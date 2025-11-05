Advertisement
trendingNow12989970
Hindi Newsटेक

चोरी हुआ फोन खुद भेजेगा चोर की फोटो और लोकेशन, बस मोबाइल में करें ये सेटिंग ऑन

Find Stolen Phone: आप अपने फोन को चोरी होने से बचाने के लिए इन आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. इसमें आपका फोन चोर की फोटो खींचकर भेज देता है. ये सेटअप करना बेहद आसान है. आइए जानते हैं ए कमाल की ट्रिक.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चोरी हुआ फोन खुद भेजेगा चोर की फोटो और लोकेशन, बस मोबाइल में करें ये सेटिंग ऑन

Find Stolen Phone: आजकल हमारा फोन सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक मिनी कंप्यूटर है जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग एप्लिकेशन और हमारी पर्सनल जानकारी होती है. ऐसे में फोन खो जाने का खयाल भी घबराहट पैदा कर सकता है. लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक ऐसी शानदार ट्रिक है जिसकी मदद से आपका खोया हुआ या चोरी हुआ फोन न केवल आपको उसे वापस पाने का रास्ता दिखाएगा, बल्कि चोर की सेल्फी खींचकर भी भेज देगा. यह खास ट्रिक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, जिसके लिए एक एंटी-थेफ्ट ऐप इंस्टॉल करना होगा.

चोर की सेल्फी भेजने वाली एंटी-थेफ्ट ट्रिक 
इस ट्रिक के लिए एक भरोसेमंद एंटी-थेफ्ट ऐप है. Bitdefender, Prey या Cerberus जैसी ऐप्स इस काम के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं. प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इन ऐप्स को हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए.

जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
एंटी-थेफ्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद सेटअप स्टेप्स को फॉलो करें. इसमें ऐप आपसे कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन और स्टोरेज एक्सेस की परमिशन मांगेगी. ये परमिशन चोर की सेल्फी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जरूरी हैं. इसके बाद ऐप आपको Device Administrator का एक्सेस देने के लिए कहेगी. यह एक्सेस इसलिए जरूरी है ताकि ऐप फोन को लॉक, डेटा वाइप या खुद को अनइंस्टॉल होने से बचा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भूलकर भी न रखें ये 5 तरह के Password, प्राइवेट वीडियो से लेकर फोटो तक सब हो जाएगा लीक

ऑन करें Thief Selfie फीचर 
ऐप के अंदर आपको Thief Selfie या Intruder Capture नाम का एक खास फीचर मिलेगा. इसे ऑन कर दें. अब जब कोई आपके फोन को गलत पासवर्ड से खोलने की कोशिश करेगा या उसमें सिम बदलने की कोशिश करेगा, तो फोन अपने आप चोर की सेल्फी क्लिक करके उसे आपके ईमेल आईडी, क्लाउड स्टोरेज या किसी दूसरे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पर भेज देगा.

आगे क्या करें?
ऐप के टेस्ट मोड में जाकर चेक करें कि सभी फीचर्स जैसे- लोकेशन, फोटो, लॉकिंग सही से काम कर रहे हैं या नहीं. लास्ट में अपनी ऐप लॉगिन डिटेल्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कहीं सुरक्षित नोट कर लें. अब फोन चोरी या गुम होने पर आप किसी दूसरे डिवाइस से ऐप में लॉग इन करके अपने फोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, चोर की सेल्फी देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फोन को लॉक, रिंग या डेटा वाइप भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹5000 में मिल रहा 32 इंच Smart Led TV, साथ में 2 साल की वारंटी भी

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

stolen phonePhone Security Tips

Trending news

दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण का तांडव, कई इलाकों में हालात 'गंभीर', चीन बोला- हम मदद को तैयार
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
Sanjay Raut
शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
bengaluru news
'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, छिड़ी बहस
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
farmer died
गुहार लगाता रहा किसान, अफसरों के कान पर नहीं रेंगी जूं; पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाया
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?