बार-बार लीक हो रहा Wi-Fi Password? इन स्मार्ट सेटिंग्स से रहेगा सिक्योर, नेट की स्पीड भी होगी डबल

Keep Wi-Fi Safe & Private: अक्सर लोग Wi-Fi लगवाने के बाद परेशान रहते हैं, क्योंकि आसपास और पड़ोस के लोग पासवर्ड जानकर उसका यूज करने लगते हैं. इसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है और आप अपने ही वाई-फाई का मजा नहीं ले पाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब चिंता छोड़िए. बस कुछ आसान ट्रिक्स फॉलो करके अपने Wi-Fi को पूरी तरह सिक्योर कर सकते हैं. जिससे कोई भी बिना आपकी परमिशन के बिना इसका यूज नहीं कर पाएगा.

चेक करें कि कितने डिवाइस कनेक्ट है

आपको चेक करना है कि आपके Wi-Fi से कौन-से और कितने डिवाइस कनेक्टेड है. इसके लिए आपको राउटर के Admin पैनल में जाना होगा और वहां Connected Devices सेक्शन के ऑप्शन में जाना है. यहां पर देखें कि आपके राउटर से कौन-से डिवाइस कनेक्ट है. कोई भी अनजान डिवाइस दिखें, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं.

मजबूत पासवर्ड सेट करें

अगर आपके वाई-फाई का पासवर्ड लीक हो गया है तो अभी राउटर का पासवर्ड बदलें. एक ऐसा मजबूत पासवर्ड क्रिएट करें जिसमें कम से कम 12 अक्षर हों, इसमें छोटे-बड़े अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर जैसे- @,#,%,* या $ का इस्तेमाल करें. जिससे पासवर्ड को क्रैक करना मुश्किल होगा. अपने Wi-Fi के लिए कभी भी छोटा और आसान पासवर्ड न रखें. अपना नाम, फोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ ना लगाएं.

ऑन करें Mac Address Filtering

आप आसानी से अपने Wi-Fi से अनजान डिवाइस को हटा सकते हैं. इसके लिए राउटर में Mac Address Filtering का यूज करें. इसकी मदद से सिर्फ वे ही डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे, जिन्हें आपने खुद एक्सेस दिया है. राउटर सेटिंग्स में जाकर अपने डिवाइस से Mac एड्रेस जोड़े और दूसरों को ब्लॉक कर दें.

सिक्योरिटी के लिए WPA3 और WPA2 चुनें

ध्यान रखें कि अपने वाई-फाई के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ही चुनें. अपने राउटर की सेटिंग्स में जाएं और WPA3 या फिर WPA2 एन्क्रिप्शन का जरूर इस्तेमाल करें. इस बात का खास ध्यान रखें कि WEP प्रोटोकॉल के यूज से बचें, क्योंकि यह बेहद आसानी से हैक हो सकता है.

SSID को छिपाकर रखें

अपने वाई-फाई को दूसरों लोगों से हाईड करने के लिए SSID को छिपा दें. इसके लिए राउटर सेटिंग्स में Hide SSID या Disable SSID Broadcast के ऑप्शन को सिलेक्ट करें. ऐसा करने से दूसरों को आपके Wi-Fi का नाम भी दिखाई नहीं देगा. अगर आपको कनेक्ट करना हो तो Add Network में जाएं और मैन्युअली SSID और पासवर्ड भरें.