iPhone 17 Series Pre-Booking: भारत में कैसे करें प्री-बुकिंग, क्या हैं कीमत और शिपिंग डेट्स?

Apple ने घोषणा की है कि iPhone 17 सीरीज़ की प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है. वहीं इसकी डिलीवरी और इन-स्टोर उपलब्धता 19 सितंबर से शुरू होगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:47 PM IST
Apple ने अपने लेटेस्ट iPhone 17 Series को लॉन्च कर दिया है और अब भारतीय फैंस के लिए इसका इंतजार खत्म हो गया है. इस सीरीज़ में चार नए मॉडल शामिल हैं – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air. कंपनी ने इनमें नए A19 चिपसेट, अपग्रेडेड कैमरे, बड़ी बैटरी और 120Hz डिस्प्ले जैसी कई एडवांस फीचर्स दिए हैं.

iPhone 17 Series कब से होगी प्री-बुकिंग और डिलीवरी?
ग्राहक इन नए iPhones को कई प्लेटफॉर्म्स पर प्री-बुक कर सकते हैं-
• Apple Online Store (apple.in)
• Amazon India, Flipkart और Reliance Digital
• Apple Authorised Resellers जैसे Imagine और Unicorn
• साथ ही दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में Apple के रिटेल स्टोर्स

iPhone 17 Series की भारत में कीमत
• iPhone 17: ₹82,900 (256GB स्टोरेज से शुरू)
• iPhone Air: ₹1,19,900 से शुरू
• iPhone 17 Pro: ₹1,34,900 से शुरू
• iPhone 17 Pro Max: ₹1,49,900 से शुरू
• iPhone 17 Pro Max 2TB Variant: ₹2,29,900 (भारत का पहला iPhone जो ₹2 लाख से ऊपर है)

प्री-बुकिंग क्यों है जरूरी?
हर साल iPhone लॉन्च के बाद Apple Stores पर भारी भीड़ देखने को मिलती है. कई बार फैंस नई डिवाइस पाने के लिए रातभर स्टोर के बाहर लाइन लगाते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले दिन ही नया iPhone मिले, तो प्री-बुकिंग करना ही सबसे बेहतर विकल्प है.

प्री-बुकिंग कैसे करें?
1. सबसे पहले Apple Online Store या ई-कॉमर्स साइट जैसे Amazon, Flipkart पर जाएं.
2. अपनी पसंद का iPhone 17 मॉडल और स्टोरेज वैरिएंट चुनें.
3. “Pre-Order” पर क्लिक करें और पेमेंट करें.
4. आप चाहें तो EMI या Bank Offer का लाभ उठा सकते हैं.
5. Apple पुराने iPhones पर Exchange Bonus भी दे रहा है, जिससे आपकी कीमत और कम हो सकती है.

ग्राहकों को क्या मिलेंगे फायदे?
• Bank Offers और Cashback Deals
• EMI Options
• पुराने iPhone पर Exchange Bonus
• Apple Store और Online Platforms पर तुरंत डिलीवरी की सुविधा

FAQs

Q1. iPhone 17 Series कब से प्री-बुक हो सकती है?
12 सितंबर 2025 से भारत में प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है.

Q2. डिलीवरी कब से होगी?
19 सितंबर 2025 से डिलीवरी और स्टोर पर सेल शुरू होगी.

Q3. सबसे सस्ता मॉडल कौन सा है?
iPhone 17, जिसकी शुरुआती कीमत ₹82,900 है.

Q4. सबसे महंगा मॉडल कौन सा है?
iPhone 17 Pro Max का 2TB वैरिएंट, जिसकी कीमत ₹2,29,900 है.

Q5. कहां से प्री-बुक कर सकते हैं?
Apple Online Store, Amazon, Flipkart, Reliance Digital और Apple Authorised Resellers.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

