99% लोग नहीं जानते होंगे डिलीट WhatsApp मैसेज पढ़ने की ये ट्रिक! आपके फोन में ही छिपा है तरीका

WhatsApp आज दुनिया की सबसे पॉपुलर ऐप है. इस प्लेटफॉर्म पर लोगों को कई फीचर्स मिल जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप व्हाट्सऐप के डिलीट मैसेज भी पढ़ सकते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp की वजह से लोगों के कई काम आसान हुए हैं. इसे आज दुनिया के सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप में से एक माना जाता है. ऐसे में ऐप ने कई मायनों में खुद को काफी अपग्रेड भी किया है. वहीं, WhatsApp का एक फीचर है 'Delete For Everyone', जिसका इस्तेमाल लोग उन मैसेजेस को डिलीट करने के लिए करते हैं जो उन्होंने किसी को गलती से भेज दिए. इस फीचर ने लोगों को काफी सुविधा दी हैं. हालांकि, इसकी वजह से कई बार रिसीवर परेशान भी हो जाते हैं जो इसे पढ़ नहीं पाते.

इस ट्रिक से पढ़ सकते हैं डिलीट मैसेज
WhatsApp ने ऑफिशियली ऐसा कोई फीचर नहीं दिया है जिससे कि किसी भी डिलिटेड मैसेज को पढ़ा जा सके. लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके भी हैं जो आपके लिए इस काम को आसान बना देते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ा जाए तो हम आपको उस एक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं.

Android यूजर्स को मिलती है खास सुविधा
Android यूजर्स के पास डिलीटेड मैसेजेस पढ़ने का स्पेशल तरीका है. दरअसल, कई एंड्रॉयड यूजर्स के पास Notification History का फीचर होता है. इसके इस्तेमाल से सभई नोटिफिकेशन्स सेव हो जाते हैं. अगर आपके फोन में यह एक फीचर पहले से ही Enabled है तो आप डिलीट मैसेज भी पढ़ पाएंगे. चलिए जानते हैं कैसे करना है इसका इस्तेमाल.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

1. डिलीट मैसेज पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं.
2. अब Notifications वाले ऑप्शन पर जाएं और यहां Advanced settings पर क्लिक करें.
3. इसके बाद Notification history पर जाएं और यह Enable नहीं है तो इसे Enable कर दें.
4. अब आपको जब भी कोई मैसेज भेजकर डिलीट कर देगा तो वो मैसेज आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर पढ़ पाएंगे.
5. ध्यान दें कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में Notification history ऑन जरूर होनी चाहिए.

