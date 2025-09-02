मोबाइल से भी ON/OFF कर सकते हैं पानी का मोटर, अब टंकी ओवरफ्लो होने की चिंता होगी खत्म

आजकल पानी की कमी हर जगह देखने को मिल रही है और इसी वजह से घरों में पानी की टंकी भरना भी मुश्किल हो गया है. लोग मोटर चलाकर टंकी भरते हैं, लेकिन कई बार टंकी भर जाने के बाद भी मोटर बंद नहीं करते, जिससे पानी बहता रहता है और बिजली भी ज्यादा खर्च होती है. इसी परेशानी को हल करने के लिए दिल्ली की एक कंपनी ने एक खास डिवाइस बनाई है. ये डिवाइस मोटर और टंकी को आपस में जोड़ देती है, और इसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है.

