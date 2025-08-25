आपका फोन कर रहा है ये अजीब हरकतें, तो तुरंत बदलें अपना पासवर्ड, नहीं तो पछताना पड़ेगा

Digital Safety Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है. कॉल करने से लेकर बैंकिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया तक हर काम इसी पर होता है. लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि उनका फोन हैक हो चुका है. बिना आपको पता चले हैकर्स आपकी निजी जानकारी, फोटो, मैसेज और बैंकिंग डिटेल्स तक चुरा सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते हैकिंग को पहचाने और साथ में यह भी जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है.

ये संकेत दिखें तो न करें इग्नोर

अगर आपका फोन अचानक स्लो हो जाता है और आपने हाल ही में कोई बड़ी फाइल या ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो यह भी एक चेतावनी हो सकती है फोन हैक होने की. इसके साथ ही अगर आपका इंटरनेट डेटा बिना वजह तेजी से खत्म हो रहा है, तो संभावना है कि कोई मैलवेयर चुपचाप बैकग्राउंड में आपकी जानकारी चुरा रहा है.

अगर आपकी फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो यह भी चेतावनी हो सकती है. हैकिंग के समय कई एप्लिकेशन और प्रोसेस पीछे चलते रहते हैं, जिससे बैटरी तेजी से डाउन होने लगती है. इसके अलावा अगर आपके नंबर से अज्ञात कॉल या मैसेज जा रहे हैं, या आपको अजीब लिंक और मैसेज मिल रहे हैं, तो यह खतरे का संकेत है. फोन का बार-बार हैंग होना, अचानक रीस्टार्ट होना या ऐप्स का खुद-ब-खुद खुलना और बंद होना भी यह बताता है कि आपको फोन सेफ नहीं है.

वहीं अगर आपके फोन में अपने आप ही ऐप इंस्टॉल मिलें तो अलर्ट हो जाना चाहिए. यह भी हैकिंग का नतीजा हो सकता है. सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट से बार-बार लॉगआउट होना और अजीब-सा एक्टिविटी नोटिफिकेशन आना भी खतरे की घंटी होती है.

फोन को कैसे रखें हैकर्स से दूर

फोन हैकिंग से बचने के लिए आपको सबसे पहले हमेशा भरोसेमंद सोर्स जैसे Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप डाउनलोड करना चाहिए. फोन का सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट समय-समय पर करते रहें, क्योंकि पुराने वर्जन हैकर्स के लिए आसान निशाना बन सकते हैं. साथ ही अपने डेटा का नियमित बैकअप बनाते रहें जिससे किसी भी साइबर हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण जानकारी सेफ रहे.

अपने सभी अकाउंट्स और फोन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें. पब्लिक वाई-फाई का यूज करने से बचें, क्योंकि ये हैकर्स के लिए आसान टारगेट हो सकता है. साथ ही अपने फोन में भरोसेमंद एंटीवायरस या सुरक्षा ऐप इंस्टॉल करें जो समय पर खतरनाक ऐप्स और मैलवेयर को पहचानकर ब्लॉक कर सके.

ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर कभी क्लिक न करें. अक्सर ये हैकर्स का जाल होते हैं. फोन को हैकिंग से सेफ रखने का सबसे आसान तरीका है सावधान रहना और सुरक्षित डिजिटल आदतें अपनाना. अगर आपके फोन में ऊपर बताया गया कोई भी संकेत दिखाई देतो तुरंत पासवर्ड बदलें और किसी साइबर एक्सपर्ट से सलाह लें.