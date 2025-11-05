चोरी हुआ फोन खुद भेजेगा चोर की फोटो और लोकेशन, बस मोबाइल में करें ये सेटिंग ऑन

Find Stolen Phone: आजकल हमारा फोन सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक मिनी कंप्यूटर है जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग एप्लिकेशन और हमारी पर्सनल जानकारी होती है. ऐसे में फोन खो जाने का खयाल भी घबराहट पैदा कर सकता है. लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक ऐसी शानदार ट्रिक है जिसकी मदद से आपका खोया हुआ या चोरी हुआ फोन न केवल आपको उसे वापस पाने का रास्ता दिखाएगा, बल्कि चोर की सेल्फी खींचकर भी भेज देगा. यह खास ट्रिक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, जिसके लिए एक एंटी-थेफ्ट ऐप इंस्टॉल करना होगा.

चोर की सेल्फी भेजने वाली एंटी-थेफ्ट ट्रिक

इस ट्रिक के लिए एक भरोसेमंद एंटी-थेफ्ट ऐप है. Bitdefender, Prey या Cerberus जैसी ऐप्स इस काम के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं. प्राइवेसी बनाए रखने के लिए इन ऐप्स को हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए.

जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

एंटी-थेफ्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद सेटअप स्टेप्स को फॉलो करें. इसमें ऐप आपसे कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन और स्टोरेज एक्सेस की परमिशन मांगेगी. ये परमिशन चोर की सेल्फी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जरूरी हैं. इसके बाद ऐप आपको Device Administrator का एक्सेस देने के लिए कहेगी. यह एक्सेस इसलिए जरूरी है ताकि ऐप फोन को लॉक, डेटा वाइप या खुद को अनइंस्टॉल होने से बचा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भूलकर भी न रखें ये 5 तरह के Password, प्राइवेट वीडियो से लेकर फोटो तक सब हो जाएगा लीक

ऑन करें Thief Selfie फीचर

ऐप के अंदर आपको Thief Selfie या Intruder Capture नाम का एक खास फीचर मिलेगा. इसे ऑन कर दें. अब जब कोई आपके फोन को गलत पासवर्ड से खोलने की कोशिश करेगा या उसमें सिम बदलने की कोशिश करेगा, तो फोन अपने आप चोर की सेल्फी क्लिक करके उसे आपके ईमेल आईडी, क्लाउड स्टोरेज या किसी दूसरे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पर भेज देगा.

आगे क्या करें?

ऐप के टेस्ट मोड में जाकर चेक करें कि सभी फीचर्स जैसे- लोकेशन, फोटो, लॉकिंग सही से काम कर रहे हैं या नहीं. लास्ट में अपनी ऐप लॉगिन डिटेल्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कहीं सुरक्षित नोट कर लें. अब फोन चोरी या गुम होने पर आप किसी दूसरे डिवाइस से ऐप में लॉग इन करके अपने फोन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, चोर की सेल्फी देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फोन को लॉक, रिंग या डेटा वाइप भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹5000 में मिल रहा 32 इंच Smart Led TV, साथ में 2 साल की वारंटी भी