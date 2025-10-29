Advertisement
trendingNow12980187
Hindi Newsटेक

बिना रजिस्टर्ड फोन नंबर के बनवाएं PVC आधार कार्ड, सीधा घर पर होगा डिलीवर, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Aadhaar Card: अब PVC आधार कार्ड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है. आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करने की भी जरूरत नहीं है. किसी भी फोन नंबर से आसानी से ऑनलाइन PVC आधार कार्ड मंगवा सकते हैं. बस कुछ मिनट में ऑर्डर करें और घर बैठे मजबूत, टिकाऊ आधार कार्ड पाएं. 

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना रजिस्टर्ड फोन नंबर के बनवाएं PVC आधार कार्ड, सीधा घर पर होगा डिलीवर, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

PVC Aadhaar Card: आधार कार्ड को अब ATM कार्ड जैसा प्रीमियम लुक देना और भी आसान हो गया है. आप घर बैठे PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो वाटरप्रूफ प्लास्टिक से बना होता है और पर्स में आसानी से रखा जा सकता है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना भी जरूरी नहीं है. UIDAI ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

यह भी पढ़ें: जानें कितने लीटर का गीजर है आपके घर के लिए परफेक्ट, बिजली भी बचेगी और पैसे भी

आधार PVC कार्ड मंगवाने के लिए अब रजिस्टर्ड नंबर नहीं चाहिए

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि पहले PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता था. लेकिन, UIDAI ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि यूजर्स अब किसी दूसरे फोन नंबर का इस्तेमाल करके भी PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. उस दूसरे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिससे आप वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनका पुराना नंबर बंद हो चुका है या आधार से लिंक नहीं है.

इस पते पर PVC कार्ड मंगा सकते हैं
अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नंबर इस्तेमाल करके कोई और आपका PVC कार्ड ऑर्डर कर सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है. UIDAI ने क्लियर किया है कि PVC कार्ड हमेशा आपके आधार में रजिस्टर्ड पते पर ही डिलीवर किया जाएगा. यानी मोबाइल नंबर भले ही कोई भी हो कार्ड सिर्फ आपके पते पर ही आएगा.

PVC आधार कार्ड क्या है और यह क्यों जरूरी है?  
PVC आधार कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है, जो ATM कार्ड की तरह दिखता है. यह देखने में न केवल क्लासिक और प्रीमियम लगता है, बल्कि यह नॉर्मल आधार कार्ड से ज्यादा सुरक्षित भी है. इनमें QR कोड, होलोग्राम और माइक्रो टेक्स्ट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. ये जल्दी खराब नहीं होता है. पानी-धूल से सुरक्षित रहता है और नॉर्मल A4 कागज वाले आधार कार्ड की तुलना में अधिक स्कैन-फ्रेंडली होता है.

सिर्फ 50 रुपये में घर आएगा PVC आधार कार्ड
इस कार्ड को आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट mAadhaar पोर्टल या मोबाइल ऐप से सिर्फ 50 रुपये की फीस देकर मंगवा सकते हैं. यह फीस जमा करने के बाद कार्ड डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाता है.

यह भी पढ़ें:  भरभरा कर गिरे iPhone 16 Pro के दाम! अमेजन-फ्लिपकार्ट नहीं, यहां मिल रहा आईफोन पर सबसे तगड़ा डिस्काउंट   

बिना रजिस्टर्ड नंबर के PVC कार्ड ऐसे ऑर्डर करें  

1. सबसे पहले  mAadhaar पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/genricPVC पर जाएं या mAadhaar ऐप डाउनलोड करें.
2. अब ऐप या वेबसाइट खोलने के लिए अपना आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें.
3. इसके बाद 'My mobile number is not registered' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
4. कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर डालें, उस पर आए OTP को भरके वेरिफाई करें.
5. 50 की फीस पे करें. भुगतान होते ही PVC आधार कार्ड आपके आधार में दर्ज पते पर पोस्ट से भेज दिया जाएगा. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar cardpvc aadhaar cardmAadhaar

Trending news

खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता