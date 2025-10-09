Zoho Mail पर Free अकाउंट कैसे बनाएं? कितना Storage मिलता है फ्री, जानें टॉप फीचर्स

भारतीय कंपनी Zoho इन दिनों खूब चर्चा में है. पहले Arattai एप की जमकर बात हुई. अब Zoho की खूब बात हो रही है. बता दें कि Zoho को Gmail का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है. कई ऐसे भी लोग हैं जो कि Gmail से Zoho पर तेजी शिफ्ट हो रहे हैं. अगर आप भी Zoho मेल को चलाने से पहले कंफ्यूज रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसमें क्या फीचर्स हैं. कितना स्टोरेज मिलता हैं और क्या प्रोसेस है साइन इन करने की? चलिए हम आपको पर्सनल और बिजनेस अकाउंट बनाने का तरीका बताते हैं.

इस तरीके से बनाना है अकाउंट

सबसे पहले आपको Zoho मेल की वेबसाइट पर जाना है और 'पर्सनल ईमेल' चुनना है. एक बेहतर युजरनेम चुनें, ये आपका ईमेल और पता बनेगा. 8 अंकों के पासवर्ड बनाएं. एक बड़ां अक्षर, छोटा अक्षर, एक नंबर और विशेष चिन्ह. उसके बाद अपना पहला और आखिरी नाम लिखें. इसके बाद फोन नंबर डालें, फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा. फिर सर्विस की सर्तों को एक्सेप्ट करें और साइन अप फॉर फ्री पर टैप करें. कोड डालकर उकाउंट वेरीफाई करें. अब आपका अकाउंट बन गया समझो.



मिलते हैं ये फीचर्स

Zoho मेल में आपको कैलेंडर, कॉन्टैक्टस और फाइल मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं मिलती है. साथ ही ये IOS और Android दोनों में उपलब्ध है. इसमें एक स्वाइप फीचर मौजूद है, जिससे आप ईमेल को मैनेज कर सकते हैं. साथ ही इसका मोबाइल ऐप आपको चलते-फिरते ईमेल मैनेज करने का फीचर देता है. इनबॉक्स में ऐड नहीं दिखेंगे, बड़े अटैचमेंट असानी से भेजे जा सकते हैं, ईमेल रिटेंशन और ई-डिस्कवरी, स्ट्रीम्स के माध्यम से टीम वर्क और असान. जोहो मेल में आप 1GB से ज्यादा की फाइल अटैच कर के भेज सकते हैं. जोहो मेल में सोशल मीडिया जैसे कॉलेबरेशन फीचर मिलते हैं. जोहो मेल में आपको किसी तरह का एड नहीं मिलेगा.

कितना मिलता है स्टोरेज?

Gmail की तुलना में Zoho मेल 5GB फ्री स्टोरेज ऑफर करती है. ये पर्सनल काम और छोटे बिजनेस के लिए काफी माना गया है. इसके साथ ही आपको 25MB अटैचमेंट लिमिट, वेब एक्सेस और Free मोबाइल ऐप्स, सिंगल डोमेन के लिए ईमेल होस्टिंग जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं.

