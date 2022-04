How to Call without Network: बिना नेटवर्क के भी धड़ल्ले से करें फोन कॉल! जानें दिल जीतने वाली ये जबरदस्त Trick

How to make calls in areas without network: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति ओहगा जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन न हो. हम जहां जाते हैं, हमारा फोन हमारे साथ होता है और कई मायनों में हम इसपर निर्भर करते हैं. वैसे तो हम अपने स्मार्टफोन पर कई सारे काम कर सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से इसे फोन करने और संपर्क में रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आप चाहे जहां हों, स्मार्टफोन से कॉल्स किये जा सकते हैं सिवाय उन जगहों से, जहां नेटवर्क नहीं आता है. आज हम आपको एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप बिना नेटवर्क वाली जगहों से भी फोन मिला सकेंगे..

बिना नेटवर्क के भी करें फोन कॉल

अगर आप सोच रहे हैं कि बिना नेटवर्क के किस तरह फोन कॉल किये जा सकते हैं तो हम आपको बता दें कि ऐसा VoWiFi कॉलिंग सर्विस से किया जा सकता है. ये सेवा देश की सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां ऑफर करती हैं और इसे आप बिना किसी झंझट के अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन और iPhone पर एक्टिवेट कर सकते हैं. बिना नेटवर्क के, इस सेवा के जरिए फोन कॉल करने के लिए आपके फोन में वाईफाई का एक्टिव होना जरूरी है, उसके बिना आप इस सेवा को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इस तरह यूज करें VoWiFi सर्विस

अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर हैं और आप जहां हैं वहां नेटवर्क नहीं आ रहा है तो घबराएं नहीं. सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, ‘सिम एंड नेटवर्क’ के ऑप्शन को चुनें और वहां ‘सिम’ के विकल्प पर क्लिक करें. इसमें आपको ‘वाईफाई कॉलिंग’ का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे एक्टिवेट कर दें. इसके बाद आप बिना नेटवर्क के आराम से किसी को भी फोन कर सकेंगे.

iPhone यूजर्स इस तरह बिना नेटवर्क के करें कॉल

आपको बता दें कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स की तरह iPhone यूजर्स भी VoWiFi सर्विस की मदद से बिना नेटवर्क वाले इलाकों से आसानी से फोन कॉल कर सकते हैं. iPhone यूजर्स भी इस सेवा को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएं, वहां ‘मोबाइल डेटा’ के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहां आपको ‘वाईफाई कॉलिंग’ का विकल्प दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट करें. फिर ‘वाईफाई कॉलिंग ऑन दिस फोन’ को चुनें, उसे ऑन करें और इसके बाद आप भी बिना नेटवर्क के फोन कर सकेंगे.