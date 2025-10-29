बिना रजिस्टर्ड फोन नंबर के बनवाएं PVC आधार कार्ड, सीधा घर पर होगा डिलीवर, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

PVC Aadhaar Card: आधार कार्ड को अब ATM कार्ड जैसा प्रीमियम लुक देना और भी आसान हो गया है. आप घर बैठे PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो वाटरप्रूफ प्लास्टिक से बना होता है और पर्स में आसानी से रखा जा सकता है. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना भी जरूरी नहीं है. UIDAI ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस...

आधार PVC कार्ड मंगवाने के लिए अब रजिस्टर्ड नंबर नहीं चाहिए

बता दें कि पहले PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता था. लेकिन, UIDAI ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि यूजर्स अब किसी दूसरे फोन नंबर का इस्तेमाल करके भी PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. उस दूसरे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिससे आप वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनका पुराना नंबर बंद हो चुका है या आधार से लिंक नहीं है.

इस पते पर PVC कार्ड मंगा सकते हैं

अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नंबर इस्तेमाल करके कोई और आपका PVC कार्ड ऑर्डर कर सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है. UIDAI ने क्लियर किया है कि PVC कार्ड हमेशा आपके आधार में रजिस्टर्ड पते पर ही डिलीवर किया जाएगा. यानी मोबाइल नंबर भले ही कोई भी हो कार्ड सिर्फ आपके पते पर ही आएगा.

PVC आधार कार्ड क्या है और यह क्यों जरूरी है?

PVC आधार कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है, जो ATM कार्ड की तरह दिखता है. यह देखने में न केवल क्लासिक और प्रीमियम लगता है, बल्कि यह नॉर्मल आधार कार्ड से ज्यादा सुरक्षित भी है. इनमें QR कोड, होलोग्राम और माइक्रो टेक्स्ट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. ये जल्दी खराब नहीं होता है. पानी-धूल से सुरक्षित रहता है और नॉर्मल A4 कागज वाले आधार कार्ड की तुलना में अधिक स्कैन-फ्रेंडली होता है.

सिर्फ 50 रुपये में घर आएगा PVC आधार कार्ड

इस कार्ड को आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट mAadhaar पोर्टल या मोबाइल ऐप से सिर्फ 50 रुपये की फीस देकर मंगवा सकते हैं. यह फीस जमा करने के बाद कार्ड डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाता है.

बिना रजिस्टर्ड नंबर के PVC कार्ड ऐसे ऑर्डर करें

1. सबसे पहले mAadhaar पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/genricPVC पर जाएं या mAadhaar ऐप डाउनलोड करें.

2. अब ऐप या वेबसाइट खोलने के लिए अपना आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें.

3. इसके बाद 'My mobile number is not registered' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

4. कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर डालें, उस पर आए OTP को भरके वेरिफाई करें.

5. 50 की फीस पे करें. भुगतान होते ही PVC आधार कार्ड आपके आधार में दर्ज पते पर पोस्ट से भेज दिया जाएगा.