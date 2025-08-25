DL और गाड़ी को आधार-फोन नंबर से लिंक करना हुआ जरूरी, नहीं किया तो होगी बड़ी दिक्कत! ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Link Driving License & Aadhaar Card: केंद्रीय सड़क परिहन और राजमार्ग मंत्रालय लोगों को मैसेज के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और आधार को लिंक करने के लिए अपील कर रहे हैं. इससे आपके डॉक्यूमेंट्स सेफ रहेंगे और सरकारी सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे. तो आज ही लिंक करें और बेफिक्र होकर ड्राइविंग का मजा लें.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:02 AM IST
How to Link Driving License & Aadhaar  : हाल ही में क्या आपको भी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से मैसेज आया है कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करें? असल में सरकार चाहती है कि लोग Parivahan.gov.in की मदद से ये प्रोसेस जल्द से जल्द पूरी करें. ऐसा करने से आप ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सुरक्षित रहेंगे. आइए जानते हैं कि घर बैठें मिनटों में अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आधार को कैसे लिंक कर सकते हैं?  

मंत्रालय का मैसेज 
केंद्रीय सड़क परिवहन औप राजमार्ग मंत्रालय उन्हें मैसेज भेज रही है जिनके पास गाड़ी या ड्राइविंग लाइसेंस है. एसएमएस में रजिस्टर्ड वाहन को आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जरिए फोन नंबर को लिंक करने की अपील की गई है.  जिसके लिए लोगों को Parivahan.gov.in पोर्टल का यूज करने के लिए कहा गया है. इस पोर्टल पर वाहन और सारथी नाम से दो QR Code दिए गए है जिससे आसानी से यह प्रोसेस पूरा किया जा सकता है. दरअसल परिवहन या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अब जरूरी कर दिया गया है.

व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने का प्रोसेस
आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं:
1. सबसे पहले आपको Parivahan.gov.in पर जाना होगा.
2. अब Update Mobile Number Via Aadhaar का ऑप्शन चुनें.
3. इसके बाद आपको व्हीकल या ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स भरनी होगी. जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और जन्म की तारीख आदि. 
4. अब आप आधार नंबर से OTP वेरिफाई करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं. बस हो गया आपका वाहन आधार और फोन नंबर अपडेट.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फोन नंबर अपडेट करने का तरीका

1. आपको सबसे पहले Parivahan.gov.in पर जाना होगा और सारथी QR Code को Scan करना होगा.
2. अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. जैसे आपके राज्य का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भरना होगा. 
3. इसके बाद नीचे दिए गए Submit बटन पर टैप करें.
4. अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फोन नंबर और आधार अपडेट हो जाएगा. 

मैसेज भेंजने के पीछे का उद्देश्य
ये अहम कदम इसलिए लिया गया है ताकि जो लोग चालान और जुर्माने से बचने के लिए मोबाइल नंबर और पता बदलते रहते हैं उन्हें पकड़ा जा सकें. सरकार की अपील है कि इस प्रोसेस को समय रहते पूरा कर लें. अगर आपका फोन नंबर अपडेट नहीं होगा तो आपको जरूरी नोटिस या डिटेल्स नहीं मिल पाएगी. जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन, चालान और रिन्यूअल या फिर दूसरी सर्विसेज में काफी समय लगेगा.

