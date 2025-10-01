Advertisement
अब ट्रेन की टिकट बुक करना हो जाएगा मुश्किल, जानें कैसे IRCTC अकाउंट से लिंक करें आधार कार्ड, ये है सबसे आसान तरीका

भारतीय रेलवे ने जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से बड़े बदलाव कर दिए हैं. अब जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए जरूरी है कि आपका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो. हालांकि, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह कैसे किया जाएगा. इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बना रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:55 PM IST
भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर, 2025 से जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद उन लोगों को टिकट बुक करने में परेशानी आ सकती है जो अब भी इनसे अनजान हैं. दरअसल, अब किसी भी यात्री को जनरल टिकट बुक करमे के लिए अपने IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करना होगा. इसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए इस प्रक्रिया को वेरिफाई किया जाएगा. बता दें कि यह नियम टिकट की ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. 

क्यों किया गया बदलाव
अपने इन बदलावों को लेकर रेलवे का कहना है कि इसकी वजह से अब न सिर्फ यात्रियों की पहचान सुनिश्चित हो पाएगी, बल्कि टिकटिंग सिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ भी होगा. इस नए नियम का फायदा सबसे ज्यादा आम यात्रियों को मिल पाएगा. उन्हें इस वजह से आसानी से टिकट मिल पाएगी और वेटिंग लिस्ट भी अब कम जाएगी. ऐसे में अगर आपके IRCTC अकाउंट से अब भी आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया है तो आपको टिकट बुकिंग में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

आसानी से IRCTC अकाउंट हो जाएगा लिंक
हालांकि, आप चाहें तो खुद भी घर बैठे अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको इसके कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं, जिन्हें फॉलो कर अब भी आप अपना अकाउंट आधार से लिंक कर पाएंगे. अगर आप जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें.

इन स्टेप्स को करें फॉलो
1. IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करें.
2. अब यहां My Account वाले ऑप्शन पर जाएं और Authenticate User पर क्लिक कीजिए.
3. इसके बाद आपको अपने Aadhaar नंबर या Virtual ID को यहां फिल करना है. फिर Verify Details के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
4. अंत में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है उसे यहां फिल करके सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
5. यह प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा. इसके बाद आप जनरल रिजर्वेशन टिकट कभी भी आसानी से बुक कर पाएंगे.

काउंटर पर टिकट बुकिंग के लिए भी देना होगा आधार नंबर
अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर से टिकट बुक करते वक्त भी आपको अपना आधार नंबर देना अनिवार्य होगा. काउंटर पर भी आपकी पहचान की वेरिफिकेशन OTP के जरिए ही की जाएगी. इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपके आधार कार्ड का ही IRCTC अकाउंट से लिंक होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके फोन नंबर से भी आधार कार्ड का लिंक होना अब अनिवार्य हो गया है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

IRCTCAadhaar card

