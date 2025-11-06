Advertisement
कड़क ठंड में भी छत की टंकी से निकलेगा गर्म पानी, वो भी बिना बिजली के; ये वाला जुगाड़ है सबसे मस्त

Keep Tank Water Warm In Winter: सर्दियों में टंकी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिससे नहाना, बर्तन और कपड़े धोने जैसे काम काफी मुश्किल लगने लगते हैं. लेकिन कुछ आसान और सस्ते घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने घर की टंकी के पानी को ज्यादा समय तक गर्म रख सकते हैं और ठंड में आराम से रोजाना के काम पूरे कर सकते हैं. आइए जानते हैं असरदार उपाय के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:37 AM IST
Tips to Keep Tank Water Hot: सर्दियां शुरू होते ही हर घर में एक बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है, टंकी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है. सुबह नहाने से लेकर रात को बर्तन धोने तक सभी काम मुश्किल हो जाते हैं. लोगों को आखिर में गीजर या इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ता है. लेकिन अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो बिना ज्यादा खर्च किए टंकी के पानी को गर्म रखा जा सकता है. यहां कुछ आसान देसी और काम के उपाय बताएं गए है जो आपके पैसे और समय दोनों बचाएंगे.

सोलर वॉटर हीटर 
अगर आप बिना बिजली के पानी गर्म करना चाहते हैं, तो सोलर वॉटर हीटर सबसे बेहतर ऑप्शन है. इसे छत पर टंकी के पास लगाया जाता है. इसमें खासतौर पर बनी पाइप्स और कॉलैक्टर प्लेट्स होती हैं जो सूरज की गर्मी को खींचकर पानी को गर्म करती हैं. पानी इस सिस्टम में लगातार घूमता रहता है और कुछ ही समय में पूरी टंकी का पानी गर्म हो जाता है. इस पानी का इस्तेमाल आप नहाने, रसोई के कामों और कपड़े धोने आदि के लिए आराम से कर सकते हैं.

सबसे खास बात यह है कि सोलर हीटर एक बार लग जाने के बाद कई सालों तक चलता है और इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है. इससे न सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि ये सोलर वॉटर हीटर पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि यह प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है.

मिक्सिंग सिस्टम लगवाएं  
अगर आपके घर में गीजर या सोलर वॉटर हीटर पहले से लगा है, तो आप मिक्सिंग वाल्व सिस्टम लगवा सकते हैं. यह सिस्टम ठंडे और गर्म पानी को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे पानी हमेशा एक तापमान पर मिलता है. आप चाहें तो अपने बाथरूम के लिए एक अलग से लाइन भी बनवा सकते हैं जिसमें हल्का गर्म पानी आता रहे.

यह भी पढ़ें: आधे दाम में मिल रहा एक लाख का iPhone, जानें कहां मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट

टंकी को गर्म रखने का देसी जुगाड़  

अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो यह सस्ता और देसी तरीका सबसे कामगार है. आप टंकी के चारों तरफ पुराने कंबल या गद्दे का मोटा कपड़ा अच्छी तरह से लपेट दें. कंबल के ऊपर से एक प्लास्टिक शीट या तिरपाल डाल सकते हैं ताकि कंबल ओस या बारिश से न भीगे. ये जुगाड़ टंकी के अंदर के तापमान को सामान्य से 5–7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बनाए रख सकता है, जिससे पानी बर्फ जैसा ठंडा नहीं होता है.

ठंडी हवा और ओस से बचाव करें
सर्दियों की रात में पड़ने वाली ओस और तेज ठंडी हवा ही टंकी के पानी को सबसे ज्यादा ठंडा करती है. इससे बचने के लिए आप टंकी के ऊपर टीन की छत, लकड़ी का शेड या तिरपाल जरूर लगाएं. यह ठंड से बचाने के साथ-साथ धूल और पक्षियों की गंदगी से भी टंकी की सुरक्षा करेगा.

यह भी पढ़ें: क्या 1 दिसंबर से महंगे होने जा रहे रीचार्ज प्लान्स? Jio, Airtel, Vi बढ़ा सकता है 10% तक, जानिए क्यों

 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं।

