WhatsApp चैट हो गई गलती से डिलीट? ये ट्रिक्स जान ली तो सब कुछ मिल जाएगा वापस!

WhatsApp की वजह से आज हमारे कई काम आसान हो चुके हैं. किसी से चैट करने से लेकर कोई भी फाइल शेयर करने या लाइव लोकेशन भेजने तक के काम मुमकिन हो चुके हैं. ऐसे में कोई जरूरी चैट डिलीट हो जाए तो परेशान होना लाजमी है. अगर आपने गलती से किसी जरूरी WhatsApp चैट को डिलीट कर दिया है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इसे रिस्टोर करने के भी ऑप्शन्स हैं. WhatsApp में खुद का बैकअप और रिस्टोर का फीचर जिया जाता है. अगर आपने पहले से बैकअप ऑन रखा है तो आपकी चैट आसानी से मिल सकती है.

कैसे वापस लाएं डिलीट चैट

इस गाइड में हम आपको आसान तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी डिलीट हुई WhatsApp चैट को दोबारा पा सकते हैं. इसमें क्लाउड बैकअप, फोन में सेव लोकल बैकअप और कुछ थर्ड-पार्टी ऐप्स की मदद ली जा सकती है. ये तरीके Android और iPhone दोनों पर काम करते हैं. चलिए जानते हैं क्या है वो तरीके.

Restore From Google Drive

इस तरीके का इस्तेमाल Android और iOS दोनों ही यूजर्स कर सकते हैं. हालांकि, इसका फायदा सिर्फ तभी उठा सकते हैं जब आपने अपने WhatsApp में बैकअप को इनेबल रखा है. चलिए जानते हैं कौन से हैं ये स्टेप्स-

1. सबसे पहले अपने WhatsApp को अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिर इसे इंस्टॉल करें.

2. अब अपने WhatsApp अकाउंट को लॉगिन करके नंबर को वेरिफाई कीजिए.

3. WhatsApp अब Android यूजर्स को Google Drive और iCloud को iOS से बैकअप रिस्टोर करने के लिए Restore का ऑप्शन देगा.

4. Restore पर टैप करते ही आपकी डिलीट की हुई चैट वापस दिखने लगेगी.

Restore from Local Backup

इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ Android यूजर्स ही कर सकते हैं. Android का इस्तेमाल करने वालों के लिए WhatsApp फोन के स्टोरेज में लगातार लोकल बैकअप बनाता रहता है. चलिए जानते हैं कैसे हो सकता है इसका इस्तेमाल.

1. सबसे पहले फाइल मैनेजर खोलिए और /WhatsApp/Databases पर विजिट करें.

2. अब लेटेस्ट बैकअप फाइल के नाम msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 को msgstore.db.crypt14 पर बदल दें.

3. इसके बाद WhatsApp अनइंस्टॉल कर दें. अब इसे फिर इंस्टॉल करें और सेटअप के दौरान Restore का ऑप्शन चुनें.