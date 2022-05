Call Recording: कहीं आपकी कॉल भी तो कोई चुपके से नहीं कर रहा रिकॉर्ड, इन तरीकों से लगाएं पता

How to know Someone Recording your Call: कॉल रिकॉर्डिंग शब्द से आप अच्छे से परिचित होंगे. बड़ी संख्या में लोग फोन पर बातचीत के दौरान अलग-अलग वजहों से इसका इस्तेमाल करते हैं. कुछ मामलों में ये ठीक है, लेकिन इसका मिसयूज भी जमकर होता है. लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को देखते हुए ही गूगल ने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग पर बैन लगा दिया है. हालांकि एंड्रॉयड के जिन फोन में डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर है, उनमें अभी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कैसे पता करें कि सामने वाला आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं. यहां हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिक जिनकी मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है या नहीं.

इन संकेतों पर दें ध्यान

कॉल रिकॉर्डिंग का पता करने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है. जब भी आपके पास कोई कॉल आए या आप किसी को कॉल करें तो कुछ बातों पर ध्यान जरूर दें. जिन बातों का ध्यान आपको रखना है वो इस प्रकार हैं.