या बन गई है. फिल्म देखते समय बफरिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग में सिग्नल का कमजोर पड़ना यह सबको परेशान करता है. आपने भी कभी न कभी यह अजीब-सी थ्योरी जरूर सुनी होगी कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉयल वाई-फाई राउटर का सिग्नल बढ़ा सकती है. यह सनने में भले ही अटपटा सा लगे लेकिन यह थ्योरी खूब चलन में है. क्या सचमुच एक सस्ती सी एल्युमिनियम फॉयल वाई-फाई का सिग्नल बढ़ा सकती है? आइए जानते हैं कि इस बारे में रिसर्च और एक्सपर्ट क्या कहते हैं.
वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
रीडर्स डाइजेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबित, डार्टमाउथ कॉलेज के वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी पर एक टेस्ट किया. उन्होंने एल्युमिनियम फॉयल का यूज करके एक खास आकार बनाया और उसे राउटर के पीछे लगाया. इस टेस्ट में यह साबित हुआ कि जहां सिग्नल की जरूरत थी, वहां सिग्नल 55% तक बढ़ गया. वहीं जिन जगहों पर सिग्नल नहीं चाहिए था, वहां सिग्नल 63% तक कम हो गया. इससे पूरे कवरेज की क्वालिटी बेहतर हुई.
वैज्ञानिकों की राय
इस रिसर्च के खास वैज्ञानिक जिया झोउ के मुताबिक एल्युमिनियम फॉयल रेडियो वेव्स (Radio Waves) जैसे Wifi सिग्नल को उछालती है, जिससे यह एक खास दिशा में जाता है.
यह भी पढ़ें: पानी गर्म करने वाली रॉड पर जम गई है सफेद पपड़ी, मिनटों में ऐसे हो जाएगी फिर से नई...
एल्युमिनियम फॉयल कैसे काम करती है?
राउटर का एंटीना सिग्नल को पानी के स्प्रिंकलर की तरह हर तरफ भेजता है. इससे सिग्नल फैल जाता है और दीवारें, फर्श या खिड़कियां उसे रोक देती हैं जिसके कारण कुछ जगहों पर सिग्नल पहुंचता ही नहीं है.
एल्युमिनियम फॉयल लगाने का तरीका
आपको बस एल्युमिनियम फॉयल को घुमाकर एक Semi Circle जैसा आकार देना है और उसे राउटर के पीछे लगाना है. फॉयल की चमकदार साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए. बस हो गया आपका काम और वाई-फाई की स्पीड तेज होने का मजा लें. यह फॉयल एक तरह से रिफ्लेक्टर का काम करती है. यह सिग्नल को खिड़की या बाहर जाने से रोकता है और उसे सीधे उस दिशा में धकेलती है जहां आपको स्पीड की जरूरत है. जैसे- लिविंग रूम या बेडरूम में. इससे सिग्नल फोकस्ड हो जाता है और स्पीड बढ़ती है.
हैकर्स के खतरे से भी बचाव
इस जुगाड़ का एक और फायदा भी है. एल्युमिनियम फॉयल सिग्नल को घर के अंदर ही रखती है, बाहर नहीं जाने देती जिससे हैकिंग का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि वे दूर से आपके wifi सिग्नल को पकड़कर डेटा नहीं चुरा पाते हैं. यह आपके पासवर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा सुरक्षा की परत का काम करता है. एल्युमिनियम फॉयल हैक सभी के लिए भले ही परफेक्ट न हो लेकिन यह एक सस्ता और आसान तरीका है जिससे आप वाई-फाई एक्सटेंडर खरीदने से पहले आजमा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹6 में रोज मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का मजा, तुरंत रिचार्ज करें ये प्लान