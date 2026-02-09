अब बोलेंगी दीवारें और मुस्कुराएंगे पेड़! ChatGPT और Gemini से बनाएं जादुई टॉकिंग ऑब्जेक्ट वीडियो, जानिए आसान ट्रिक

Advertisement
Hindi Newsटेकअब बोलेंगी दीवारें और मुस्कुराएंगे पेड़! ChatGPT और Gemini से बनाएं जादुई टॉकिंग ऑब्जेक्ट वीडियो, जानिए आसान ट्रिक

अब ChatGPT और Google Flow जैसे AI टूल्स की मदद से आप किसी भी फोटो या बेजान वस्तु को बोलता हुआ दिखा सकते हैं. इसके लिए बस आपको टूल में अपनी पसंद की फोटो अपलोड करनी होगी. यहां AI से आप आपने लिए मजेदार स्क्रिप्ट लिखवाएं और उसे वॉयसओवर के साथ सिंक कर दें. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने के लिए यह Talking Object तकनीक आजकल क्रिएटर्स की पहली पसंद बनी हुई है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:42 PM IST
क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पसंदीदा कॉफी मग आपसे बात करे? या आपके कमरे की दीवारें पुरानी कहानियां सुनाने लगें? या आपका जूता अपनी आपसे कुछ बोले और रोटी ज्ञान देती नजर आए. सुनने में यह किसी हॉलीवुड की जादुई फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन 2026 की टेक्नोलॉजी ने इसे हकीकत बना दिया है. आज के समय में सोशल मीडिया पर ऐसे ही अतरंगी और मजेदार वीडियो को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं.  अब बिना किसी भारी सॉफ्टवेयर या एडिटिंग स्किल के आप भी ऐसे बोलते ऑब्जेक्ट वाले वीडियो बना सकता है. इसके लिए बस आपको ChatGPT, Gemini और Google Flow जैसे AI टूल्स की मदद लेनी होगी. अगर आप भी ऐसे क्रिएटिव वीडियो बनाकर वायरल होना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है.

क्या होते हैं बोलते ऑब्जेक्ट वीडियो?
इन वीडियो में कोई आम चीज जैसे किताब, मोबाइल, कप या फल इंसानों की तरह बोलते नजर आते हैं. इसमें उनके होंठ हिलते हैं, एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और आवाज भी इससे पूरी तरह मेल खाती है. ऐसा लगता है जैसे उस चीज में जान आ गई हो. यही वजह है कि ऐसे वीडियो देखते ही लोग रुक जाते हैं और शेयर भी करते हैं. सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे वीडियो की बाढ़ आई हुई है, जहां फल, सब्जियां और जूते तक भी अपनी आपबीती सुना रहे हैं. 

सबसे पहले कहानी तैयार करें
ऐसे वीडियो बनाने की शुरुआत एक छोटी कहानी या डायलॉग से होती है. यहां आप ChatGPT की मदद ले सकते हैं. आपको बस इतना बताना होगी कि कौन-सी चीज बोल रही है और क्या कहना चाहती है? AI उसी हिसाब से आसान, मजेदार या समझाने वाला वाद-विवाद तैयार कर देता है. यही डायलॉग पूरे वीडियो की जान होता है. 

अब तस्वीर को मिलेगी शक्ल
डायलॉग तैयार होने के बाद बारी आती है उस चीज की तस्वीर बनाने की. Gemini जैसे टूल से आप अपनी मनपसंद चीज की साफ और शानदार इमेज तैयार कर सकते हैं. आप चाहें तो पहले से खींची गई फोटो को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं. AI उस तस्वीर को थोड़ा जिवंत सा रूप देता है, जिससे आपका वीडियो सही लगने लगता है. 

Flow से जुड़ती है आवाज और मूवमेंट
ऐसे वीडियों में तीसरा और सबसे बड़ा कदम आता है. Flow जैसे वीडियो टूल में तस्वीर और डायलॉग को मैच कराया जाता है. यह टूल आवाज के हिसाब से होंठों की मूवमेंट सेट करता है. साथ ही आंखें, चेहरे और हल्की हलचल से वीडियो को असली जैसा बना देता है. कुछ मिनटों में पूरी क्लिप तैयार हो जाती है. 

रील और शॉर्ट्स के लिए परफेक्ट
ये वीडियो खासतौर पर इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक वीडियो के लिए काफी पसंद किए जा रहे हैं. इसके पीछे की वजह साफ है कि ये छोटे होने के साथ मजेदार हैं. इसलिए नए क्रिएटर्स भी इन्हें बनाकर जल्दी अपनी पहचान बना रहे हैं. बच्चों की कहानियों वाले चैनल्स के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है. 

