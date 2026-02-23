उसने कर दिया ब्लॉक? DP गायब और सिंगल टिक का सन्नाटा... इस गुप्त ट्रिक से करें इन 'ब्लॉकबाजों' की पहचान

WhatsApp Block Status: WhatsApp पर किसने ब्लॉक किया है, अब इसको आप Meta AI की मदद से जान सकते हैं. इसके लिए बस आपको सामने वाले की चैट में जाकर @Meta AI लिखकर मैसेज भेजना है. अगर Meta का जवाब न मिले, तो समझो आप ब्लॉक हैं. फोन बंद होने पर भी यह ट्रिक काम करती है. तो अब कन्फ्यूजन छोड़ो और इस जादुई जुगाड़ से सच जान लो!
- WhatsApp Block Status: व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर जब कोई चुपके से आपको ब्लॉक कर देता है, तो पता लगाना मुश्किल होता है. क्योंकि अब कंपनी प्राइवेसी के नाम पर इसका कोई सीधा नोटिफिकेशन नहीं भेजती है. ऐसे में यह सवाल अक्सर लोगों के मन में घूमता रहता है कि मैं ब्लॉक हूं या सामने वाले का फोन बंद है. मैसेज भेजो तो एक ही टिक दिखता है, प्रोफाइल फोटो गायब हो जाती है, लास्ट सीन भी नहीं दिखता. कई बार ऐसे में समझ नहीं आता कि सामने वाला नाराज है, फोन बंद है या सच में ब्लॉक कर चुका है. अब इस उलझन को दूर करने के लिए एक आसान तरीका सामने आया है. इस तरीके से आप ब्लॉक करने वालों को आराम से पकड़ सकते हैं.
- क्यों होती है कन्फ्यूजन?
आज के समय में लोग कई बार अपने WhatsApp पर डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगाते. ऐसे में अगर उन्हें मैसेज भेजा जाए और सामने से कोई रिप्लाई न आए, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप ब्लॉक तो नहीं हैं. या फिर सामने वाले का इंटरनेट बंद है. बता दें कि ब्लॉक करने और इंटरनेट बंद होने की स्थिति में मैसेज पर एक ही टिकमार्क दिखाई देता है. इसी लिए लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं.
- मेटा एआई खोलेगा पोल?
दरअसल, व्हाट्सऐप में मौजूद Meta AI फीचर की मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ब्लॉक हुए हैं या नहीं. आजकल व्हाट्सऐप में Meta AI का जलवा है. लोग इससे कोडिंग के साथ कविताएं भी लिखवा रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी जासूसी में भी मदद कर सकता है? हालांकि मेटा एआई सीधे तौर पर किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करता, लेकिन अगर आप थोड़ी चालाकी से सवाल पूछें, तो यह आपको उन टेक्निकल सिग्नल की पूरी लिस्ट दे देगा जो कन्फर्म कर देंगे कि आप ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं.
- कैसे काम करती है यह ट्रिक?
अगर आपको पता करना है कि किसने आपको ब्लॉक किया है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर पता कर सकते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले आप उस व्यक्ति की चैट खोलिए, जिस पर आपको शक है.
स्टेप 2. अब मैसेज बॉक्स में '@Meta AI' लिखकर एक स्पेस देकर Hi मैसेज भेज दें.
स्टेप 3. अब अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है, तो Hi मैसेज भेजने के बाद आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा.
स्टेप 4. ऐसे में समझ जाएं कि आप ब्लॉक हो गए हैं.
- पहले कैसे करते थे चेक?
अब तक लोग ब्लॉक होने का अंदाजा लगाने के लिए कई चीजें देखते थे. जैसे मैसेज पर डबल टिक आया या नहीं, प्रोफाइल फोटो दिख रही है या नहीं, या फिर स्टेटस नजर आ रहा है या नहीं. लेकिन इन सबके पीछे और भी कारण हो सकते हैं. कोई अपनी प्राइवेसी सेटिंग बदल दे, तो भी ये चीजें गायब हो जाती हैं. इसलिए कन्फ्यूजन बना रहता था.
- अगर आप ब्लॉक नहीं हैं, तो क्या होगा
अगर आप ब्लॉक नहीं हैं, तो Meta AI को टैग करके मैसेज भेजने पर आपको Meta की ओर से ही जवाब मिलेगा. ऐसा तब भी होगा जब सामने वाले का इंटरनेट या फोन बंद हो. ऐसे में आप समझ पाएंगे कि किसने आपको ब्लॉक किया है और किसने नहीं.
- ध्यान रखने वाली बात
यह ट्रिक तभी काम करेगी, जब आपके व्हाट्सऐप में Meta AI फीचर एक्टिव होगा. अगर आपके ऐप में यह फीचर नहीं है, तो यह तरीका आपके किसी काम आने वाला नहीं है. इसके साथ याद रखें कि किसी को बार-बार टेस्ट करने से बेहतर है सीधी बात कर लेना. कई बार गलतफहमी ही रिश्तों में दूरी बना देती है.
