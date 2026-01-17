Advertisement
अब ट्रेन में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा खाना! Whatsapp से सीट पर करें ऑर्डर, ये रहा पूरा तरीका

ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खाने को लेकर शिकायतें आम बात हैं. कई यात्रियों को पैंट्री कार का खाना पसंद नहीं आता, तो कई बार साफ-सफाई और स्वाद दोनों ही सही नहीं होते हैं. लेकिन अब रेलवे यात्रियों के लिए एक राहत भरी सुविधा सामने आई है. इस सुविधा में आप अब ट्रेन में बैठे-बैठे Whatsapp के जरिए अपनी सीट पर पसंद का खाना मंगवा सकेंगे. 

Jan 17, 2026, 11:11 AM IST
आगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो उसमें आपको सबसे बड़ी समस्या खाने को लेकर रही होगी. रेलवे में सफर करने वाले यात्री अक्सर अच्छे खाने को लेकर शिकायत करते हैं. कई यात्रियों को पैंट्री कार का खाना पसंद नहीं आता, तो कई बार वो इसमें साफ-सफाई को लेकर परेशान रहते हैं. लेकिन अब ऐसे यात्रीयों के एक राहत भरी सुविधा सामने आई है. इसमें यात्री ट्रेन में बैठे-बैठे अपने Whatsapp के जरिए अपनी सीट पर मन पसंद का खाना मंगवा सकता है. इसमें आप डोमिनोज, हल्दीराम, बीकानेरवाला जैसे भरोसेमंद ब्रांडों से खाना मंगवा सकेंगे. यह खाना सीधे आपकी सीट या बर्थ पर डिलीवर किया जाता है. यहां हम आपको रेलवे में मिलने वाली इस सुविधा के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

Whatsapp से सीट पर करें ऑर्डर
IRCTC के आधिकारिक पार्टनर Zoop की मदद से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. Zoop ने व्हाट्सएप से ट्रेन में खाना ऑर्डर करने का आसान तरीका तैयार किया है. इसकी मदद से यात्री अपने मोबाइल से कुछ ही स्टेप में अपने पसंद का खाना ऑर्डर दे सकते हैं. यह खाना आप अपनी पसंद के रेस्टोरेंट और अन्य फूड ब्रांड से मंगवा सकते हैं. इसमें आपको खाना गर्म और तय समय पर मिल जाता है.  

यह भी पढ़ें:- स्मार्टफोन हुआ कल की बात! OpenAI ला रही कान में पहनने वाला स्मार्ट कंप्यूटर

Whatsapp से खाना ऑर्डर करने के लिए करें ये काम
Zoop की मदद से Whatsapp पर खाना ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. यहां हम नीचे आपको इन स्टेप्स की जानकारी दे रहे हैं.  
स्टेप 1. सबसे पहले आप अपने Whatsapp से +91‑7042062070 इस नंबर पर मैसेज करें.
स्टेप 2. इसके लिए आप 1323 भी डायल कर सकते हैं.
स्टेप 3. इसके बाद आपसे आपकी टिकट का 10 अंकों वाला PNR नंबर पूछा जाएगा. 
स्टेप 4. PNR डालते ही आपकी ट्रेन और यात्रा की जानकारी सामने आ जाएगी. 
स्टेप 5. इसके बाद आपको उस स्टेशन को चुनना होगा, जहां आप खाना लेना चाहते हैं. 
स्टेप 6. इसके बाद आपको अलग-अलग रेस्टोरेंट और खाने के विकल्प दिखेंगे.
स्टेप 7. यहां से आप अपनी पसंद का खाना चुनें और कार्ट में डाल कर ऑर्डर को कन्फर्म कर दें.

सीट पर ही मिलेगी डिलीवरी
इस सुविधा की खास बात यह है कि खाना सीधे आपकी सीट या बर्थ पर पहुंचाया जाएगा. आपको बार-बार कोच के बाहर जाने या किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी. यह बुजुर्गों, बच्चों और अकेले सफर कर रहे यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. खाना ऑर्डर करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेन को आपके द्वारा चुने गए स्टेशन तक पहुंचने में कम से कम एक घंटा लगना चाहिए. इससे आपका खाना समय पर तैयार होकर डिलीवर हो सकता है. 

पेमेंट के लिए करें ये काम
इस सुविधा में आपको डिजिटल पेमेंट के कई विकल्प मिल जाते हैं. इसमें यात्री UPI, नेट बैंकिंग जैसे तरीकों से अपने पैसे का भुगतान कर सकता है. इसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल जाता है. हालांकि आपको सीधे Whatsapp पेमेंट की सुविधा नहीं मिलने वाली हैं.  
   
यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा
इस नई सुविधा से ट्रेन यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक होने वाली है. अब यात्रियों को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. अपनी सीट से उठे बिना आप स्वादिष्ट और पसंदीदा खाना मंगवा सकेंगे. यह सुविधा रेलवे यात्रियों के लिए सुविधा और स्वाद का बेहतरीन मेल साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- मेडिकल फाइलों से मिली राहत, अब ABHA ID से एक क्लिक में पाएं पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

