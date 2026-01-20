Google Messages में आया तगड़ा फीचर! अब सिर्फ एक टैप में पिन करें SMS, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आपके स्मार्टफोन में आज चैटिंग या किसी से बात करने के लिए कई ऐप्स मौजूद हैं. लेकिन SMS की अहमियत आज भी किसी से कम नहीं हुई हैं. क्योंकि अपके बैंक अलर्ट, ओटीपी और कई जरूरी मैसेज आज भी SMS के जरिए ही आते हैं. ऐसे में कई बार आपके फोन में सैकड़ों मैसेज जमा हो जाते हैं. फोन में इतने मैसेज होने के कारण अगर आपको कोई जरूरी बातचीत (मैसेज) ढूंढना हो तो मुश्किल हो जाता है. ऐसे में Google Messages का एक छोटा सा फीचर आपकी इस परेशानी दूर कर सकता है. इस फीचर की मदद से आप अपने खास मैसेज को पिन कर सकते हैं. इसके बाद वह मैसेज हमेशा आपको सबसे ऊपर ही मिल जाता है.

क्या है Google Message?

यह Google का एक ऐप है जो Android फोन में SMS/MMS के साथ RCS (रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज) को सपोर्ट करता है. इस ऐप में आप हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं. इसमें भी आपको एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित चैट का ऑप्शन मिल जाता है. यह ऐप आपको Apple के iMessage जैसा फील देता है. इसे कंप्यूटर व Wear OS पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह एक Google का डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप Google Messages है.

क्या है चैट पिन करने का फीचर?

Google Messages में पिन फीचर आपको अपने खास मैसेज को चैट लिस्ट के टॉप पर रखने की सुविधा देता है. जिसके बाद आपके फोन में चाहे कितने भी नए मैसेज आ जाएं, पिन की गई चैट अपनी जगह से नहीं हटेगी. इससे आपको जरूरी मैसेज तुरंत मिल सकता है. हालांकि, इस फीचर में आप एक समय में तीन चैट ही पिन कर सकते हैं.

कैसे पिन करें अपना मैसेज?

Google Messages ऐप में आपको यह फीचर मिल जाता है. इससे आपकी जरूरी चैट लिस्ट ऐप के टॉप पर रहती है. यह फीचर आपको नॉर्मल एसएमएस ऐप में नहीं मिलेगा. ऐप पर मैसेट पिन करना बेहाद आसान हैं. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं.

स्टेप 1. सबसे पहले आप अपने फोन में Google Messages ऐप खोलें.

स्टेप 2. अब आप उस चैट पर जाएं जिसको आप ऐप में उपर रखना चाहते हैं.

स्टेप 3. चैट पर टैब करते ही आपको अपने फोन की स्क्रीन के उपर एप पिन का आइकन नजार आएंगा.

स्टेप 4. इस आइकन को क्लिक करते ही अब आपका मैसेज पिन हो जाएगा.

मैसेज अनपिन करना भी है बेहद आसान

अगर कभी आपको लगे कि अब उस बातचीत को पिन रखने की जरूरत नहीं है, तो उसे हटाना भी आसान है. इसके लिए पिन किए गए मैसेज पर टैप करके रखें और फिर अनपिन विकल्प पर टैप कर दें. इसके बाद आपका मैसेज फिर से सामान्य चैट लिस्ट में चला जाएगा. यह छोटा सा फीचर आपके डेली यूज के लिए बेहद खास हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनके फोन पर रोज सैकड़ो मैसेज आते हैं. Google Messages का यह पिन फीचर चैटिंग को ज्यादा आसान बना देता है.

