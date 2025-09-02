मोबाइल से भी ON/OFF कर सकते हैं पानी का मोटर, अब टंकी ओवरफ्लो होने की चिंता होगी खत्म
अक्सर लोग पानी की मोटर चलाकर इसे बंद करना भूल जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे अब आप एक ऐप के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या है ये तरीका.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:50 PM IST
आजकल पानी की कमी हर जगह देखने को मिल रही है और इसी वजह से घरों में पानी की टंकी भरना भी मुश्किल हो गया है. लोग मोटर चलाकर टंकी भरते हैं, लेकिन कई बार टंकी भर जाने के बाद भी मोटर बंद नहीं करते, जिससे पानी बहता रहता है और बिजली भी ज्यादा खर्च होती है. इसी परेशानी को हल करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी ने एक खास डिवाइस बनाई है. ये डिवाइस मोटर और टंकी को आपस में जोड़ देती है, और इसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है.

